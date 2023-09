X Factor 2023: La Terza Puntata con le ultime Audition del talent show stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

Si conclude questa sera la fase delle Audition dell'edizione 2023 di X Factor. I giudici scelgo gli ultimi concorrenti che passano ai Bootcamp. Tutto questo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, come ogni giovedì.

Si chiudono questa sera, con la Terza Puntata di X Factor 2023, le Audition di questa edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che potete seguire ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Insieme ai ragazzi che hanno passato il turno durante la Prima e la Seconda Puntata, chi stasera convincerà i giudici potrà accedere ai Bootcamp, previsti per il 4 e per l'11 ottobre. Ad aprire la Terza Puntata sarà Francesca Michielin, che poia ndrà nel backstage ad accogliere i solisti e le band che sognano un futuro legato alla musica, meglio se da professionisti.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

La Seconda Puntata di X Factor 2023, andata in onda giovedì 21settembre, era dedicata alle Audition e, dal momento che per "salvarsi" e andare avanti servono 3 sì, sono passati in tanti. Il più controcorrente è stato Fedez, che ha detto no ad artisti che avevano entusiasmato i suoi compagni di tavolo. Morgan invece, benché severo in alcuni giudizi, alla fine ha quasi sempre detto sì. A colpire i giudici, oltre al talento e all'originalità, sono state le storie che i concorrenti avevano da raccontare, alcune allegre ealcune più tristi. In molti sono stati accompagnati dai genitori e, quando c'era da applaudire, il pubblico ha battuto le mani, non lesinando in termini di standing ovation. Una è stata riservata, per esempio, a Carmelo Genovese, che ha cantato "Fiore di Maggio" di Fabio Concato, commuovendo Morgan e facendo la gioia di Ambra & Co.. Sempre Morgan ha gradito la versione di "Heroes" di David Bowie di Felicity, che ha visto i Blu Vertigo in concerto quando aveva solo 9 anni. Anche Fedez e Dargen hanno accordato un sì alla ragazza, mentre Ambra non eraconvinta.

Se ci fosse un premio per l’originalità andrebbe certamente al duo Isobel Kara, che ha cantato "La Gallina", un brano inedito dalle parole piuttosto inquietanti ("La gallina ha fatto l’uovo, la gallina adesso è un uomo").Ha contagiato tutti tranne Fedez, con la sua energia e la sua allegria, Maria Tomba, che ha cantato "Piece of my heart" di Janis Joplin. Il pezzo forte della serata è stata una giovane autodidatta: Simona Bonura. Hacantato con voce meravigliosa "L’addio", scritta da Giuni Russo e Franco Battiato e cantata da Giuni Russo. I 4 giudici erano senza parole e Ambra ha versato una lacrimuccia. Poi ha detto: "Tutto questo mi commuove sempre moltissimo perchéil talento è una grande cosa. Sei piccola così ma alta 3 metri". A passare ai Bootcamp anche Cremlino, con l'inedito "Waikiki", I Manifesto, con l'inedito "Zecca" e i Sixteens, prodigiosa band che ha presentato "Youngblood" dei 5 Seconds of Summer, deliziando tutti i presenti.

Anticipazioni della Terza Puntata di X Factor 2023

Anche nella Terza Puntata di X Factor 2023, Ambra Angiolini, Fedez, Morgan e Dargen D'Amico si troveranno a giudicare artisti diversissimi fra loro, che si cimenteranno o in inediti o in cover di brani famosi. Ci saràdi tutto un po’, a cominciare da cantanti che si giocheranno la carta di mostri sacri della musica internazionale: Nina Simone, James Brown e Amy Winehouse. Possiamo anticiparvi che ci sarà anche una girl band. Qualcunosi esibirà sulle note di brani totalmente imprevedibili e non mancheranno storie splatter.

X Factor 2023 è sempre disponibile on demand e su Sky Go. Sarà anche possibile vederlo in chiaro, ogni mercoledì in Prima Serata, su TV8. Dai Bootcamp usciranno 4 concorrenti per ciascun giudice, che parteciperanno agli Home Visit, da cui usciranno le 4 squadre che andranno ai Live Show. Il primo ci sarà il 26 ottobre.