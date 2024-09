X Factor 2024, la Prima Puntata: tanto cuore, un ottimo kick off, una giuria in formissima

Anticipazioni TV

La Prima Puntata di X Factor 2024, dedicata alle Audition, ha registrato un’ottima partenza in tv, in streaming e sui social. La giuria era in splendida forma e l’atmosfera è stata allegra, fra biscottini e improbabili mash up.

È cominciata ieri, 12 settembre, la diciottesima edizione di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda su Sky e in streaming su NOW. C'era grande attesa per la Prima Puntata, dedicata, come le due che seguiranno, alle Audition, durante le quali i giudici fanno una prima selezione, escludendo dalla gara chi, secondo loro, non ha il fattore X o non è ancora pronto per conquistare la scena musicale. Proprio perché l'hype era alle stelle, in tantissimi hanno acceso il televisore o il computer

X Factor 2024: una partenza alla grande

Siccome ci piace tanto parlare di numeri, vi informiamo che la partenza o kick off del talent show ha registrato 729mila spettatori tv medi, in crescita addirittura del +38% rispetto al debutto della scorsa stagione, con una share tv del 3,6% e 1.255.000 contatti tv unici.

X Factor 2024 ha ottenuto grandissimi risultati anche sui social: la puntata ha raggiunto quasi 297mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+52% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e 311mila nella rilevazione Same Day 24/7 (+59% rispetto un anno fa). Il programma si è posizionato al primo posto nella Social TV Audience della giornata di ieri, ossia è stato il più discusso della giornata sui social.

X Factor 2024: una prima puntata scoppiettante

Se dovessimo trovare un aggettivo che definisca la Prima Puntata di X-Factor 2024 , la nostra scelta ricadrebbe su "scoppiettante". Il ritmo delle prime Audition era indiavolato, in parte per l'ottimo montaggio, tratto distintivo dei programmi Sky, e in parte, anzi soprattutto, per merito dei 4 giudici, che abbiamo trovato in formissima. Manuel Agnelli ha ripetuto ancora una volta che dei compagni di tavolo così non li aveva mai trovati, ed effettivamente l'atmosfera era di grande complicità e allegria. Paola Iezzi è un vulcano, Achille Lauro, in apparenza il più taciturno, ha un umorismo quasi british e una compassata ironia. Jake La Furia, dal canto suo, è di una simpatia travolgente. Le sue battute, non a caso, fanno ridere alle lacrime Manuel Agnelli, che, armato di biscottini, ieri ha vacillato di fronte al numero di pezzi che i concorrenti hanno modificato, combinandoli con altri o cambiando parole e arrangiamenti. E poi? "E poi" è una canzone di Giorgia, che non a caso è la nuova conduttrice di X Factor. Che dire di lei? Che nel backstage ha incoraggiato e motivato i concorrenti. Preoccupandosi anche delle mamme e dei papà degli aspiranti cantanti e musicisti, ha inoltre dimostrando grandissima empatia e tanta tenerezza. In fondo la vincitrice del Festival di Sanremo 1995 è un outsider, e questo binomio fra dolcezza e ribellione è proprio ciò che ci vuole sul palco di uno show che guarda sempre al lato umano degli artisti.

X Factor 2024: i quattro al tavolo e i concorrenti

Fra spaccate, paillettes, gemelli non diversi, maglie a righe e lacrime di commozione, per quasi due ore gli aspiranti vincitori di XF2024 hanno intrattenuto i giudici, che si sono rivelati abbastanza concordi nelle decisioni. Il più severo, come da programma, è stato Manuel Agnelli, che di fronte a un mash up, ad opera dei Potara, di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco e "Mi @mi o è f@ke" di Thasup, era incredulo e decisamente scettico se non indignato. E tuttavia il frontman degli Afterhours si è anche emozionato e commosso, ad esempio ascoltando il brano inedito di Giulia Catuogno "Bandiera" o la dolce Daniela di Cicco che portava una versione da brivido di "Creep" dei Radiohead.

A passare le Audition sono stati 14 concorrenti. Difficile stabilire fin da ora chi tra loro abbia l'X Factor. Certamente non hanno lasciato indifferente nessuno:

Elisa Malpezzi che ha cantato "Bellyache" di Billie Eilish

che ha cantato di Claudia Sacco che ha portato sul palco di X Factor "Giudizi Universali" di Samuele Bersani

che ha portato sul palco di X Factor di Alfredo Bruno, in arte Fiat 131, che ha cantato "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla.

X Factor 2024 continua, il prossimo giovedì (19 settembre) con la Seconda Puntata dedicata alle Audition. L'appuntamento è alle ore 21.30 su Sky Uno e in streaming solo su NOW.