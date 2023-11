X Factor 2023: Stasera il secondo Live, con un ripescaggio ed Elodie come ospite su Sky Uno e in streaming su NOW

Anticipazioni TV

Questa sera i Live Show di X Factor 2023 tornano per una sfida all'ultima nota a base di cover e reinterpretazioni. Su Sky Uno e in streaming su NOW arrivano anche Elodie e un nuovo concorrente per la squadra di Morgan. Alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva X Factor 2023 con il secondo Live Show, in attesa della finalissima, fissata per il 7 dicembre al Forum di Assago, dove noi di Comingsoon.it saremo presenti per raccontarvi le emozioni e gli highlights della serata. Ma non mettiamo il carro davanti ai buoi e, dopo aver ripercorso la scorsa puntata, concentriamoci su ciò che vedremo tra qualche ora: esattamente alle 21.15.

X Factor 2023: dove eravamo rimasti?

La puntata dedicata al primo Live di X Factor 2023 è la più vista delle ultime tre edizioni: il kick off in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle della settimana scorsa, su Sky Uno/+1, ha registrato 630 mila spettatori medi con una share del 3,1% e una permanenza del 60% (13 punti in più rispetto a un anno fa e 7 punti in più rispetto alla scorsa settimana), dati in crescita del +5% rispetto a un anno fa e del +22% rispetto all'episodio precedente. Si tratta di un risultato incredibile che è dovuto anche al ritorno, al tavolo dei giudici, di Morgan. È stato proprio lui, tuttavia, a perdere un concorrente: gli Animaux Formidables, andati al ballottaggio con Asia. A decidere chi salvare sono stati i giudici. Su 4, in tre hanno votato a favore di Asia. Morgan non ha gradito il verdetto dei colleghi e avrebbe preferito andare in Tilt, e quindi lasciare la decisione al pubblico. Come sappiamo, a contendersi il passaggio al secondo Live erano 12 concorrenti, tre per giudice. Ecco con quali cover si sono esibiti in 2 manche:

I Sickteens (squadra di Morgan ) con "Helter Skelter" dei Beatles

(squadra di ) con "Helter Skelter" dei Beatles Matteo Alieno (squadra di Ambra ) con "Bellissima" di Annalisa

(squadra di ) con "Bellissima" di Annalisa Maria Tomba (squadra di Fedez ) con "Diavolo in me" di Zucchero

(squadra di ) con "Diavolo in me" di Zucchero Il Solito Dandy (squadra di Dargen ) con "La canzone degli amanti" di Franco Battiato

(squadra di ) con "La canzone degli amanti" di Franco Battiato Gli Animaux Formidables (squadra di Morgan ) con "I Love Rock ’n’ Roll" nella versione di Joan Jett & The Blackhearts

(squadra di ) con "I Love Rock ’n’ Roll" nella versione di SARAFINE (squadra di Fedez ) con " L'Amour Est Un Oiseau Rebelle" (Habanera) un testo scritto sulla musica tratta dalla Carmen di Georges Bizet .

(squadra di ) con " un testo scritto sulla musica tratta dalla di . Gli Stunt Pilots (squadra di Dargen ) con "How Will I Know" di Whitney Houston con una parte di testo riscritto

(squadra di ) con di con una parte di testo riscritto SELMI (squadra di Morgan ) con "Parole che si dicono " di Ivano Fossati

(squadra di ) con " di Gaetano De Caro (squadra di Ambra ) con "La mente torna" di Mina

(squadra di ) con di ASIA (squadra di Fedez ) con "Empire State Of Mind" di Jay-Z

(squadra di ) con di SETTEMBRE (squadra di Dargen ) con "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra

(squadra di ) con di Angelica (squadra di Ambra) con "Nothing Compares 2 U" di Sinead O'Connor

Ospite della serata è stata Laura Pausini.

A sorpresa, la conduttrice Francesca Michielin ha annunciato, per il Secondo Live, un ripescaggio, spiegando che i quattro concorrenti Astromare, Alice B, Anna Castiglia e Manifesto, si sarebbero sfidati in un sondaggio aperto sul profilo Instagram di X Factor. A raccogliere la percentuale più alta di voti sono stati gli Astromare e Anna Castiglia.

X Factor 2023: Anticipazioni del secondo Live Show

La seconda puntata dedicata ai Live di X Factor 2023 può contare, come la prima, su 4 roster da 3 concorrenti. La squadra di Morgan, orfana degli Animaux Formidables, accoglierà o gli Astromare o Anna Castiglia, che accederanno direttamente alla seconda manche.

Stasera, lo show Sky Original prodotto da Fremantle prevede dunque due manche, che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati. Ecco le assegnazioni dei giudici ai propri artisti, che si esibiranno con delle cover:

Squadra di Fedez

ASIA con "All The Stars" di Kendrick Lamar e SZA

con di Maria Tomba con "You Shook Me All Night Long" degli AC/DC

con degli SARAFINE con "Eleanor Rigby" dei Beatles

Squadra di Ambra

Gaetano De Caro con "Dancing On My Own " di Robyn (nella versione di Calum Scott )

con " di (nella versione di ) Angelica con "Love Me Again" di John Newman

con di Matteo Alieno con "Dio mio no" di Lucio Battisti

Squadra di Dargen

Il Solito Dandy con "Giulia" di Gianni Togni

con di SETTEMBRE con "Chiagne" di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra

con di Gli Stunt Pilots con "Englishman In New York" di Sting

Squadra di Morgan

SELMI con "No Surprises " dei Radiohead

con " dei I SickTeens con "Voices" di Russ Ballard

Nella diretta di giovedì 2, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il mercoledì successivo al primo on air, poi, in prima serata su TV8), all’X Factor Arena sarà presente Elodie, che porterà il suo "Red Light", primo Clubtape in Italia e naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell'artista.