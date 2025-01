Zelig, al via la nuova edizione, mercoledì 15 gennaio in prima serata su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 15 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione di Zelig.

Da mercoledì 15 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5, prende il via l’attesissima nuova edizione di Zelig, il celebre show comico targato Mediaset che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della risata in tutte le sue forme. A guidare questa edizione sarà ancora una volta l’inossidabile duo composto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la cui alchimia e complicità sul palco hanno reso le passate stagioni dello show memorabili. La loro presenza assicura momenti di grande divertimento e interazione con il pubblico, oltre a fungere da filo conduttore tra le esibizioni dei vari artisti.

Zelig: le novità di questa edizione

Durante la serata, il palco del TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano si animerà grazie alle performance di un cast che coniuga sapientemente volti noti e nuovi talenti della comicità italiana. Tra gli artisti che si alterneranno troviamo Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop.

Gli ideatori dello show, Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, hanno dato vita a un mix perfetto tra grandi nomi della risata e giovani promesse, scoperti nei vari angoli d’Italia. Una selezione che punta non solo a garantire qualità, ma anche a offrire uno sguardo fresco e innovativo sulla comicità contemporanea.

La prima puntata vedrà come guest star il cantante e artista del momento, Lazza, reduce da un anno di successi straordinari. Con il suo Disco di Diamante appena conquistato, Lazza porterà sul palco non solo la sua musica, ma anche un’energia che saprà coinvolgere il pubblico e aggiungere una nota inaspettata al ritmo della serata.

Tra le sorprese che arricchiranno lo show, spicca il corpo di ballo DanceHaus Hip Hop Department, diretto da Susanna Beltrami, composto da 18 ballerini professionisti che daranno vita a coreografie spettacolari, arricchendo l’esperienza visiva del programma.

Inoltre, la serata sarà accompagnata dalla band The Pax Side of the Moon, un gruppo composto da 8 musicisti talentuosi che, con il loro stile originale e irriverente, garantiranno una colonna sonora travolgente. Il gruppo, vincitore nel 2018 del contest di Zelig “Fun Cool Music Award,” è pronto a stupire con esibizioni che sapranno unire ritmo, ironia e intrattenimento puro.

La prima puntata della nuova edizione di Zelig, ci aspetta questa sera, a partire dalla 21.20 su Canale 5