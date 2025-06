Yara: Questa Sera in Prima TV su Canale 5 arriva il Film sul caso Gambirasio

Anticipazioni TV

Appuntamento speciale quello di questa sera, lunedì 23 giugno 2025, con Yara, il film TV diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato alle vicende del caso Gambirario. Nel cast Alessio Boni, Isabella Ragonese e Thomas Trabacchi.

Stasera, lunedì 23 giugno 2025, in prima TV su Canale5 arriva Yara, il film diretto da Marco Tullio Giordana dedicato al caso Gambirasio. L’appuntamento è per le ore 21.40 e nel cast troviamo Alessio Boni e Isabella Ragonese nei panni del colonnello Vitale e della PM Letizia Ruggeri. Scopriamo insieme qualcosa in più sull’appuntamento di oggi.

Yara: arriva in prima TV il film dedicato al caso Gambirasio

Questa sera Canale5 ci propone un nuovo appuntamento. In prima serata e in prima TV in chiaro, arrivo Yara, il film diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato al terribile caso di cronaca che ha sconvolto l’Italia nel novembre 2010, ovvero quello della scomparsa e dell’omicidio della giovane Yara Gambirasio. Il film arriva sulla Mediaset dopo essere stato trasmesso per la prima volta su Netflix nell’ottobre 2021, quasi dieci anni dopo i fatti e dopo le voraci e travolgenti indagini che hanno portato a incriminare Massimo Bossetti come assassino della giovane.

Yara: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nel cast, come già abbiamo detto prima, ci sono Alessio Boni e Isabella Ragonese, che interpretato due personaggi chiave della vicenda, ovvero il Colonnello Vitale e la PM Letizia Ruggeri, nel corso degli anni indagata per frode processuale dai legali di Bossetti e poi completamente scagionata nel 2024. Con loro ci sono anche Thomas Trabacchi, che interpreta il Maresciallo Garro, Sandra Toffolatti che interpreta Maura Gambirario, Mario Pirello nei panni di Fulvio Gambirasio, Roberto Zibetti nel ruolo di Massimo Bossetti e Gloria Bellicchi in quelli di Marita Comi, la moglie di Bossetti.

Le riprese sono state girate nei dintorni di Roma, tra Fiano Romano e Monterotondo Scalo, nonostante la vicenda si sia tragicamente svolta a Bembrate di Sopra, in provincia di Bergamo.

Yara: ecco la trama del Film in onda oggi su Canale5

La triste e purtroppo ben nota vicenda di Yara Gambirasio è protagonista del film Yara, in prima TV su Canale5 oggi 23 giugno 2025. In prima serata ripercorreremo la tragica storia della giovane scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata morta il 26 febbraio 2011. La morte di Yara diventa un caso mediatico ma anche un puzzle da ricostruire per la polizia italiana, che si occupa prima delle ricerche di Yara poi delle indagini su chi abbia aggredito e lasciato morire la tredicenne. Tra questi ci sono la PM Letizia Ruggeri, che dopo aver trovato delle tracce di DNA sui vestiti della giovane, decide di sottoporre tutti gli abitanti della zona a dei test biologici. Una procedura mai tentata prima e che porta all’arresto di Massimo Bossetti. A darle una mano nelle indagini ci sono il Colonnello Vitale e il Maresciallo Garro mentre i genitori della piccola rimangono in attesa di sapere cosa sia successo alla loro figlia.

Yara va in onda stasera in prima TV su Canale5.