X Factor 2024: stasera su Sky la semifinale con l'orchestra. Chi saranno i 4 che accederanno alla finalissima?

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la semifinale di X Factor 2024, con due eliminazioni e l'orchestra che accompagna i concorrenti. Il super ospite sarà Gazelle con il nuovo singolo.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva la semifinale di X Factor 2024, preludio alla finale, anzi finalissima che si svolgerà per la prima volta open e a Napoli, per la precisione in Piazza del Plebiscito. Ma non precorriamo i tempi e concentriamoci su cosa accadrà stasera. Come sempre a condurre la serata, sul palco dell’X Factor Arena, sarà Giorgia, mentre a giudicare le performance dei concorrenti rimasti in gara ci penseranno i quattro giudici, e cioè Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Inutile dire che, a fine puntata, conosceremo il dream team che si contenderà la vittoria il 5 dicembre.

X Factor 2024: Anticipazioni della semifinale

La semifinale di X Factor 2024 sarà divisa in 2 manche. Durante la prima i concorrenti si esibiranno accompagnati dall’orchestra, che sarà l’Orchestra Philharmonic Franciacorta. Si compone di 22 elementi fra i quali, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine dell’ultima performance non ci sarà un’eliminazione ma una bella sorpresa. Grazie al meccanismo Škoda Green Light, che consentirà di avere 3 voti in più al televoto per supporare il proprio concorrente del cuore, il più votato si guadagnerà l’accesso alla finale, saltando così la seconda manche. Naturalmente la presenza dell’orchestra ha determinato assegnazioni molto particolari. Andiamo dunque a scoprire chi canterà cosa:

Squadra di Achille Lauro

I PATAGARRI : "Can’t Help Falling In Love" di Elvis Presley

: di Les Votives : "Almeno tu nell’universo” di Mia Martini

: di Lorenzo Salvetti: “Caruso” di Lucio Dalla

Squadra di Manuel Agnelli

Mimì : “Strange Fruit” di Billie Holiday

: di i PUNKCAKE: “My Way” di Frank Sinatra

Squadra di Jake La Furia

Francamente: “Per Elisa” di Alice

Ricordiamo che Paola Iezzi è rimasta senza concorrenti, dopo l’eliminazione di LAWRAH della scorsa puntata.

Nella seconda manche, i concorrenti meno uno porteranno cover di brani famosi:

I PATAGARRI : “ Splendido splendente” di Donatella Rettore

: “ di Les Votives : “Crazy" di Gnarls Barkley

: di Lorenzo Salvetti : “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni

: di Claudio Baglioni Francamente : “Pink Pony Club” di Chappell Roan

: di Chappell Roan Mimì : “The Thrill Is Gone” di Raye

: di I PUNKCAKE: “Gift Horse” degli IDLES

Alla fine delle esibizioni il meno votato verrà subito eliminato, mentre andranno al ballottaggio il secondo meno votato e il terzo meno votato. Andranno quindi alla finale in 4.

Il super ospite della semifinale di X Factor sarà Gazelle, artista molto amato che ha già all’attivo 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino. Ai concorrenti, ai giudici e al pubblico di X Factor farà ascoltare il suo nuovo singolo “Come il pane”, che debutta in radio e in digitale venerdì 29 novembre. Ricordiamo che Gazelle farà un concerto a Roma, al Circo Massimo, il 7 giugno, mentre il 22 giugno di esibirà presso lo stadio San Siro di Milano.

X Factor 2024 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Potrete rivedere la semifinale in chiaro martedì 3 dicembre su TV8, al tasto 8 con il telecomando. Gli altri appuntamenti con lo show Sky Original prodotto da Fremantle sono i Daily, in programma dal lunedì al venerdì alle 19.20, e l’Ante Factor, che, a pochi minuti dall’inizio della gara canora, ci porta nel dietro le quinte. A presentarlo è Gianluca Gazzoli.