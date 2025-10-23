X Factor 2025, cominciano i Live: alla scoperta dei magnifici 12 concorrenti

Anticipazioni TV

Prende il via questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, il primo Live di X Factor 2025, a cui parteciperanno le squadre al completo di Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Andiamo a scoprire chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici.

A X Factor 2025 è finalmente tempo di Live Show. Dopo le Audition, i nuovi Bootcamp e la puntata al cardiopalma dedicata alle Last Call, entriamo nel vivo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che avrà il suo gran finale open air il 4 dicembre a Piazza del Plebiscito a Napoli. Il primo Live, previsto per oggi, 23 ottobre 2025, segna anche il passaggio di Giorgia dal backstage al palco della X Factor Arena, dove i magnifici 12 scelti dai giudici si esibiranno in due manche di cover. Ad essere oggetto di valutazione non sarà solamente la loro abilità nel canto, ma la presenza scenica, il carisma, la capacità di far proprio un brano scritto e composto da altri e la produzione del brano stesso. L'X Factor, del resto, ha a che fare con un progetto musicale oltre che con una bella voce, e ogni anno il talent show sembra alzare l'asticella. Ospite del Live Show di questa sera sarà Annalisa, protagonista di una performance speciale. La cantautrice porterà sul palco di X Factor 2025 l'energia del suo nuovo album. Intitolato "Ma io sono fuoco" e uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana.

Il parterre degli aspiranti vincitori di X Factor 2025 si distingue per una pluralità di stili e generi musicali. Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani hanno portato nella propria squadra l’X-Pass scelto durante i Bootcamp, a cui hanno affiancato i concorrenti più vicini alla loro sensibilità artistica e a cui sperano di poter aprire le porte del mondo discografico e magari del successo. Sorprende la presenza, nella diciannovesima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, di una sola band (i Copper Jitters), ma ogni anno XF è diverso. Al momento, comunque, la partita è tutta da giocare. I Live show che precederanno la Finale saranno 6, uno a settimana, sempre di giovedì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. X Factor, inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Andiamo adesso alla scoperta delle 4 squadre uscite dalle Last Call e che si presentano questa sera al primo Live Show di X Factor 2025.

La squadra di Paola Iezzi

La squadra di Paola Iezzi è formata da Vincenzo Viscardi in arte VISCARDI, Roberta Scandurra in arte rob, e Mayu Lucisano in arte MAYU.

Vincenzo Viscardi in arte Viscardi

Con Vincenzo Viscardi, X Factor 2025 ha la sua quota Rhythm & Blues, anche se mescolato all'hip hop e al soul. Alle Audition l'artista campano classe 2000 si è presentato con l'inedito "C'ammiscamm ancora", impressionando positivamente i giudici con il suo falsetto e la sua capacità di tenere il palco. Ai Bootcamp ha portato "Crazy" di Gnarls Barkley in versione neo soul, esaudendo il desiderio di Francesco Gabbani di sentirlo in voce piena. I giudici hanno criticato i suoi virtuosismi e gli hanno chiesto maggiore sobrietà. Vincenzo si è messo in discussione e alle Last Call non ha indossato l'amata coppola e ha cantato "Family Affair" di Mary J. Blige, rasentando la perfezione.

Roberta Scandurra in arte rob

Decisamente più lineare il percorso della siciliana Roberta Scandurra, regina del punk e della grinta sul palco. Alle Audition ha detto: "A me piace farmi notare ed essere esuberante", e in effetti non è passata certo inosservata. Dopo che ha cantato "Call me" dei Blondie, Achille Lauro ha commentato: "Sei super credibile". Ai Bootcamp la sua versione pop punk di "Drivers license" di Olivia Rodrigo ha strappato immediatamente al tavolo dei giudici 4 sì. Alle Last Call, infine, rob si è confermata "la ragazza che con un grandissima nonchalance prende delle note pazzesche", portando "Heads Will Roll" dei Yeah Yeah Yeahs.

Mayu Lucisano in arte MAYU

Cantante italo-giapponese, anzi "Giappoletana", come lei stessa si definisce, Mayu Lucisano, per tutti semplicemente MAYU, è l'X-Pass di Paola Iezzi, che già dopo la sua interpretazione di "Cheyenne" di Francesca Michielin alle Audition, ha capito che avrebbe voluto portarla ai Live. Per Francesco Gabbani, MAYU è "la dimostrazione che la gentilezza non apre le porte ma sradica i portoni e arriva dritta al cuore". Ai Bootcamp MAYU ha cantato "Mercy" di Shawn Mendes, mentre, con "What about Us" di Pink, si è guadagnata una sedia alle Last Call, fra la commozione generale.

La squadra di Jake La Furia

Jake La Furia ha voluto in squadra Alessandro Tomasi in arte TOMASI, Amanda Bottini in arte AMANDA, Delia Buglisi in arte DELIA.

Alessandro Tomasi in arte TOMASI

La prima volta che Jake La Furia ha visto Alessandro Tomasi in arte TOMASI, è rimasto molto colpito dal fatto che un ragazzo di 16 anni portasse alle Audition un "pezzone" come "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante. La performance è stata strabiliante e il pubblico si è alzato in piedi per applaudire. Anche l'interpretazione di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa è stata vincente, e ha confermato l'interesse del rapper per il concorrente che scrive e produce i suoi brani da quando aveva 13 anni. La sua cover di "Nessuno vuole essere Robin" di Cesare Cremonini ha confermato che è pronto per gareggiare ai Live Show.

Amanda Bottini in arte AMANDA

Forse non tutti sanno che AMANDA è bravissima nel doppiaggio cantato dei cartoni animati. La sua specialità musicale sono le ballad, e infatti la sua versione di "People help the People" di Birdy alle Audition le ha valso 4 sì e lodi sperticate, fra cui "Arrivi dritta al cuore in un modo vibrante". Approvazione unanime anche ai Bootcamp, dove la ragazza ha cantato "All I Want" dei Kodaline. La scelta di presentarsi alle Last Call con "Everybody's Changing" dei Keane forse non è stata la migliore, perché, per dirla con Jake, AMANDA dà il meglio di sé sul pezzo emotional, ma il talento c'è, signori, eccome se c'è.

Delia Buglisi in arte DELIA

Ha un rapporto di odio e amore con il suo pianoforte la siciliana Delia Buglisi, laureata al Conservatorio di Catania e capace di cimentarsi in mash-up che uniscono il cantautorato al folk, e alla lingua siciliana alternano l'italiano se non addirittura il francese. DELIA è l'X-Pass di Jake La Furia, che dopo averla sentita cantare, alle Audition, SAKURA di Rosalìa, ha commentato: "Questa è un'esibizione tra le più belle che ho visto qua". Strabiliato dalla versione de "La canzone dei vecchi amanti" di Franco Battiato che Delia ha portato ai Bootcamp, il giudice non poteva che darle la sedia alle Last Call. Del resto, nessun altro avrebbe potuto mescolare con tanta maestria l'aria della Carmen "L'amour est un oiseau rebelle" con il brano “Carmen" del cantautore bega Stromae.

La squadra di Francesco Gabbani

I magnifici tre scelti da Francesco Gabbani per andare ai Live sono Giorgio Campagnoli in arte Tellynonpiangere, Michelle Lufo in arte MICHELLE, Piercesare Fagioli in arte PierC.

Giorgio Campagnoli in arte tellynonpiangere

A Paola Iezzi che alle Audition gli ha domandato: "Hai fatto tardi, stanotte?", Giorgio Campagnoli in arte tellynonpiangere ha risposto "No è la mia faccia", e già con questa frase e con i suoi occhi profondi il pizzaiolo della provincia di Bologna che è venuto a X Factor 2025 per essere sé stesso, ha fatto sorridere il cuore ai giudici con una cover di "Sui muri" degli Psicologi. Convincente anche la sua performance ai Bootcamp, dove ha portato "Superclassico" di Ernia. Poi sono arrivate le Last Call, dove, con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio ha fatto venire gli occhi lucidi a Francesco Gabbani, dimostrando di avere il raro dono di saper comunicare anche senza le parole.

Michelle Lufo in arte MICHELLE

Michelle Lufo, in arte semplicemente MICHELLE, ha dalla sua l'originalità e l'intonazione. A X-Factor 2025 non c'è nessuna come lei, che ha portato sul palco dello show Sky Original una pop tech house che ha convinto il tavolo dei giudici al completo. Non ha studiato né musica né canto la romagnola classe 2001 innamorata dell'elettronica, ma si è fatta da sé. La sua cover di "Al telefono" di Cesare Cremonini alle Audition e il suo timbro freschissimo hanno convinto Paola Iezzi. Ai Bootcamp il suo inedito "Libellule" si è imposto come un bellissimo canto generazionale. Dulcis in fundo, portando "Rumore" di Diodato, la ragazza dalla bandana in testa ha vinto un biglietto per i Live Show sotto la guida di chi saprà davvero valorizzare il suo talento.

Piercesare Fagioli in arte PierC

Tra Francesco Gabbani e Piercesare Fagioli in arte PierC è stato amore artistico a prima nota. La performance, alle Audition, del ragazzo dai capelli ricci che ha studiato Finanza è fra le più indimenticabili di X Factor 2025. Con la sua versione acustica di "Chandelier" di SIA, il concorrente ha stregato il giudice, che prima ha esclamato "Porca Vacca!" e poi, a fine esibizione, ha esclamato: "Sei fantastico nella tua purezza e in tutto!". Ai Bootcamp Gabbani era sopraffatto dall'emozione e si è giocato l'X-Pass ed è andato di nuovo sul palco ad abbracciare PierC, che aveva anche suonato il pianoforte cantando "Die with a Smile" di Bruno Mars e Lady Gaga. Gran trionfo anche alle Last Call, dove Piercesare ha portato "5 Giorni" di Michele Zarrillo, commuovendo anche la sua compagna di squadra Michelle.

La Squadra di Achille Lauro

La squadra di Achille Lauro è composta da Layana Oriot in arte LAYANA, Damiano Caddeo in arte eroCaddeo e dai Copper Jitters.

Layana Oriot in arte LAYANA

Hanno definito "elegante ed emotivo" il suo stile pop, ed è indubbio che dietro al suo canto ci siano lunghe ore passate a studiare fin dall'infanzia. Layana Oriot in arte LAYANA pubblica singoli dal 2020 e alle Audition, con "Blue Jeans" di Lana Del Rey, ha strappato ad Achille Lauro le parole "Bel timbro" e "arriva la tua profondità", e al senato il coro "4 sì!". È stato però ai Bootcamp che, grazie alla cover di "The Greatest" di Billie Elish, il pubblico le ha regalato una standing ovation. La sua interpretazione di "Pink Pony Club" di Chappel Roan alle Last Call, però, ha messo in allarme il suo giudice, che teme che ai Live l'emozione abbia la meglio su di lei, alla fine però le ha regalato la sedia insieme all'ingresso ai Live.

Damiano Caddeo in arte eroCaddeo

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, unisce il cantautorato al pop e, prima di approdare a X Factor 2025, ha pubblicato una serie di brani poi confluiti nel suo primo EP. Alle Audition ha convinto i giudici con l'inedito dal sapore autobiografico "Punto", in particolare Achille Lauro che ha commentato: "Quando una cosa arriva, arriva, sei super sincero, sei super spontaneo". Ai Bootcamp, il ventisettenne di Cagliari che ha sacrificato alla musica il posto fisso è passato con 4 sì, e quando si è esibito alle Last Call con un brano di Brunori SAS, le sedie erano tutte occupate, ma Lauro, che aveva ascoltato le sue canzoni, trovando bellissima la sua scrittura, prima si è commosso e poi ha sentenziato, tra gli applausi generali: "Tu devi prendere la sedia".

Copper Jitters

È interessante e imprevisto il breve percorso dei Copper Jitters, band punk-rock di recente formazione. Alle Audition si è presentata con la giusta vibrante energia e un inedito, "Take me Out", che ha spinto Lauro a chiedere al Senato: "Cosa c***o è questa figata assurda?". Jake, invece, ha criticato i ragazzi per l'atteggiamento altezzoso, e ai Bootcamp i Copper hanno mostrato di aver imparato la lezione e hanno cantato una versione adrenalinica di "Come Together" dei Beatles. Alle Last Call, sfortunatamente, sono stati imprecisi nella loro interpretazione di "Girls & Boys" dei Blur, tanto che Achille Lauro ha dovuto dire loro: "Questa esibizione: no", ma poi li ha voluti in squadra, spiegando al pubblico di aver pensato: "Questi sono i ragazzi che li riempio di esplosivo e li faccio saltare in aria durante X Factor!".

