X Factor 2025, le pagelle delle Last Call: PierC già campione (10), Lauro giudice impopolare (5), Gabbani cuore di panna (9)

Anticipazioni TV

Ieri sera a X Factor 2025 sono andate in scena le Last Call, alla fine delle quali ogni giudice ha scelto i 3 concorrenti della sua squadra. Non tutte le decisioni sono state apprezzate dal pubblico, che non avrebbe mai sacrificato i Plastic Haze in nome dei Copper Jitters. Ecco le pagelle della sesta puntata dello show Sky Original.

E anche la nuova e breve fase delle Last Call di X Factor 2025 è passata, è passata e quasi non ce ne siamo accorti, a dispetto dell'altissima tensione generale e nonostante il discreto numero di esibizioni sul palco dell'Allianz Cloud di Milano. Sarà perché nelle scorse edizioni il temibile meccanismo delle Sedie e degli Switch andava avanti per due puntate, o magari perché a gareggiare era un numero maggiore di concorrenti, sta di fatto che in un battibaleno siamo già arrivati ai Live. Troppo presto? Forse sì, ma ormai siamo in ballo insieme ai giudici e ai magnifici 12 che giovedì 23 ottobre si daranno del filo da torcere, e quindi balliamo!

Le quattro squadre che si sono delineate ieri sera e che rappresentano progetti musicali vicino al gusto di Achille Lauro & Co., sono tutte validissime, e anche se Paola Iezzi ha fatto notare ai suoi compagni di tavolo, dopo la sublime esibizione di PierC, che "abbiamo il vincitore di X Factor 2025", ci sono diversi grandi talenti, e rispetto alle prime edizioni del talent show canoro, la voce di un cantante non è più l’unico metro di giudizio, perché contano il carisma, la capacità di far proprio il brano scelto, la disinvoltura sul palco, la presenza scenica e, last but not least, un progetto musicale chiaro. Siamo d’accordo con le scelte dei giudici? No, e non lo è stato nemmeno il pubblico, ma di certo nessuno, comprese le "Bimbe di Lauro", ha gradito il suo ultimo Switch, perché eliminare i Plastic Haze dalla competizione è sembrata ai più una mossa azzardata, e per una volta sarebbe stato un gesto appropriato e di rottura mandare un X-Pass, nel nostro caso i Copper Jitters.

Le pagelle delle Last Call di X Factor 2025

I Copper Jitters: voto 3

Cominciamo proprio dalla peggiore esibizione della serata: quella dei Copper Jitters. La band per cui Achille Lauro ha giocato l'X-Pass. il gruppo musicale ha ascoltato i consigli del giudice che Jake La Furia ha ribattezzato Dylan Dog, smettendo di essere un pool di rockstar capricciose, ma del sound delle vibes che avevano infiammato il pubblico e il tavolo nelle scorse puntata, ieri sera era rimasto ben poco. Il gruppo punk-rock che arriva da Milano ha toppato clamorosamente la scelta del brano che ha reinterpretato. Parliamo di "Girls & Boys", che nel 1994 ha imposto internazionalmente i Blur. Seduti davanti a un monitor nel dietro le quinte, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani non hanno gradito la performance, e il primo, che forse è il più fumantino del tavolo, ha quasi perso le staffe. Come se non bastasse, Pretty Red e gli altri erano consapevoli di essersi imbarcati in un'impresa difficilissima. E allora perché non hanno scelto una cover diversa o uno di quegli inediti che Achille Lauro ha ascoltano per conto proprio? Possono delle performance canore che prescindono dalla gara, influenzare così potentemente un verdetto? No, non possono, anzi non dovrebbero.

Achille Lauro: voto 5

Per le ragioni appena elencate, il nostro adorato Achille Lauro, che pure infervora gli spettatori dell'Allianz Cloud ed è da tempo un'icona di stile, si prende un bel 4, anche se bisogna riconoscere che le sue intuizioni solitamente sono vincenti, e infatti lo scorso anno la sua intera squadra è arrivata in finale. Il dandy del tavolo si è salvato in corner quando ha detto ai Copper Jitters che darà loro del filo da torcere, dal momento che, come ha giustamente sottolineato: "Sul mercato discografico per essere competitivi bisogna essere militari". Per Lauro i Live sono hardcore, e per placare l'ira funesta di quanti non condividono la sua scelta, il giudice dovrà veramente fare un miracolo, altrimenti i suoi quattro ragazzacci saranno i primi eliminati dei Live. Anche Layana Oriot è stata presa in squadra sulla fiducia, perché la sua esibizione ha lasciato un po' a desiderare, guastata parzialmente dall'emotività. A favore di Achille resta comunque la commozione di fronte a Damiano Caddeo che ha cantato Brunori SAS: che bello vedere quegli occhi lucidi!

Piercesare Fagioli in arte PierC: voto 10

Che dire dell'X-Pass di Francesco Gabbani? Dopo le favolose esibizioni delle Audition e dei Bootcamp, dove ha portato rispettivamente "Chandelier" di SIA e "Die with a smile" di Bruno Mars e Lady Gaga, PierC ha cantato in italiano, scegliendo la tristissima "Cinque giorni che ti ho perso" di Michelle Zarrillo e accompagnandosi con il pianofrorte. Il suo giudice si è commosso per la terza volta e noi con lui. Piercesare non gioca al karaoke, ma interpreta le canzoni facendole proprie e disvelando il suo ricchissimo mondo interiore. Anche secondo noi sarà lui a trionfare giovedì 4 novembre a Piazza Plebiscito a Napoli, o almeno ci piacerebbe che fosse così.

Francesco Gabbani: voto 9

Le Last Call sono state un'ottima occasione per osservare come lavora il giudice new entry di X Factor 2025. Francesco Gabbani è molto attento ai concorrenti, di cui ricorda il breve cammino. "Sono due notti che non dormo" - ha detto alla sua squadra provvisoria, ma la stanchezza non lo ha certo privato della sua proverbiale lucidità e della sua attenzione alla melodia e alla produzione di un brano. Nel backstage Gabbani ha snocciolato le sue battute di rito, e quando sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle è apparsa Amanda Bottini (della squadra di Jake), non ha potuto esimersi dal commentare: "Vediamo se l'Amanda a casa o la tiene sulla sedia". Francesco Gabbani è un uomo dolce e sensibile, e con un sorriso sornione che svela la sua intelligenza e ironia. E tuttavia, quando c’è da essere severi, non si tira indietro, e non a caso ha dato del "crooner ammiccante" a Pietro Cardoni, che, vestito da principe Azzurro, ha portato a X Factor una versione jazz di "Sono solo canzonette" di Edoardo Bennato, che speriamo non abbia acceso il televisore per sintonizzarsi su Sky Uno. Insieme a Jake La Furia, il 2 volte vincitore del Festival di Sanremo incarna il lato emotivo della giuria, e se il rapper è fumantino, lui si lascia invece andare a un incanto fanciullesco che lo rende speciale.

La squadra di Paola Iezzi: voto 8

Possiamo affermare, senza essere impopolari, che la squadra di Paola Iezzi è la più valida e promettente della diciannovesima edizione di X Factor? Ma sì, è ora di sbilanciarsi. Roberta Scandurra per noi è il cavallo vincente, con la sua voce da 10 e lode e la sua anima punk, e il punk, si sa, dice sempre la sua. Applausi anche per la dolce e bellissima Mayu, che ha portato "What about Us" di Pink. Timida e silenziosa, la ragazza per metà napoletana e per metà giapponese ha emozionato anche le poltrone. Non abbassare la guardia, Pierci, Mayu potrebbe rivelarsi la tua nemesi. Infine c'è Vincenzo Viscardi, che si è felicemente liberato del suo personaggio ed è apparso molto più sincero.

Jake La Furia: voto 5

Jake La Furia, che tanto ci piace e ci diverte con le sue battute ora cattivelle ora più bonarie, ieri ha tirato fuori, come spesso accade, la sua innata “cazzimma”. Il giudice, nello stesso tempo, ha fatto un bagno di umiltà (non che ne avesse bisogno) quando ha confessato a Tommaso Vulpio: "Io a 16 anni ero un essere inutile". Ad Androgynous, che ha cantato "L'era del cinghiale bianco" di Franco Battiato e ha suonato magnificamente il violino, il giudice ha detto che cantare e contemporaneamente suonare il violino è per lui una cosa da Multiverso, però poi ha fatto alzare il concorrente dalla sedia, lasciandosi sfuggire - diciamocelo - una bella occasione. E d'accordo che Delia Buglisi andava assolutamente portata ai Live, dove potrebbe addirittura vincere, ma perché mandare a casa Vicky Della Peruta che ha cantato Miley Cyrus meglio di Miley Cyrus, dimostrando tra l'altro di essere un animale da palcoscenico? Amanda Bottini è tanto più brava? Lo scopriremo solo vivendo, per dirla con Lucio Battisti.

Le quattro squadre di X Factor 2025

Ricapitolando, ecco le quattro squadre di X Factor 2025 che si fronteggeranno giovedì prossimo al primo Live Show: