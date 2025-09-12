X Factor 2025, la Prima Puntata: Giorgia da 10, l'exploit di Gabbani, il talento di Pierci, il tormentone Pippetta e a nanna

Anticipazioni TV

Si è aperta ieri, con la prima puntata dedicata alle Audition, la diciannovesima edizione di X Factor. La serata non ha riservato grandi sorprese, al di là di due concorrenti in odore di Finale. Farncesco Gabbani ha già conquistato le simpatie del pubblico e il talent show ha già il suo tormentone. Il nostro commento alla serata.

Per chi come noi segue X Factor dalla sua prima edizione italiana, e dal quel dì ne sono passate 18, l'autunno si colora di emozioni e divertimento anche perché il giovedì, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, c'è X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle da cui sono usciti tanti number 1 del pop, del rock & roll, del cantautorato e del rap, e valga per tutti Marco Mengoni, che ha vinto nel lontano 2009. Da quell’anno molte cose sono cambiate. Sono state ad esempio eliminate le categorie, non ci sono più gli Home Visit, ospiti sempre più prestigiosi si sono esibiti durante i Live Show e la Finale si è spostata all'aperto. Nel frattempo hanno preso sempre più piede i social, accendendo il dibattito, e sono cambiati giudici e presentatori.

La scorsa edizione di X Factor è stata fra le più belle di sempre e ha avuto ascolti formidabili, e X Factor 2025 ha tutte le carte per registrare un'ulteriore impennata di consensi. Se lo diciamo è perché ieri il talent show è partito alla grande, e si è anche concluso degnamente, con un tormentone esilarante di cui parleremo fra un po'. Certo, alcune cose non ci hanno convinto e non ci sono sembrate sincere al 100%. Ma, ad esempio, la giuria è fortissima, e dunque ci aspettiamo grandi cose.

Leggendo qua e là le pagelle della prima puntata di X Factor 2025, non abbiamo potuto non notare che la più apprezzata è stata Giorgia, che conduce di nuovo lo show. Sbilanciandoci nel dire che è proprio lei l'anima di X Factor, vogliamo sottolineare ancora una volta la sua verve, la sua autenticità, la sua dolcezza mista a grinta e la sua empatia. Ieri sera la cantante era nel backstage, aveva un abbigliamento informale come a dire: "Non voglio rubare la scena a nessuno" e faceva il tifo per i ragazzi. Ma non solo. Quando la concorrente Vicky, che da piccola cantava nell'armadio per timidezza mentre adesso si affida a un look succinto, ha portato “La cura” in una versione per metà napoletana e per metà spagnola, Giorgia era gasatissima e, a fine esibizione, ha raggiunto il palco per un duetto da brivido. Brava Giorgia dunque, che abbraccia nonne e mamme e ci ricorda che i veri “grandi” restano devono restare umili.

Il tavolo dei giudici

Al tavolo dei giudici, as usual, il fascino e forse anche il know how stavano soprattutto dalla parte di Achille Lauro, preciso, ironico, a volte tranchant e compagnone quando si tratta di rimandare a casa chi non ha l’X Factor e forse nemmeno lo Z Factor. Lauro è il tribuno di XF2025, il Demostene, il Seneca e di sicuro non il Cicerone, e il saggio. Il giudice che lo scorso anno ha portato l’intera sua squadra in finale ieri sera era rilassato ma vigile. Lo amiamo perché cerca l’originalità ma non l’eccentricità e perché si prende la briga di rischiare. E poi Achille ha il suo adorato Senat, che continua a pendere dalle sue labbra, anche se Francesco Gabbani potrebbe ben presto averne uno tutto suo.

Gabbani… che bel sorriso che ha! E che precisione nei giudizi. Ci piace questa new entry che ha già le idee molto chiare e che da qui alla finale sarà il paladino della melodia. Ieri sera ha fatto capire ai concorrenti, al pubblico e ai compagni di tavolo che detesta chi cambia la melodia di un brano famoso. Paola Iezzi non era completamente d’accordo, e a metà puntata si è scatenata una piccola discussione su armonia e melodia.

Guardando la prima puntata di X Factor 2025 abbiamo capito che Gabbani è un "sentimentalone" e si commuove di fronte alle esibizioni quelle con la E maiuscola. E poi ci sono le freddure che infila inaspettatamente tra un giudizio e l’altro, con la rosa che va in un pub e dice al barista: “Una birra alla spina".

Il nostro 10, se dobbiamo dare anche noi i voti, va, sempre parlando di giudici, a Paola Iezzi. Divertita dalla tamarraggine dei Plastic Haze, che hanno cantano “This is Running Out” dei Muse, Paola si è arrabbiata moltissimo quando la giovane Martina Martorana, capelli ricci biondi e occhiali anni '60 - ha stravolto “I Will Survive" di Gloria Gaynor. “Quel pezzo è un inno alla libertà” - ha commentato la giudice, visibilmente indignata. Brava Paola - ha pensato all'unisono l'universo creato - "e sempre Girl Power!".

Infine c’era Jake La Furia, che ci è sembrato forse troppo “caciarone” e sboccato, oltre che un po’ sottotono. Lo perdoniamo in virtù dei suoi giudizi: puntuali, “ficcanti” e supportati da una grande conoscenza della musica.

calcio e chorizo

Durante la prima puntata di X Factor 2025 hanno trovato spazio anche il trash e il "volemose bene". Nella parte iniziale della soirée, è apparso sul palco Adriano Aquili (in arte Più o mino) e ha cantato, stonando all'inverosimile, l'inno della squadra di calcio del suo paese, che si intitola "Con te Alviano". L'atmosfera era da sagra della porchetta, nel backstage i giocatori dell'Alviano cantavano anche loro e, a fine canzone, sono apparsi sul palco e hanno distribuito ai giudici maglie e cappellini. Non ci è piaciuto tanto questo momento acchiappa-click e vagamente panem e circenses, e allora meglio l’esibizione trash della serata. Ludovica Amati, occhi versi e capelli scuri, ha portato l'inedito “Chorizo”, il cui titolo alludeva alle scarse dimensioni dell'organo sessuale di un suo ex fidanzato bastardo. Ludovica cantava “Quanto chorizo”, ed effettivamente la situazione era piuttosto comica, anzi quasi iconica.

I promossi

E veniamo ai concorrenti che hanno passato il turno ottenendo 4 sì. È indubbio che rispetto alle prime edizioni di X Factor, ma anche in confronto a 5 o 6 anni fa, ci sia stata un'evoluzione, perché a presentarsi alle Audition sono ormai concorrenti con un progetto musicale ben definito e che curano anche la produzione dei propri brani. Inoltre, molti portano inediti e suonano strumenti musicali. Questo upgrade lo si vede in particolare nelle band, che hanno uno stile chiaro. Per questo siamo convinti che i sopracitati Plastic Haze potrebbero fare molta strada: a X Factor e fuori da X Factor. Sono loro una delle belle sorprese della prima puntata del talent show, che però ha dimostrato di avere le sue teste di serie in Delia Buglisi e Piercesare Fagioli, in arte Pierci. Lei arriva da Catania e ha un rapporto burrascoso con il suo pianoforte. Ha cantato "Sakura" di Rosalía e Jake La Furia ha commentato: "Questa è una delle più belle esibizioni che abbia mai visto qua a X Factor".

Quando è arrivato di fronte ai giudici, Pierci sembrava un normalissimo ragazzo che, dopo aver preso la laurea, si è scoperto indeciso se fare un "lavoro serio" o coltivare la passione per la musica. Quando però ha cantato, si è trasformato in un prodigio, e che voce! I giudici si sono commossi, in particolare Paola Iezzi. Il pubblico ha osannato il concorrente e puntualmente sono arrivati 4 sì. Se Le Audition finissero qui, X Factor 2025 avrebbe già il suo vincitore.

E concludiamo con il tormentone della serata: “pippetta e a nanna”. L'ultimo concorrente a presentarsi davanti ai giudici è stato Simone Miccinilli in arte AlterAnima. Prima di iniziare a cantare ha messo un paio di occhiali da sole in stile Neo di Matrix ma con un tocco tamarro anni Ottanta. Portava un brano intitolato “Pippetta e a nanna” che termina così:

Mi hanno chiesto

Stasera usciamo?

Ho risposto

No non posso

Sai che faccio?

Pippetta e a nanna

Pippetta e a nanna

Pippetta e a nanna

AlterAnima è piaciuto ai giudici, che hanno cantato con lui e snocciolato 4 sì.

La prima puntata di X Factor 2025 è finita in questo modo, a tarallucci e vino, ma forse è giusto così, perché siamo agli inizi e già dai nuovi Bootcamp la competizione si farà serrata, per non parlare dei Live Show, dove la gara all'ultima nota indurrà i giudici a giocarsi il tutto per tutto e a dire quei famosi no che aiutano a crescere.