X Factor 2024, Francamente... non è giusto: il commento alla semifinale, che ha registrato ascolti da record

Anticipazioni TV

Grande successo per la Semifinale di X Factor 2024, seguita da un grandissimo numero di spettatori. Vanno in finale Les Votives, I PATAGARRI, Lorenzo Salvetti e Mimì, deludendo quanti, come noi, facevano il tifo per Francamente.

La semifinale di X-Factor 2024 si è conclusa ieri con due eliminazioni e con l'annuncio dei concorrenti dell'edizione di quest'anno dello show Sky Original prodotto da Fremantle. A partecipare alla finalissima, che si svolgerà open air a Napoli giovedì 5 dicembre a Piazza Del Plebiscito, saranno: Mimì, I PATAGARRI, Lorenzo Salvetti e Les Votives, e a deciderlo è stato il pubblico, che con il televoto non soltanto ha mandato direttamente in finale, dopo la prima manche, I PATAGARRI, ma ha deciso chi salvare tra Francamente e Mimì, finite al ballottaggio con grande stupore da parte dei giudici.

Una semifinale con l'X Factor

Sarà perché fra i 4 seduti al tavolo c'è grande armonia o perché i concorrenti sono tutti bravissimi e amabili, sta di fatto che la diciottesima edizione di X Factor è stata una delle più seguite nella storia del talent show. Lo dimostrano ad esempio i dati di ascolto della puntata di ieri.

La semifinale di X Factor 2024 - apprendiamo da un comunicato stampa ufficiale - è stata la più vista delle ultime 4 stagioni: 744 mila spettatori tv medi - un dato che è ancora in crescita del +24% rispetto alla scorsa stagione ma anche del +6% rispetto a una settimana fa - con una share tv del 3,6% e 1.321.000 contatti tv unici. la permanenza, nella serata, è stata del 56%, in linea rispetto alla puntata precedente. Record anche per la conversazione sui social, dal momento che la penultima puntata di X Factor 2024 è stata la più discussa della stagione. Infine, #XF2024 continua ad essere lo show più commentato della giornata.

Il nostro commento alla Semifinale e al risultato della gara

In attesa della finale, permetteteci un breve commento sulla semifinale, che abbiamo amato appassionatamente perché, quando ad accompagnare dei bravi e talentuosi artisti della musica c'è l'orchestra, qualsiasi performance canora acquista immediatamente un valore aggiunto. Non saremo Manuel Agnelli o Achille Lauro, ma per noi sono stati i Les Votives i più bravi della prima manche, seguiti da Francamente e da Mimì. Tutti e tre avevano dei brani difficilissimi da cantare ("Almeno tu nell’universo", "Per Elisa", "Strange Fruit") e tutti e tre li hanno eseguiti alla perfezione, facendoli nello stesso tempo propri. Molto bravi anche I PATAGARRI alle prese con Elvis Presley, mentre Lorenzo Salvetti ha portato un brano immenso ("Caruso") che non era alla sua portata, o forse che ci aspettavamo avrebbe cantato meglio. Lo ha detto Manuel Agnelli e avrebbe voluto dirlo Jake La Furia, e quindi forse la nostra valutazione non è così campata in aria. Durante la seconda manche, emotivamente meno intensa, Lorenzino ha avuto qualche problema anche con "Questo piccolo grande amore" di Claudio Baglioni, come ha sottolineato Paola Iezzi. E tuttavia ad andare al ballottaggio sono state le due teste di serie Francamente e Mimì, cosa che ha fatto rimanere di stucco tanto noi quanto i giudici. E allora ci chiediamo: cosa ha determinato un verdetto così ingiusto? Il nostro timore è che pochi abbiano compreso il valore "politico" delle canzoni di queste due artiste dall'enorme presenza scenica che Paola Iezzi ci ha tenuto a sottolineare. Attraverso “Strange Fruit” di Billie Holiday, potente denuncia datata 1939 del linciaggio dei neri nel Sud degli Stati Uniti e inno del movimento per i diritti civili, Mimì ha incarnato, ma è stato così anche in altre puntate, la battaglia contro l'intolleranza e le discriminazioni non soltanto razziali.

Francamente, dal canto suo, è sempre stata l'anima femminista di XF2024, o forse sarebbe meglio dire che ha incarnato l'empowerment femminile nella sua versione più dolce, e se l'X Factor ha più a che vedere con la personalità e l'unicità che con la bravura, che comunque a lei non manca di certo, allora non solo sarebbe dovuta andare in finale, ma avrebbe dovuto vincere la diciottesima edizione dello show. E invece, come lei stessa ha giustamente sottolineato, non c'era nemmeno una donna fra i tre concorrenti più votati. E allora non ci resta che gridare: "Forza Mimì! Spacca tutto e sai sul gradino più alto di quel podio!".

Ancora una cosa. Da bimbe di Lauro non possiamo fare i complimenti al giudice osannato dal Senato di X Factor. Oltre ad averci stregato con i supi outfit sofisticati e con la sua indiscussa bellezza, Achille Lauro è stato un giudice eccezionale, che ha saputo notare fin da subito il potenziale dei suoi ragazzi, permettendo loro di crescere artisticamente attraverso assegnazioni sempre azzeccate. Non a caso la sua intera squadra è andata in finale.