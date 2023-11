X Factor 2023 secondo Fedez, Ambra, Dargen Morgan e la Michielin: "Siamo giovani anche noi, abbiamo molto da disimparare"

Anticipazioni TV

Francesca Michielin e i giudici di X Factor 2023 raccontano cosa significa per loro essere a capo di una squadra di giovani talenti da seguire nelle settimane dei Live Show, di cui Stasera alle 21.15 vedremo il secondo su Sky Uno e in streaming su NOW.

In attesa del secondo Live di X Factor 2023, andiamo a scoprire con quale spirito, quale augurio e quale spinta i quattro giudici, e anche la presentatrice dello Show Sky Original prodotto da Fremantle, stanno affrontando la fase più entusiasmante e impegnativa del talent show che tiene incollati al piccolo schermo (o al computer) moltissimi spettatori.

Francesca Michiein

Innanzitutto i Live vedono Francesca Michielin sul palco di X Factor 2023 e non più dietro le quinte, com'è accaduto durante le Audition e i Bootcamp. La vincitrice di X Factor 2011 ha rotto il ghiaccio lo scorso anno ed ecco cosa ha risposto, alla conferenza stampa di presentazione dei Live, a chi le chiedeva se si sentisse pronta: "Non si è mai abbastanza pronti. Mentre lo scorso anno c'era tantissima ansia perché era un super debutto per me, adesso vorrei anche divertirmi. Non lo dico perché quest'anno sono ancora io a condurre, ma perché amo la musica più di ogni altra cosa. Per me la musica deve sempre parlare, al di là delle sovrastrutture, al di là di tutto. La cosa che mi piace è che in questa trasmissione la musica è sempre centrale, ed è una cosa che ho respirato anche da concorrente. Quest'anno sento dei timbri stupendi, delle voci potenti ma nello stesso tempo fragili. Quindi, se posso prendere in prestito un termine dal mio giudice dell'epoca Simona Ventura, affermo che vedo tanti diamanti più o meno grezzi, che possono essere ben lavorati e possono fare tante cose belle".

Cosa dobbiamo dunque aspettarci dalla Michielin, che è sempre più bella e disinvolta davanti alle telecamere?

"Cercherò di essere sempre molto professionale, perché per me è fondamentale crescere e migliorare. Non nasco conduttrice, sono di fatto una musicista, e quindi apprezzo molto quello che viene fatto dai ragazzi, e capisco realmente lo sforzo e la preparazione che ci sono dietro le loro performance. Io devo essere super partes, però in qualche modo sarò sempre molto umana".

Fedez

Prima che cominciassero i Live, molti si domandavano se Fedez ce l'avrebbe fatta a seguire i suoi ragazzi nella parte più impegnativa e lunga del talent show. Reduce un'emorragia interna causata da due ulcere, il rapper è dimagrito ma non sciupato, e intende dare il massimo. "Sto meglio" - dice. Poi parla della Rai, che non lo ha voluto ospite della celeberrima e seguitissima trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani: "Posso dire serenamente che mi sono sentito con l'amministratore Delegato e ho avuto una conversazione molto piacevole in cui ci siamo confrontati e chiariti. Non ho assolutamente idea di quale sia la posizione della Rai attualmente, ma mi è piaciuto ricevere una telefonata dall’AD e avere un confronto civile".

A Fedez piace molto fare il giudice di X Factor, anche perché ogni edizione dello show gli regala nuove sorprese ed emozioni: "Ogni anno è un'esperienza a sé. In base ai rapporti con persone diverse, c’è un legame diverso, un do ut des diverso. Abbiamo appena iniziato con i Live, potrei fare voli pindarici e dire chissà cosa. Non lo farò, limitandomi ad ammettere da parte mia c'è grande entusiasmo, voglia di portare a casa belle esibizioni e belle produzioni".

Morgan

Fra i quattro giudici, il più chiacchierone continua a essere Morgan. Un giornalista gli ha fatto notare quanto talento ci sia in questa edizione di X Factor. Il cantante, che sa sempre dire cose giuste e profonde, ha un suo preciso punto di vista sul talento, e anche sul genio: "Attenzione, il talento fa quello che vuole, mentre il genio fa quello che può. Si trova tanto talento, ma non tanto genio, perché il talento non è una cosa rarissima. Poi la società, soprattutto quella italiana, fa di tutto per coprirlo. A quel punto chi ha il genio combatte la società perché così riesce ad emergere, e puntualmente verrà schiacciato. Infatti, tra i concorrenti ogni anno ne emerge uno. Gli altri non so che fine faranno. La realtà è crudele, non raccontiamoci le favole. X Factor è bellissimo perché dà a tutti una competitività, insieme alla capacità di emergere e di trovare la spinta per riuscire ad affermarsi. Bisogna però mettere in preventivo la possibilità che non si emerga. E allora cosa si fa? Illudersi non funziona molto nella vita, però, se mi chiedono: 'Devo continuare ad essere un musicista o devo cambiare mestiere?', io consiglio loro di continuare a fare i musicisti, perché la musica è una bellissima cosa anche senza il successo. Il musicista non fa per forza i dischi, il musicista fa la musica, e la musica si fa anche suonando, studiando, facendo concerti, facendo il tecnico del suono o il produttore, e quindi non necessariamente facendo la rockstar".

Morgan continua spiegando che quest'anno X Factor è per lui un'esperienza nuova perché, come succede a Fedez, sente che c'è uno scambio fra lui e la sua squadra, non soltanto professionale ma umano.

Dargen

Anche Dargen D'Amico la pensa così, anche perché i quattro del tavolo non sono certo delle mummie: "Siamo giovani pure noi, nel senso che abbiamo con loro ancora un rapporto alla pari. Abbiamo ancora tante cose da disimparare, perché si nasce imparati, con un certo imprinting, dopodiché è necessario disimparare alcune regole e salire su un palco, dove occorre per forza lasciarsi un po’ andare. Noi abbiamo la fortuna di guidare artisti che hanno del talento, che per me non è poco, perché io sarei mai riuscito, a 18, 19 anni, a salire su un palco e a cantare una canzone che non ho scritto io. Un conto è prenderti la responsabilità per cose che hai fatto tu, ma per cose che hanno fatto altri ci vuole tantissimo coraggio. In più i ragazzi hanno la possibilità di rileggere brani della musica italiana che sono stati dimenticati, e possono finalmente esibirsi di fronte al pubblico italiano, che è un pubblico molto attento anche musicalmente e culturalmente, e quindi vuole essere stimolato".

Ambra

Ambra Angiolini, al suo secondo mandato in qualità di giudice, ha una squadra davvero forte, formata da Angelica Bove, Gaetano De Caro in arte Be Claire e Matteo Pierotti in arte Matteo Alieno. Secondo i più sarà la prima a vincere questa edizione di X Factor, e a chi ha chiesto ad Ambra quali danni avrebbe fatto insieme ad Angelica, lei ha replicato: "Abbiamo fatto già tutti i danni possibili io e lei, adesso speriamo di averli esauriti, perché c'è un tot di danni per ogni persona. Io dopo sparirò e sarò quella che ai suoi concerti sarà in prima fila si sbraccerà e le dirà: "Ti ricordi quando stavi a X Factor?', e quello sarà il vero risultato di Angelica. Angelica non ha bisogno di una visione. Perché è lei la visione. Sarà mia cura rispettare il suo sentire e scortarla dove vuole andare. E poi le visioni ce le devono avere gli altri quando la sentono cantare, e credo che sia anche già successo".

Pure per Ambra l'esperienza dei Live e la loro preparazione è una fondamentale occasione di scambio: "Noi siamo qua solo per cantare, siamo molto carichi per questo, nella nostra squadra non c'è una politica, ci scambiamo idee, cose, siamo sempre pronti alla collaborazione, discutiamo tanto, poi però il palco è loro e tale dev'essere. Alla fine i ragazzi si devono prendere le loro responsabilità, e prima questo accade, e meglio è, e io difenderò le loro idee.