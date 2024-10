X Factor 2024, i Bootcamp di Achille Lauro e Jake La Furia, ovvero qui si fa sul serio: il nostro commento

Anticipazioni TV

La quarta puntata di X Factor 2024 era dedicata ai Bootcamp di Jake la Furia e Achille Lauro, che, giustamente, hanno preso molto sul serio il loro lavoro di giudici. Ecco le nostre impressioni sulla serata, da cui sono uscite due squadre top.

Se la quarta puntata di X-Factor 2024, che è la prima dedicata ai Bootcamp con l'implacabile e famigerato gioco delle sedie, avesse un sottotitolo, un trafiletto, uno strillone o un motto, sicuramente sarebbe "qui si fa sul serio". Terminata la fase “ludica” e conviviale delle Audition, in cui Jake La Furia si è improvvisato Cristina D’Avena e Manuel Agnelli ha distribuito biscottini, lo show Sky Original prodotto da Fremantle si è trasformato nell'anticamera del mondo discografico, arena più temibile e pericolosa del Circo Massimo ai tempi dell’antica Roma. A chi pensa che sia come lo hanno raccontato i biopic Elvis, Bohemian Rhapsody e Rocketman vogliamo dire che è molto peggio, e quindi se un concorrente di X Factor non ha la stoffa di quell’uno su mille che forse ce la fa, allora è meglio che torni a esibirsi ai matrimoni, che studi alacremente o che lavori seriamente sulla propria autostima. E non c’è cattiveria in questo da parte dei giudici, ma solo la consapevolezza di chi ce l'ha messa tutta per diventare qualcuno o semplicemente risultare credibile. Ecco perché Jake La Furia ha preferito mandare a casa Giovanni Fausto Meloni in arte Ozymandias. Al ragazzo di Roma che ha conquistato la nostra simpatia quando, commentando gli switch, ha esclamato: "Ma che è, Hunger Games!?”, ha detto che XF non gli avrebbe reso giustizia, aggiungendo: "Io mi sono dovuto guadagnare con i pugni, i denti, e le unghie il diritto di essere rispettato nel rap". Con la stessa decisione, Jake non ha dato la sedia a Lorenzo Carissimi, che ha cantato una bellissima versione di "Penso positivo" di Jovanotti. "Non ti posso aiutare" - si è giustificato La Furia, che il cantautorato "menestrellesco" non lo ama nemmeno un po’.

Parliamoci chiaro, popolo di X Factor, i quattro del tavolo decidono anche in base ai loro gusti musicali, oltre che nell'ottica del lavoro che potranno fare con i componenti delle loro squadre nelle settimane tra un Live Show e l'altro, e quindi, tornando a Jake La Furia, via Lunaspina nonostante un'esecuzione perfetta del brano di Ivano Fossati da cui ha preso il nome, via Andrea Grasso "capelli rosa" perché il suo inedito è così così e via, in seconda battuta, Massimo Poli, che a noi piaceva tanto e che si sente dire: "Sei bravissimo e questa cosa mi incasina, ma il genere ragazzo con la chitarra è tra i più gettonati e qui c'è tanta concorrenza". Dispiace anche per Gaia Bianco, che alterna napoletano e francese in una cover di "Pookie", ma la squadra che si definisce a fine Bootcamp è fortissima. Il rapper andrà agli Home Visit con i suoi amati Potara, con Francamente, che ha deliziato le orecchie di Manuel Agnelli con l'inedito "Paracadute", e con The Foolz, che hanno riscritto in italiano il testo di "Ça plane pour moi" di Plastic Bertrand e hanno mandato a casa gli Speak Easy. Certo, il frontman Alessandro Agostini è un gran fico, con quei suoi capelli lunghi da rockstar anni '70, e ci dispiace per i detrattori del body shaming, ma su un palco l'occhio vuole la sua parte: dura lex sed lex.

Alla fine del primo Bootcamp, Jake ha smesso di essere, ai nostri occhi l’orsacchiottone delle prime puntate, e questo nonostante la sua coerenza. Ecco perché, arrivati a metà puntata, cerchiamo un po’ di dolcezza in Achille Lauro. L'artista romano ha un animo gentile, e lo si vede dal modo in cui si rapporta con il pubblico dell’Alliaz Cloud, che chiama "senato". Inoltre, a differenza di La Furia, chiede consiglio ai 3 giudici seduti poco più in là su poltroncine girevoli, perché vuole essere sicuro che i suoi switch siano giusti. Quando comincia il suo Bootcamp, anche lui mostra di non voler indorare la pillola a nessuno e critica laddove c'è da criticare. Fin dal principio, il giudice biondo, elegante e deliziosamente autoironico fa della frase "Non è il tuo momento" il suo mantra e spedisce a casa, con grande stupore da parte del pubblico, Daniela di Cicco, che durante le Audition lo aveva stregato con una cover di "Creep" dei Radiohead. In fondo, però, il signor Lauro parla con lingua dritta quando dice alla concorrente: "Sei molto acerba ma hai una sensibilità disarmante, che può diventare anche fragilità. Punta tutto sulla musica e torna qui quando sei veramente pronta". Lei mostra di apprezzare e... e vissero tutti felici e contenti? Non esattamente. La brutale sincerità di Mr. Lauro urta infatti la sensibilità di Jungle Julia e soprattutto di Giulia Mei, che va a scomodare l'immensa "Hey You" dei Pink Floyd regalando all’Allianz Cloud una cover che è "un compitino".

Fermiamoci un momento, perché ci preme ribadire il concetto che nel talent show che l'Italia tanto ama si cerca il fattore X, e quindi non basta cantare bene. Il buon Achille, poi, vuole essere sorpreso e cerca non la fiammella ma l'incendio, e per lui non c'è fuoco più ardente dell'anticonformismo e della ribellione, che sa cogliere per esempio nell'intensità e negli occhioni di Lorenzo Salvetti, che fa piangere l'intero teatro con "Destri" di Gazelle.

Alla fine della puntata la seconda squadra è "tratta", e ci sembra addirittura migliore di quella di Jake La Furia. Come il compagno di tavolo, Mr. Rolls Royce ha due band e due solisti: i suoi adorati Les Votives, I Patagarri, Lorenzo Salvetti e Ibrahim Guiblawi in arte Ibra, a cui il nostro dice: "Hai un timbro particolarissimo. Se metto play, sento subito che sei tu".

Ancora una cosa. Nelle varie pagelle dei primi Bootcamp di X Factor 2024, sia Jake La Furia che Achille Lauro hanno ottenuto voti alti. Qualcuno ha dato invece 3 ai concorrenti, giudicati poco solidali con gli altri e "rosiconi". Probabilmente questo qualcuno ha visto giusto, perché dietro le quinte è mancata l'empatia, ed è un vero peccato.

L'appuntamento con i secondi e ultimi Bootcamp di X Factor 2024 è giovedì 11 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. A scegliere la squadra con cui andranno agli Home Visit saranno Manuel Agnelli e Paola Iezzi.