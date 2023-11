X Factor 2023: Il terzo Live stasera su Sky Uno, fra canzoni ribelli e la musica di Colapesce Dimartino

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è di scena il terzo Live Show di X Factor 2023, in cui gli 11 concorrenti canteranno brani che sono simbolo di rivolta. Ospite della puntata sarà il duo Colapesce Dimartino.

Questa sera alle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, arriva il terzo Live di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle da cui sono usciti prodigiosi talenti della musica contemporanea, ad esempio i Maneskin. Nella X Factor Arena, gli undici concorrenti di questa edizione si sfideranno a colpi di cover in due manche. A condurre sarà, come lo scorso anno, Francesca Michielin, vincitrice di X Factor 2012.

X Factor 2023: dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata, o meglio il secondo Live di X Factor 2023 ha riservato diverse sorprese. Innanzitutto c'è stato un ripescaggio, nel senso che due concorrenti eliminati ai Bootcamp o agli Home Visit sono tornati in gara dopo essere stati votati dal pubblico: erano gli Astromare e Anna Castiglia, che si sono esibiti a inizio puntata. Sempre il pubblico ha accordato la sua preferenza agli Astromare, che sono entrati automaticamente nella squadra di Morgan. Benché ancora acerbi, non sono andati al ballottaggio, perché la meno votata della loro manche è risultata Asia Leva, che poi è stata eliminata dopo aver gareggiato con Gaetano De Caro. Ospite della serata è stata la splendida Elodie. Tornando alla gara, ecco chi ha cantato cosa:

Squadra di Fedez

ASIA con "All The Stars" di Kendrick Lamar e SZA

Maria Tomba con " You Shook Me All Night Long" degli AC/DC

SARAFINE con "Eleanor Rigby" dei Beatles

Squadra di Ambra

Gaetano De Caro con "Dancing On My Own" di Robyn (nella versione di Calum Scott )

Angelica con "Love Me Again" di John Newman

Matteo Alieno con "Dio mio no" di Lucio Battisti

Squadra di Dargen

Il Solito Dandy con "Giulia" di Gianni Togni

SETTEMBRE con "Chiagne" di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra

Gli Stunt Pilots con "Englishman In New York" di Sting

Squadra di Morgan

SELMI con "No Surprises" dei Radiohead

I SickTeens con "Voices" di Russ Ballard

Gli Astromare con "Don't stop me now" dei Queen

​X Factor 2023: Anticipazioni del Terzo Live

Come si svolgerà il terzo Live Show di X Factor 2023? E cosa ci dobbiamo aspettare? Innanzitutto ogni concorrente si cimenterà in un’esibizione "manifesto". Gli undici brani scelti dai quattro giudici fanno parte della cosiddetta "musica ribelle" per la loro valenza politica e sociale. Si tratta di canzoni che hanno stimolato dibattiti e riflessioni e che quindi hanno un forte valore simbolico. Parlano di libertà, giustizia, ribellione, solidarietà, protesta. Fedez, Ambra, Dargen e Morgan le hanno selezionate con grande attenzione insieme ai ragazzi. Ecco, roster per roster, cosa ascolteremo stasera:

Squadra di Fedez

Maria Tomba con una cover di "Sono Un Ribelle Mamma" degli Skiantos

SARAFINE con una reinvenzione di "Get Up, Stand Up" dei The Wailers

Squadra di Ambra

Gaetano De Caro con una cover di "Born This Way" di Lady Gaga

Angelica con una cover di "Generale" di Francesco De Gregori

Matteo Alieno con una cover di "Non è per sempre" degli Afterhours

Squadra di Dargen

Il Solito Dandy con una cover di "Compagno di scuola" di Antonello Venditti

SETTEMBRE con una sua versione di "Girls Just Want To Have Fun" di Robert Hazard (nella versione di Cyndi Lauper )

Gli Stunt Pilots con una cover di "Nessuno Mi Può Giudicare" di Caterina Caselli

Squadra di Morgan

SELMI con una cover di "La Libertà" di Giorgio Gaber

I Sickteens con una ruggente interpretazione di "Rebel Rebel" di David Bowie

Gli Astromare con una cover di "Anyway" dei Genesis.

Ospiti della puntata saranno Colapesce Dimartino, che canteranno, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo "Sesso e architettura" tratto dal loro ultimo album "Lux Eterna Beach".

Appuntamento dunque questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il Terzo Live di X Factor 2023. Il talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. In chiaro lo trovate su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.