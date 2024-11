X Factor 2024, il terzo Live Show: puntata dance con Tananai super ospite e SARAFINE in apertura

Anticipazioni TV

Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in Streaming su Now, appuntamento con il terzo Live Show di X Factor 2024. La puntata sarà a tema dance e i concorrenti, rimasti in 10, porteranno delle cover di celebri hit. In conduzione ritroveremo Giorgia.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in Streaming solo su NOW, torna X-Factor 2024 con il terzo Live Show. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle ha perso due concorrenti, eliminati uno al ballottaggio della scorsa puntata e l'altro al termine del primo Live, e quindi a gareggiare stasera sono in 10.

Sono stati eliminati Dimensione Brama e Pablo Murphy, che appartenevano alla squadra di Paola Iezzi. Il team della cantante, musicista e giudice può quindi contare solamente sul talento di LAWRAH, che ha dalla sua la bravura e la grinta, e che sicuramente sa stare su un palco. Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro hanno ciascuno tre concorrenti, ma non per questo hanno abbassato la guardia, anche perché, durante le esibizioni dal vivo, basta un piccolissimo errore per finire dritti al ballottaggio.

X Factor 2024: Anticipazioni del terzo Live Show

Il terzo Live Show di X Factor 2024 sarà una puntata dance, probabilmente più divertente per chi la guarda che per chi compete, perché i concorrenti che prediligono il rock, il jazz, il soul, la trap e il cantautorato potrebbero non sentirsi a loro agio dovendo ballare o comunque invitare il pubblico dell'X Factor Arena a muoversi a ritmo di musica. Fondamentali, quindi, sono le assegnazioni dei giudici.

Anche il terzo Live sarà diviso in due manche: nella prima si esibiranno cinque concorrenti e nella seconda altri cinque. Il meno votato della prima manche andrà al ballottaggio con il meno votato della seconda e, una volta che entrambi avranno cantato (e suonato) il loro cavallo di battaglia, i giudici decideranno chi tenere e chi mandare a casa.

La nona puntata di X Factor 2024 avrà un'apertura in grande stile. Tornerà infatti a esibirsi nell'X Factor Arena Sarafine, che ha vinto X Factor 2023. Poi la scena sarà tutta di Giorgia, che condurrà la serata. Passando alle assegnazioni, ecco i brani che i giudici hanno affidato ai ragazzi. Si tratta di cover di canzoni piuttosto famose che hanno fatto la storia della dance music.

Squadra di Manuel Agnelli

Mimì porterà una cover di "I Will Survive" di Gloria Gaynor nello stile della versione del brano cantata e suonata dai Cake

porterà una cover di di nello stile della versione del brano cantata e suonata dai I PUNKCAKE avranno il piacere di interpretare l'intramontabile "Do Ya Think I’m Sexy" di Rod Stewart

avranno il piacere di interpretare l'intramontabile di Danielle resterà in territorio italiano cantando la strafamosa ed energetica "Salirò" di Daniele Silvestri

Squadra di Jake La Furia

Francamente delizierà il pubblico con una sua versione della hit di Gigi D’Agostino "L'amour Toujours"

delizierà il pubblico con una sua versione della hit di EL MA si esibirà con una cover di "Hang Up" di Madonna alias la più grande icona pop di sempre

si esibirà con una cover di di Madonna alias la più grande icona pop di sempre I The Foolz canteranno il brano che più rappresenta il film Full Monty, e cioè "Hot Stuff" di Donna Summer.

Squadra di Paola Iezzi

LOWRAH farà scatenare la X Factor Arena con la cover di "All That She Wants" degli Ace Of Base, pezzo storico degli anni ’90.

Squadra di Achille Lauro

Per Lorenzo Salvetti l'esimio Achille Lauro ha scelto l'italiana "Non succederà più" , della mitica coppia Adriano Celentano-Claudia Mori

l'esimio ha scelto l'italiana , della mitica coppia Ai Les Votives è stata affidata " You Make Me Feel (Mighty Real)" di Sylvester , caposaldo della migliore disco music

è stata affidata " di , caposaldo della migliore disco music I Patagarri porteranno "Stayin' Alive" dei Bee Gees

Il super ospite della puntata di stasera sarà Tananai, che presenterà il suo nuovo e secondo album in studio "CALMOCOBRA", che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti.

Come di consueto, la puntata di X Factor 2024 sarà preceduta da Ante Factor, condotto da Gianluca Gazzoli, che ci porterà dietro le quinte dello show. Vi ricordiamo anche l'appuntamento con X Factor Daily da lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming Su NOW. Sarà possibile vedere in chiaro la replica della puntata il mercoledì successivo alla prima messa in onda su TV8, al tasto 8 del telecomando. Infine, non dimenticate che tutte le puntatate saranno sempre disponibili on demand.