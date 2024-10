X Factor 2024, stasera su Sky gli Home Visit: ne resteranno soltanto 3 (per giudice)

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sarà tempo di Home Visit per X Factor 2024. A fine puntata verranno fuori i 12 concorrenti che andranno al primo Live Show.

X Factor 2024 torna stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW con gli Home Visit, alla fine dei quali usciranno fuori le 4 squadre definitive che giovedì 24 ottobre andranno ai Live Show.

Dopo le Audition con il loro clima allegro e scanzonato e i Bootcamp con le 4 sedie da conquistare e il crudele meccanismo degli switch, i 4 giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle saranno costretti a scelte difficili, che dovranno tener conto non solo del talento dei concorrenti ma anche del loro progetto musicale e della loro maturità artistica.

Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro dovranno essere attenti e concentrati, perché una volta cominciati i Live, si dovrà fare di tutto per non essere eliminati o dal pubblico o dai colleghi giudici.

X Factor 2024: Come funzionano gli Home Visit

Al principio degli Home Visit ogni giudice ritroverà i 4 concorrenti scelti durante il proprio Bootcamp. La loro nuova esibizione sarà intima e personale e giudici e artisti vivranno tutti insieme per due giorni in una casa di campagna, lontani dagli stadi e dal pubblico. Potranno così conoscersi, scambiarsi sogni e opinioni e chiedere e dare consigli.

Come da tradizione, alla fine degli Home Visit, Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia dovranno eliminare un concorrente ciascuno. Ciò significa che, al termine della sesta puntata di X Factor 2024, qualcuno festeggerà con gioia e qualcuno tornerà a casa deluso o triste, ma forse anche un po’ grato di aver vissuto un'esperienza coinvolgente e formativa.

X Factor 2024: le quattro squadre degli Home Visit

Come già detto, ogni giudice ascolterà attentamente i quattro concorrenti della propria squadra per capire chi ha o potrebbe avere il fattore X che rende unici. Fra i magnifici 16 che si sfideranno, ci sono artisti di grandissimo talento. Andiamo a (ri)scoprire, giudice per giudice, di chi si tratta.

Squadra di Manuel Agnelli

Daniel Gasperini in arte Danielle

in arte I Punkcake

Beatrice Fita

Mimì Caruso

Squadra di Achille Lauro

I Patagarri

Lorenzo Salvetti

Les Votives

Ibrahim Guiblawi

Squadra di Jake La Furia

I Potara

Francesca Siano detta Francamente

detta The Foolz

Elmira Marinova

Squadra di Paola Iezzi

Pablo Murphy

Frammenti

Laura Fethau

Dimensione Brama

X Factor Daily

Se questa sera sarà tempo di Home Visit, domani, 18 ottobre, comincerà X Factor Daily, il racconto quotidiano di XF 2024. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW, per seguire la vita quotidiana dei cantanti in gara e il loro percorso, fra assegnazioni, prove, interviste, commenti a caldo dopo le esibizioni. X Factor Daily, così come le puntate dello show Sky Original saranno sempre disponibili anche on demand. La replica in chiaro di una serata, che poi è sempre il giovedì, sarà disponibile il martedì successivo su TV8, al tasto 8 del telecomando.