X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call

Carola Proto

Si sono conclusi alla grande i secondi Bootcamp di X Factor 2025. Francesco Gabbani ha giocato il suo X-Pass per Pierci e a passare il turno con l'approvazione unanime della giuria sono stati in 14, che si aggiungono ai 13 che hanno superato i primi Bootcamp. Dalle Last Call, invece, usciranno solamente in 12.

X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call

Grande successo ieri sera per la quinta puntata di X Factor 2025, che era anche la seconda dedicata ai Bootcamp, quest'anno in una versione completamente nuova. La Total Audience media registrata è infatti di ben 740 mila spettatori, con uno share del 3,5%. Ma non finisce qui, perché vola, letteralmente, il dato nei sette giorni: il primo round di Bootcamp ha più che triplicato il dato del giovedì sera, salendo nel complesso, tra free e pay, a una Total Audience media di 2 milioni 746 mila spettatori, record stagionale fin qui, che corrisponde a un +10% rispetto all'episodio precedente e in linea con l'omologo episodio di un anno fa.

Per quanto riguarda i social, la puntata ha raggiunto 326 mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 365 mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +45% e +40% rispetto all'episodio precedente e +30% e +28% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), e grazie a questi dati è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri.

I secondi Bootcamp della diciannovesima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sono stati ancora più interessanti dei primi, perché ogni giudice ha fatto capire, al pubblico del teatro Allianz Cloud di Milano e agli spettatori a casa di avere le idee molto chiare sul percorso che vorrebbe far intraprendere alla sua futura squadra. Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Francesco Gabbani hanno tutti giocato l'X-Pass, e Gabbani si è molto commosso quando ha sentito cantare Piercesare Fagioli in arte Pierci, a cui appunto ha dato l'X-Pass.

A passare alle Last Call di giovedì prossimo, da cui usciranno solamente 12 concorrenti (3 per giudice) sono stati ieri sera:

  • Alice Mascritti con una cover di "About Damn Time" di Lizzo
  • Amanda Bottini con una cover di "All I Want" di Kodaline
  • Alessandro Tomasi con una cover di "Portami a ballare" di Luca Barbarossa
  • i Nelav con una cover di "Personal Jesus" dei Depeche Mode
  • Michelle Lufo con l'inedito "Libellule"
  • TellyNonPiangere con una cover di "Super classico" di Ernia
  • Gli Abat-Jour con una cover di "Ninna nanna" di Ghali
  • Gabriele Bernabò in arte Androgynous con l'inedito "Girotondo"
  • Diego Colombo con l'inedito "Zota"
  • Layana Oriot con una cover di "The Greatest" di Billie Eilish
  • Francesco Di Fiore con una cover di "Torna a casa" dei Måneskin
  • Tommaso Vulpio con una cover di "Habibi" di Ghali
  • Vittoria Sofia Donda con una cover di "Chasing Cars" degli Snow Patrol
  • Piercesare Fagioli in arte Pierci con una cover di "Die With A Smile" di Lady Gaga e Bruno Mars.

L'appuntamento con le Last Call è dunque giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e, tutti i martedì alle 21:30, anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando.

