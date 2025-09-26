X Factor 2025: gran finale per le ultime Audition, ora si passa ai nuovi Bootcamp!

Anticipazioni TV

Con l'ultimo appuntamento cone le Audition si è conclusa ieri la prima fase di X Facor 2025. Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani hanno ascoltato cover e inediti, permettendo a 17 concorrenti di accedere ai Bootcamp, che saranno in una veste completamente nuova.

Si è conclusa ieri sera, con la terza puntata di X Factor 2025, la prima fase dello show Sky Original Prodotto da Fremantle, condotto da Giorgia e con Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro al tavolo dei giudici. Parliamo naturalmente delle Audition, a cui hanno partecipato, con un inedito o una cover, artisti provenienti da tutta Italia. Come da tradizione, i giudici sono stati di manica larga, perché è impossibile farsi un'idea articolata e chiara di un solista o di una band dopo un solo ascolto, e quindi nelle prossime settimane le valutazioni saranno più severe e la competizione si farà sempre più serrata

Anche l’ultima puntata dedicata alle Audition è stata premiata dagli ascolti: ieri Su Sky Uno/+1 e on demand ha registrato una Total Audience media di 596 mila spettatori con il 2,9% di share, in crescita del +8% rispetto a una settimana fa.

Anche i social confermano il trend positivo di questo avvio di stagione: la puntata ha raggiunto 237 mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, +18% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione, e 260mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, +20% rispetto un anno fa. Con questi dati, il terzo episodio di X Factor 2025 è stato il programma più commentato in assoluto nel corso della giornata di ieri.

X Factor 2025: i concorrenti che sono usciti vittoriosi dal terzo e ultimo appuntamento delle Audition.

A passare il turno, ieri sera, dopo essersi esibiti sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, è stato un buon numero di concorrenti, anche se poche sono state le vere sorprese. Ecco chi andrà ai Bootcamp:

Tommaso Vulpio , in arte tōmmi , con "Take On Me" degli a-ha

, in arte , con degli Alice Mascritti con "Troppi Preti Troppe Suore" di Margherita Vicario

con di i Black Cats con l'inedito "Grossi Problemi"

con l'inedito Roberta Scandurra con "Call Me" dei Blondie

con dei Giuseppe Toma con l'inedito "Lettera di un soldato"

con l'inedito i Pagoda Universe con l'inedito "Tutto molto bello"

con l'inedito Layana Oriot con "Blue Jeans" di Lana Del Rey

con di Gabriele Bernabò , in arte Androgynus , con "Ancora tu" di Lucio Battisti

, in arte , con di i Nelav con "Up Patriots to Arms" di Franco Battiato

con di Alessandro Tomasi , in arte Tomasi , con "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante

, in arte , con di Francesca Carbonelli , in arte Cura , con "La donna cannone" di Francesco De Gregori

, in arte , con di i The Vice con "Let’s Dance" di David Bowie

con di Alfredo Fiore , in arte Hal Quartier , con "Papaoutai" di Stromae

, in arte , con di i Kokomò con "Bad Kingdom" dei Moderat

con dei Caterina Ineichen , in arte Ninni , con "Where's My Love" di SYML

, in arte , con di Vincenzo Viscardi con l'inedito "C’ammiscamm Ancora"

con l'inedito i Magazzeno con l'inedito "Milano"

Giovedì prossimo, sempre su Sky Uno e in Streaming su NOW, ci saranno, in una versione completamente nuova, i Bootcamp. Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia torneranno a sedersi al tavolo dei giudici per riascoltare i concorrenti scelti fino a questo momento. A passare alle Last Call saranno solamente gli artisti che avranno ottenuto 4 sì. Ogni giudice potrà inoltre giocarsi l'X Pass per far avanzare un concorrente in cui crede molto. La serata, che, come sempre, sarà condotta da Giorgia, si preannuncia già carica di tensione.

Arrivato alla diciannovesima edizione, X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.