X Factor 2024: La Festa della Musica è in arrivo. Jake La Furia ha trovato il segreto del successo della Nuova Edizione!

X Factor 2024 sta per iniziare. Manca sempre meno allo show musicale anzi alla Festa della Musica targata Sky e in onda in Streaming solo su NOW. Mentre il conto alla rovescia diventa sempre più veloce e la Nuova Banda è più che mai scatenata (e prontissima), Jake La Furia rivela il vero segreto del successo di questa nuova edizione.

Manca sempre meno, esattamente otto giorni, all’arrivo di X-Factor 2024 . La nuova stagione dello show musicale in onda su Sky e in Streaming solo sulla piattaforma NOW, partirà il prossimo giovedì 12 settembre 2024, in prima serata. E quest’anno, più di qualunque altro, sarà una vera e propria Festa della Musica. La Nuova Banda di giudici, composta da Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, non è solo pronta alla nuova avventura ma è compatta, unita, collaborativa, innovativa e superlativa!

I quattro giudici hanno già trovato la via giusta per rendere questa nuova e inedita stagione uno spettacolo, anzi come detto una festa della e in musica. E c’è chi tra loro ha già dichiarato quale sarà la chiave del successo dello show, che ci farà scoprire altri talenti con il Fattore X, nelle serate che vedremo su Sky Uno e in Streaming solo su NOW.

X Factor 2024: Jake La Furia ha trovato la chiave del successo della Nuova Edizione

A trovare la chiave del successo della nuova edizione di X Factor è Jake La Furia. L’arista lo ha dichiarato, senza mezzi termini, e senza peli sulla lingua, durante uno dei lanci della nuova stagione dello show, dedicato a RTL 102.5, radio ufficiale di X Factor 2024. E il segreto della buona riuscita di questo nuovo viaggio inedito nella musica e per la musica è tutto da ricercare nella Nuova Banda e nella sua capacità, certa e indubbia, di restare unita e di collaborare per il bene, unico e solo, della Musica e del Talento, sì proprio quelli con la M e la T maiuscole. Jake La Furia ha simpaticamente affermato: “Se riusciamo ad andare ai live senza alzarci le mani dire che sarà una grande edizione!”.

Il rapper ha fatto scoppiare le risate sul palco, dove con lui c’erano Achille Lauro e Paola Iezzi, che non solo hanno confermato che c’è aria di desta in casa X Factor e che sarà un’edizione dove innovazione e cambiamento faranno rima con spettacolo, ma hanno anche dimostrato quanto affiatamento ci sia tra loro e con la nuova conduttrice Giorgia, una grande conduttrice hanno voluto sottolineare, così come saranno grandi le novità e grandi i talenti che hanno avuto tutti l’onore di scoprire e conoscere!

X Factor 2024, Save the Date: si parte il 12 settembre 2024 su Sky Uno e su NOW

Lo spettacolo sta per cominciare. Manca poco più di una settimana all’inizio di X Factor 2024 e potremo seguirlo ogni giovedì, in prima serata su Sky Uno ma soprattutto potremo vederlo in Streaming in esclusiva su NOW. Sarà un viaggio lungo un autunno in musica e siamo certi che questa edizione, più di ogni altra, ci porterà alla scoperta del talento, dello spettacolo e della complicità tra artisti, come in un grande concerto!

X Factor 2024 va in onda su Sky Uno e in esclusia Streaming su NOW dal 12 settembre 2024.