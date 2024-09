X Factor 2024, la seconda puntata con le Audition stasera su Sky: chi si giocherà l'X Pass?

Anticipazioni TV

Questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2024 con la seconda puntata dedicata alle Audition. Sul palco tanti ragazzi e al tavolo gli esimi Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Conduce Giorgia.

Per fortuna è già arrivato il giovedì, che per gli appassionati di talent show e gare canore è la giornata di X Factor. In questo 2024 siamo arrivati alla diciottesima edizione, per la precisione alla seconda puntata. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è nuovamente tempo di Audition. I quattro giudici ascolteranno tante aspiranti star della canzone: ragazze e ragazze con il sogno di far conoscere la loro voce e la loro musica all'Italia intera. Ad accoglierli, nel backstage, ci sarà la nuova conduttrice Giorgia, dispensatrice di abbracci e buoni consigli, oltre che cantante di grandissimo talento.

La prima puntata di X Factor 2024, andata in onda giovedì 12, ha avuto un grandissimo seguito, conquistando oltre 700mila spettatori tv medi, in crescita del +38% rispetto al kick off della scorsa stagione. Il merito è dell'affiatamento fra i giudici e delle esibizioni dei concorrenti, che hanno spaziato tra i generi musicali.



X Factor 2024: Dove eravamo rimasti?

Durante la prima puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle, i giudici si sono trovati spesso d'accordo. Il più severo è stato Manuel Agnelli, che non ama che un concorrente porti un brano famoso riarrangiato e con le parole cambiate. Il più spiritoso, invece, è stato Jake La Furia. Paola Iezzi ha dimostrato di essere una persona allegra e positiva e Achille Lauro un ragazzo buono e con un lato tenero. Cosa volere di più?

Fra i tanti possibili concorrenti, a passare ai Bootcamp sono stati:

Djomi con una versione rap di "Beggin"

con una versione rap di Jaqueline Branciforte con "Keep On Running" dei The Spencer Davis Group

con dei Lorenzo Salvetti , di appena 16 anni, che ha portato "Poetica" di Cesare Cremonin i

, di appena 16 anni, che ha portato di i la band Dimensione Brama , formata da 7 elementi, con un particolarissimo arrangiamento di "Love Will Tears Us Apart" dei Joy Division

, formata da 7 elementi, con un particolarissimo arrangiamento di dei Daniela Di Cicco con una splendida versione di "Creep" dei Radiohead che ha commosso tutti, a cominciare proprio da lei.

con una splendida versione di dei che ha commosso tutti, a cominciare proprio da lei. Elisa Malpezzi , cantante di Forlì che si è esibita con "Bellyache" di Billie Eilish

, cantante di Forlì che si è esibita con di Gaia Bianco con la sua grintosa interpretazione di "TKN" di Rosalia feat. Travis Scott

con la sua grintosa interpretazione di di feat. Matilda Balconi , che ha scelto "Ma che freddo fa" di Nada

, che ha scelto di Claudia Sacco che ha accettato e vinto la sfida di portare “Giudizi Universali” di Samuele Bersani

che ha accettato e vinto la sfida di portare di Alfredo Bruno , in arte Fiat 131 , che ha conquistato i giudici con "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla .

, in arte , che ha conquistato i giudici con di . Il trio The Moonquakes con un mash up di "Please Mr. Postman" di The Marvelettes e "Wipe Out" di The Surfaris

con un mash up di di e di il duo rap Potara con un mash up di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco e "@mi o è f@ke" di thasup . Per questi ragazzi, che non erano arrivati ai 3 sì che gli avrebbero consentito di accedere ai Bootcamp , Achille Lauro si è giocato l'X Pass , che è un po' come il Jolly della vecchia e gloriosa trasmissione Giochi senza frontiere .

con un mash up di di e di . Per questi ragazzi, che non erano arrivati ai 3 sì che gli avrebbero consentito di accedere ai , si è giocato , che è un po' come il della vecchia e gloriosa trasmissione . Daniel Gasperin i, in arte Danielle , che si è imbarcato nella mirabile impresa di cantare "Sfiorivano le viole" di Rino Gaetano

i, in arte , che si è imbarcato nella mirabile impresa di cantare di Giulia Catuogno con il suo inedito "Bandiera"

X Factor 2024 Anticipazioni della seconda puntata

Anche la seconda puntata di X Factor 2024 è dedicata, come già detto, alle Audition. Ce ne sarà anche una terza e, alla fine di questa fase della gara, in cui solitamente non si creano attriti e incomprensioni fra "i quattro del tavolo", si definiranno le squadre "provvisorie" di ogni giudice, che uscirà dai Bootcamp con quattro concorrenti che durante gli Home Visit si ridurranno a tre. Dopodiché sarà la volta del Live Show.

Forse stiamo correndo un po’ troppo, e allora possiamo dire che anche questa sera il parterre di aspiranti leggende della musica sarà straordinariamente vario: tante le storie da raccontare e tanti i giudizi da condividere con il pubblico dell'Allianz Cloud di Milano e con il pubblico a casa. Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro saranno i grandi protagonisti della nuova puntata, e la nostra speranza è che siano affiatati come durante la prima puntata, che è stata leggera e spumeggiante.

Appuntamento dunque, stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con X Factor 2024, sempre disponibile on demand. Per vedere in chiaro la puntata dovrete aspettare il prossimo mercoledi, quando lo show Sky Original approderà su TV8 in prima serata.



