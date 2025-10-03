X Factor 2025, le pagelle dei primi Bootcamp: Lauro dai riccioli ribelli irresistibile (9) Jake La Furia con la cazzimma (8)

Anticipazioni TV

Ieri sera X Factor 2025 è entrato in una nuova fase della gara: i Bootcamp. I 4 giudici hanno riascoltato metà dei concorrenti promossi alle Audition, affilando gli artigli ma trovando facilmente un punto di incontro. Ecco le pagelle della serata.

Con i Bootcamp 2.0, il leone X Factor è tornato a ruggire. I giudici, seduti tutti e quattro insieme al tavolo, hanno tirato fuori gli artigli, seppure, quando si è trattato di mettersi d’accordo per far passare un concorrente alla fase successiva della gara, hanno trasformato più no in sì che sì in no, persino quando i fab four erano “divisi a metà”. Per i concorrenti nel backstage e per chi aveva appena cantato, l'attesa del verdetto finale è stata un momento carico di tensione, mentre noi spettatori siamo stati felici di assaporare lo squisito privilegio di seguire i ragionamenti e le argomentazioni di Lauro & Co. Nel nostro piccolo non siamo rimasti scontenti dell'esito generale della quarta puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle, e del resto chi siamo noi per contestare le decisioni di chi la musica la fa (bene) e la conosce, e soprattutto sa riconoscere il Fattore X?

X Factor 2025: le pagelle dei primi Bootcamp

Achille Lauro: voto 9

Non c'è niente da fare: Achille Lauro è la star indiscussa di questa edizione di X Factor, e non solo perché ha dalla sua il Senato e le Bimbe di Lauro, ma soprattutto perché, con una sincerità disarmante, svolge il suo lavoro di giudice come se fosse una missione da portare a termine. Per lui l'obiettivo, e lo ha detto ieri in apertura di puntata, è trovare “"lo scintillio”, anche quando convive con un talento "grezzo" e con una tecnica imperfetta. Seduto all'indietro con il viso appoggiato al gomito, lo abbiamo visto partecipe e concentrato, oltre che più fascinoso del solito, complici dei riccioli scuri che gli cadevano sulla fronte. Da Rodolfo Valentino, insomma, Lauro è diventato un giovane ribelle alla James Dean, seppur in abiti dandy. Ieri invocava la presenza, sul palco dell'Allianz Cloud, di "qualcuno che facesse la sua cosa". La "luccicanza" il nostro l'ha vista nei Plastic Haze, per cui si è giocato l’X-Pass, e nell'argomentare le proprie ragioni ha dimostrato lucidità e coerenza ma non inflessibilità. Achille Lauro, diciamocelo, è un gran signore, che non dimentica mai da dov'è partito. Lo ha ricordato ieri al pubblico di X Factor quando, dopo aver ascoltato Alfredo Fiore e avergli sentito dire che per lui X Factor potrebbe essere una forma di riscatto, ha commentato: "Questo fatto del tormento è interessante. Io vengo da quel mondo".

Jake La Furia: voto 8

Ieri sera Jake La Furia ha dimostrato ancora una volta di avere "la cazzimma", come direbbero i napoletani, parola difficilmente spiegabile ma che somiglia a determinazione. Il rapper, sempre molto attento alla produzione dei brani, non ha perso mai la concentrazione e non ha fatto sconti a nessuno quando ha detto a brutto muso a Vincenzo Viscardi di smetterla con i virtuosismi. Jake è il gigante buono di X Factor 2025 e il giudice dall'umorismo sferzante che canta "I Last Call to Say I Love you". Le sue battute hanno un ritmo incalzante, e nessuno inventa soprannomi come lui, che ha ribattezzato Achille Lauro “Riccioli d'oro”, Shirley Temple e Cristiano Malgioglio. Jake ama le contaminazioni, specialmente se supportate da una buona conoscenza della musica, e cerca qualcosa di speciale: ieri lo ha trovato nella performance di Delia Puglisi, che ha rivisitato "La canzone dei vecchi amanti" di Franco Battiato, che a sua volta aveva reso propria "La chanson des vieux amants" di Jacques Brel. Vedere il giudice entusiasmarsi e giocare l’X-Pass è stato uno spettacolo piacevolissimo e quasi commovente. De resto La Furia è o non è il "fanciullino" del tavolo, per dirla con Giovanni Pascoli? Un po’ Dottor Jekyll e un po’ Mr. Hyde, con il candore da una parte e la malizia dall'altra, La Furia è forse il giudice il cui percorso che ci interessa di più.

Paola Iezzi: voto 7

Bella e luminosa anche se in total black, Paola Iezzi ha ricordato, in apertura, che ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno, sfoggiando il ribbon rosa e ricordando l'importanza della diagnosi precoce, e merita un applauso soltanto per questo. Se le diamo soltanto un 7 è perché, pur partecipando attivamente al dibattito al tavolo, ha preferito ascoltare in silenzio. Quindi si è fatta notare meno degli altri giudici, rivelando però, ancora una volta, la sua grandissima conoscenza della musica. Impressionante è il numero di brani di cui sa tutte le parole. Paola sembra più a fuoco rispetto allo scorso anno, e ieri sera ha difeso con grande serenità le sue posizioni, dimostrando fermezza e autorevolezza nel tentativo di convincere i colleghi a far passare il turno ai Kokomò. Insieme a Lauro, Paola è stata l'icona di stile dei primi Bootcamp, e non è un caso che abbia giocato il proprio X-Pass per Mayu Lucisano, concorrente che ha la classe, la leggiadria e il sorriso di Audrey Hepburn. Quando c'era da bocciare, la Iezzi è andata dritta al punto, francamente sconcertata da esibizioni che non hanno nemmeno rasentato la sufficienza. La buona della squadra di X-Factor, in fondo, è Giorgia. Quanto a lei, ricordiamoci che, lo scorso anno, è arrivata, una sera, armata di frustino.

Francesco Gabbani voto 6

L'impressione è che Francesco Gabbani debba ancora venire fuori, e probabilmente ciò è dovuto al fatto che per lui questo è l'X Factor della prima volta, e infatti il giudice non ha giocato il proprio X-Pass. Ieri sera, in particolare nella prima parte della puntata, è stato il portavoce della giuria o meglio il maestro di cerimonie dei Bootcamp, e l'uomo della diplomazia, perché non tutti i concorrenti sono pronti per l’umorismo al vetriolo di Jake. Gabbani è il gentiluomo del tavolo, nonostante l'aria impertinente e i baffetti da Clark Gable. Infagottato in un giubbotto pesante, tanto da spingere qualcuno a domandarsi se sia atermico, Gabbani non ha rinunciato alle sue freddure in stile: “Ci sono un inglese, un francese e un italiano”. Il suo guizzo della soirée è stato correre tra le fila del Senato e gridare a Lauro, come una fan in piena tempesta ormonale, "Achille ti amo!". Implacabile quando un concorrente cambia la melodia di una canzone, Gabbani ha lasciato intravedere la sua bontà d'animo. Siamo molto curiosi di vederlo alle prese con la sua squadra. Siamo fermamente convinti che ci stupirà.

Sakina Sanogh: Voto 2

Se i Plastic Haze si erano presentati alle Audition con il modo di fare arrogante delle rockstar più maledette, prima dei Bootcamp devono aver fatto un bagno di umiltà, perché sul palco dell'Allianz Cloud ieri erano degli zuccherini, e infatti i giudici hanno apprezzato il gesto. Non si può dire la stessa cosa per Sakyna Sanogoh, che non ha gradito le critiche dei 4 del tavolo alla sua cover di di "Fallin’" di Alicia Keys, e quando Paola le ha detto: "La prossima volta scegli meglio il brano da cantare", invece di incassare il colpo, la ragazza ha risposto stizzita: "Quando avrò tempo lo farò". Questa sua uscita ha indispettito non poco i giudici e in platea è calato il gelo. Abbiamo forse il primo concorrente eliminato dei Live Show? Intanto vediamo come e con che canzone la concorrente si presenterà alle Last Call.

X Factor 2025 vi dà appuntamento giovedì prossimo alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, con la seconda e ultima puntata dedicata ai Bootcamp.