X Factor 2024, stasera su Sky i Bootcamp di Manuel Agnelli e Paola Iezzi: a chi andranno le sedie?

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, spazio ai secondi e ultimi Bootcamp di X Factor 2024. A definire la propria squadra, dopo l’attribuzione delle quattro sedie, saranno Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, torna X-Factor 2024 con la seconda puntata dedicata agli Home Visit, fase fondamentale della gara canora che vedrà sfidarsi fino all'ultima nota, durante gli attesi Live Show, le squadre di Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro.

Nella scorsa puntata, Jake La Furia e Achille Lauro hanno scelto ciascuno la propria squadra. Si tratta di formazioni provvisorie, dal momento che, al termine degli Home Visit, verrà eliminato un concorrente in ogni team.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro commento alla quarta puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle, sono passati direttamente ai Bootcamp i concorrenti scelti dai giudici attraverso l'X Pass. A questi si sono uniti solisti e band selezionati dal team creativo di X Factor. Una volta scoperto il gruppo di artisti da sottoporre al famigerato "gioco delle sedie", che sono diventate 4, Paola Iezzi & Co. si sono scambiati alcuni concorrenti, e quando è stato il momento di scegliere, sia Achille Lauro che Jake La Furia si sono dimostrati severi e rigorosi, dando la sedia a coloro che con la propria musica si avvicinano ai loro gusti e che possono davvero beneficiare dei loro consigli per imporsi sul mercato discografico.

Alla fine dei primi Bootcamp si sono definite le seguenti squadre:

Per Jake La Furia:

I Potara

Francesca Siano in arte Francamente

in arte I The Fools

Elmira Marinova

Per Achille Lauro:

I Les Votives

Lorenzo Salvetti

Ibra

I Patagarri

Da notare che entrambe le squadre hanno due band, che potrebbero non ridursi a una soltanto durante gli Home Visit, prima di tutto perché, negli ultimi anni, i gruppi musicali vanno fortissimi a X Factor.

X Factor 2024: anticipazioni della quinta puntata, con i secondi Bootcamp

Stasera dunque a X Factor 2024 saranno protagonisti Manuel Agnelli e Paola Iezzi, che dovranno scegliere fra un buon numero di concorrenti chi far passare agli Home Visit, previsti per la prossima puntata, in onda e in streaming giovedì 17 ottobre.

Ovviamente non conosciamo i componenti delle loro squadre, o meglio sappiamo solo che in quella di Agnelli ci sarà il suo X Pass Mimì Caruso, che ha commosso il giudice veterano di XF2024, e in quella di Paola Iezzi toveremo Laura Fetahu.

Anche in questa puntata ci sarà il crudele meccanismo degli switch, che significa che una sedia potrà essere tolta a concorrente e assegnata a un altro. Ne deriva che la tensione sarà sempre al massimo.

Durante il Bootcamp di un giudice, gli altri tre non andranno dietro le quinte, come accadeva ad esempio l'anno passato, ma si accomoderanno su poltrone girevoli poco distanti dal tavolo, pronti a dare consigli quando richiesti. Quanto alla presentatrice Giorgia, rimarrà nel backstage a incoraggiare gli artisti.

Come già detto, dopo i Bootcamp, arriveranno gli Home Visit e poi, dal 24 ottobre, spazio ai Live!

Ricordiamo che X Factor 2024 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. La replica in chiaro di ogni puntata (del giovedì) andrà in onda il martedì successivo alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.