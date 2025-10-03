X Factor 2025: i promossi dei primi Bootcamp, fra perplessità, sì di incoraggiamento e X-Pass

Anticipazioni TV

Ieri sera il pubblico di X Factor 2025 ha assistito ai primi e nuovissimi Bootcamp. Andiamo a scoprire chi ha entusiasmato i giudici passando alle Last Call. Durante la puntata, sono stati giocati 3 X-Pass su 4.

Ieri sera la gara di X Factor 2025 è continuata con il primo appuntamento con i Bootcamp dopo tre serate dedicate alle Audition. C’era grande attesa sia da parte del pubblico dell’Allianz Cloud di Milano che di quello a casa, per non parlare dei concorrenti che erano abituati a una formula diversa. Fino alla diciottesima edizione compresa, ogni giudice aveva il suo Bootcamp e assegnava ai componenti della sua squadra (provvisoria) che lo convincevano una sedia. C’erano più concorrenti che sedie, ma il meccanismo degli switch permetteva agli ultimi arrivati di occupare le sedie degli altri, e così niente era certo fino alla fine. Quest’anno, come avete visto ieri sera, tutti e 4 i giudici hanno risentito gli artisti che hanno passato le Audition, cercando di raggiungere una valutazione unanime. 3 X Pass sono stati giocati e a passare alle Last Call, previste per giovedì 9 settembre, al momento sono stati in 13. Scopriamo di chi si tratta:

Vicky Della Peruta con “Side to side” di Ariana Grande . Su di lei i giudici hanno avuto pochi dubbi, e puntuali sono arrivati i 4 sì. La ragazza, che canta con voce grintosa, è una perfetta popstar, come dimostrano i look che sfoggia. Ieri era in versione Barbie

con “Side to side” di . Su di lei i giudici hanno avuto pochi dubbi, e puntuali sono arrivati i 4 sì. La ragazza, che canta con voce grintosa, è una perfetta popstar, come dimostrano i look che sfoggia. Ieri era in versione Barbie I Plastic Haze . La band ha proposto una cover di “Rolling in the deep” di Adele . Nessun dubbio su questi ragazzi, che hanno portato grande energia sul palco di X Factor 2025 . Il frontman è carismatico e ha una voce incredibile.

. La band ha proposto una cover di di . Nessun dubbio su questi ragazzi, che hanno portato grande energia sul palco di . Il frontman è carismatico e ha una voce incredibile. Roberta Scandurra è uno dei cavalli vincenti della diciannovesima edizione di X Factor 2025 . Lo hanno capito tutti, e tutti hanno giocato la carta del sì dopo aver ascoltato una versione pop punk di Drivers licence di Olivia Rodrigo . E poi Roberta ha una presenza scenica incredibile, di cui non si può non tenere conto.

è uno dei cavalli vincenti della diciannovesima edizione di . Lo hanno capito tutti, e tutti hanno giocato la carta del sì dopo aver ascoltato una versione pop punk di di . E poi Roberta ha una presenza scenica incredibile, di cui non si può non tenere conto. Alfredo Fiore , che durante le Audition aveva incantato Jake , doveva conquistare Achille Lauro , che gli aveva detto no. Il giudice ha cambiato idea, colpito dal tormento del ragazzo e dal suo desiderio di riscattarsi attraverso la musica. Il concorrente ha cantato ”Changes” di XXXTentacion .

, che durante le aveva incantato , doveva conquistare , che gli aveva detto no. Il giudice ha cambiato idea, colpito dal tormento del ragazzo e dal suo desiderio di riscattarsi attraverso la musica. Il concorrente ha cantato di . Cappello da baseball in testa e faccia da bravo ragazzo, Ero Caddeo ha optato per il romanticismo. La sua cover di “Sei acqua” di Venerus ha convinto il tavolo al completo. Puntuali sono dunque arrivati i 4 sì.

ha optato per il romanticismo. La sua cover di di ha convinto il tavolo al completo. Puntuali sono dunque arrivati i 4 sì. Vincenzo Viscardi ha una grande estensione vocale e un falsetto degno dei Bee Gees , ma per i 4 giudici è poco modesto e troppo incline ai trucchetti che stupiscono. Quando ha cantato “Crazy” di Gnarls Barkley , Paola Iezzi e gli altri non hanno potuto votare contro il suo passaggio alle Last Call , ma Jake è stato chiaro con il concorrente. “Niente virtuosismi” gli ha detto, lapidario.

ha una grande estensione vocale e un falsetto degno dei , ma per i 4 giudici è poco modesto e troppo incline ai trucchetti che stupiscono. Quando ha cantato di , e gli altri non hanno potuto votare contro il suo passaggio alle , ma è stato chiaro con il concorrente. “Niente virtuosismi” gli ha detto, lapidario. Sakyna Sanogoh - che ha interpretato di “ Fallin’ ” di Alicia Keys , ha cantato bene ma non benissimo, e pur essendo stata presa, non ha resistito a rispondere in maniera piccata all’invito di Paola Iezzi , che le ha consigliato di fare più attenzione alle canzoni che sceglie. Le parole della concorrente sono state “Quando avrò tempo lo farò”, il che equivale a suicidarsi in diretta.

- che ha interpretato di Fallin’ di , ha cantato bene ma non benissimo, e pur essendo stata presa, non ha resistito a rispondere in maniera piccata all’invito di , che le ha consigliato di fare più attenzione alle canzoni che sceglie. Le parole della concorrente sono state “Quando avrò tempo lo farò”, il che equivale a suicidarsi in diretta. Nessun dubbio da parte dei giudici per il talento della grintosa Francesca Vinale , che ha convinto tutti alla prima nota portando un brano di Nora Young . La sua performance è stata impeccabile: 4 sì.

, che ha convinto tutti alla prima nota portando un brano di . La sua performance è stata impeccabile: 4 sì. Entra in NOW e guarda X Factor 2025 Non è stata eccezionale l’esibizione dei Kokomò , ma Paola Iezzi crede in loro e pensa che a X Factor potrebbero fare un percorso interessante. La cantante, unica sostenitrice del duo, ha convinto gli altri giudici a passare dalla sua parte. Il brano scelto era una cover di “Costruire” di Niccolò Fabi .

, ma crede in loro e pensa che a potrebbero fare un percorso interessante. La cantante, unica sostenitrice del duo, ha convinto gli altri giudici a passare dalla sua parte. Il brano scelto era una cover di di . Lo stesso è successo con i Pagoda Universe, che hanno portato “Time to pretend” dei MGMT. Francesco Gabbani era l’unico disposto a scommettere su di loro, e i suoi colleghi hanno voluto fidarsi di lui.

Ieri sera 3 giudici su 4 si sono giocati l’X Pass, e cioè Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro: il primo con Delia Puglisi - che ha rivisitato “La Canzone dei vecchi amanti” di Franco Battiato, e la seconda con “Mercy” di Shawn Mendes. Achille Lauro, infine, ha usato l’X Pass per mandare avanti i Copper Jitters, che hanno partecipato alla gara canora con una versione punk di “Come Together” dei Beatles.

