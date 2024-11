X Factor 2024 diventa Hell Factor con il quarto Live Show stasera su Sky: 2 eliminazioni e la spietata giostra

Anticipazioni TV

Questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW X Factor 2024 si tramuta in Hell Factor. Durante il quarto Live Show verranno eliminati 2 concorrenti e si comincerà con la giostra, per poi lasciare il passo a una manche di cover.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna l'appuntamento con X-Factor 2024. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle è arrivato al Quarto Live, e visto che si tratta di una puntata con due eliminazioni e la famigerata "giostra", è stato giustamente ribattezzato Hell Factor, laddove hell, signori, significa "inferno". A darsi battaglia, seppure in un clima di serenità, saranno i 4 giudici di questa edizione, e cioè Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Soltanto il primo e l'ultimo hanno ancora i loro 3 concorrenti, mentre Paola Iezzi è rimasta con LAWRAH e La Furia ha perso, alla fine della scorsa puntata, HEL MA. In conduzione ci sarà, as usual, Giorgia.

X Factor 2024: Le Anticipazioni del Quarto Live Show

Il Quarto Live Show di X Factor 2024 avrà un ritmo indiavolato. La serata partirà con la giostra, l'esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l'altro senza soluzione di continuità e col proprio cavallo di battaglia. Terminata questa fase della gara, ci sarà la prima eliminazione. A lasciare il talent show sarà il concorrente meno votato dal pubblico. Dopodiché partirà la seconda manche, durante la quale gli artisti, che sono rimasti in 8, si esibiranno con delle cover scelte dai loro giudici. I meno votati andranno al ballottaggio e a quel punto spetterà ai giudici scegliere chi portare al quarto Live Show. Ecco chi potrebbe cantare cosa:

Squadra di Manuel Agnelli

Mimì : La sera dei miracoli di Lucio Dalla

: di Danielle : Fegato, fegato spappolato di Vasco Rossi

: di I PUNKCAKE: "Mi Ami?" dei CCCP

Squadra di Jake La Furia

Francamente: Blinding Lights di The Weeknd

Squadra di Paola Iezzi

LAWRAH: Someone you Loved di Lewis Capaldi

Squadra di Achille Lauro

Lorenzo Salvetti : Me so 'mbriacato di Mannarino

: di Les Votives: La canzone nostra di Mace feat. Blanco & Salmo

I PATAGARRI: Summertime di George Gershwin

I super ospiti del quarto Live Show di X Factor 2024 saranno i Negramaro, che presenteranno, in anteprima assoluta, il nuovo album "Free Love", in uscita il 22 novembre. Il brano che canteranno è il nuovo singolo "Marziani".

Anche il Quarto Live di X Factor 2024 sarà preceduto dall'Ante Factor, condotto come sempre da Gianluca Gazzoli, che ci mostrerà il dietro le quinte dello show. Altro appuntamento da non perdere è quello con i Daily di XF2024, che sarà possibile vedere dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW. Vi ricordiamo che il talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per vederlo in chiaro basterà andare su TV8 il martedì successivo alla prima messa in onda.