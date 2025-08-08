TGCom24
X Factor 2025: i 4 giudici prontissimi per la nuova stagione. Si accende il talento e parte... il KARAOKE! (Video)

Silvia Farris

X Factor 2025 sta per arrivare e i 4 giudici sono pronti ad accendere il talento. Per ingannare le lunghe attese durante le selezioni, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, scaldano l'atmosfera con performance a sorpresa e con uno strepitoso Karaoke. Ecco cosa succede.

Si scaldano i motori per X Factor 2025. L’attesa è tanta e non manca molto all’11 settembre 2025, data in cui comincerà la nuova edizione dello show dedicato alla musica, che andrà in onda in prima serata su Sky e in Streaming su NOW. L’hype sale sia per i concorrenti che, durante le selezioni, sperano di avere almeno 3 sì ma anche per i 4 giudici ovvero Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, pronti a trovare l’X Factor nei giovani che si presenteranno davanti a loro, alcuni di essi con poche esperienze live altri invece più navigati e già abituati al pubblico. Il momento delle selezioni è quello forse con più ansia e già abbiamo capito che, quest’anno, più che mai, non si parlerà di semplice esibizione ma di vero e proprio spettacolo dove ci saranno tanti protagonisti ma una sola e vera regina: LA MUSICA.

Leggi anche X Factor 2025: si riparte giovedì 11 settembre su Sky e NOW e i giudici "scaldano" il loro X Factor Touch (VIDEO)

I giudici, che di musica si intendono e che la trattano da signora da tanti anni, per ingannare le lunghe attese tra un concorrente e l’altro, si lasciano andare a quello che sanno fare meglio, ovvero cantare. E lo studio di X Factor 2025 si riscalda subito con un Karaoke. Ma cosa sta succedendo?

A X Factor 2025 parte il Karaoke

X Factor è una festa, uno spettacolo in musica e chi meglio di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi possono dare il via ai festeggiamenti? Per prepararci al meglio a quello che vedremo sul palco della nuova stagione, che partirà l’11 settembre 2025, possiamo sentire cantare i 4 giudici che, durante le attese tra un aspirante concorrente e l’altro, ingannano il tempo ballando e cantando come se fosse un karaoke. E partono così delle vere hit della musica italiana come Maledetta Primavera, Finché la barca va e Ballo Ballo della Carrà. E i giudici sono scatenati, come lo è Giorgia nel backstage, che si lascia andare al ritmo di X Factor 2025, che sarà coinvolgente e magico. Vedere per credere a partire dal video qui sotto:

X Factor 2025 arriva su Sky e in Streaming su NOW da giovedì 11 settembre 2025.

