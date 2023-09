X Factor 2023: Anticipazioni della Seconda Puntata e una clip inedita con Fedez che habla español

Anticipazioni TV

Stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW potrete seguire la Seconda Puntata di X Factor 2023. All'Allianz Cloud di Milano saranno di nuovo in scena le Audition. Insieme alle anticipazioni vi mostriamo in anteprima un frammento della serata con Fedez che fa sfoggio della sua conoscenza dello spagnolo.

Nel primo giorno di un autunno che sembra decisamente estate arriva la Seconda Puntata di X Factor 2023, su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW. Come la precedente, è dedicata alle Audition, che sono uno dei momenti più divertenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Ancora una volta i quattro giudici decideranno se far passare o no un concorrente ai Bootcamp o rimandarlo con gentilezza a casa. In questa fase non è necessario dimostrare eccellenti qualità canore, perché Ambra, Fedez, Morgan e Dargen sono magnanimi e sono sufficienti 3 sì per essere promossi. Come è stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione di XF 2023, molti cantanti non hanno ancora un loro progetto musicale o le idee chiare su come entrare nel magico e competitivo mondo dell'intrattenimento, e quindi portarli ai Live Show e magari in finale richiederà grande impegno da parte dei "quattro del tavolo". Anche durante la Seconda Puntata, Francesca Michielin resterà nel backstage dell'Allianz Cloud a motivare i solisti e le band.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

La Prima Puntata di X Factor 2023 è stata appassionante e ha mantenuto un buon ritmo, in accordo con il buonumore di Ambra Angiolini che fra i giudici è stata la più spumeggiante, mentre Fedez sembrava un po’ sulle sue. Fra i molti concorrenti che si sono esibiti presentando brani inediti oppure cover e nuove interpretazioni di canzoni celebri, qualcuno ha davvero "spaccato": ad esempio Matteo Alieno, che ha proposto una versione molto commovente di "Io Non Piango" di Franco Califano. Angelica Bove ha cantato "La Notte" di Arisa emozionando il pubblico e la giuria, mentre la super sorpresa della serata è stata l'esibizione "sperimentale" di Sara Sorrenti, che ha recitato più che cantato l'inedito "Malati di gioia". Fra i gruppi, hanno entusiasmato Morgan & Co. i ragazzi siciliani de Il Collettivo 4 (con l'inedito "Sottone Dannato"), gli Spaziocalmo, con "Summer on a solitary beach" di Franco Battiato, gli Stunt Pilots con "Kiss" di Prince, e gli Astromare con un medley di "Whole Lotta Shakin' Goin' On' e "Great Balls On Fire" di Jerry Lee Lewis.

X Factor 2023: Anticipazioni della Seconda Puntata e una clip inedita

Anche questa sera si succederanno davanti ai giudici ragazzi e ragazze che coltivano il sogno della musica. Ognuno ha una storia diversa da raccontare. Ad esempio ci sarà chi ha detto basta al lavoro d'ufficio per cantare e chi fin da piccolo si è appassionato alle note. Protagonisti saranno il pop e il rock nelle più svariate declinazioni. Un uccellino ci ha sussurrato all'orecchio che qualcuno riproporrà i grandi maestri della musica italiana, con Gino Paoli rivisitato in chiave elettronica e una commovente interpretazione de "L'addio”, canzone di Giuni Russo scritto da Franco Battiato. Spazio anche al Duca Bianco David Bowie, con una versione molto particolare di "Heroes", una cover dei Pixies e a qualcuno che si metterà a twerkare con il suo corpo di ballo.

Possiamo anticiparvi che uno dei momenti più divertenti della serata sarà l'exploit da traduttore di Fedez, che parlerà con un concorrente spagnolo. Se la dolce metà di Chiara Ferragni conosce un po' la lingua di Picasso e Leo Messi è per via della tata dei suoi figli, che gli ha insegnato poche parole fondamentali. Ecco la clip di questo buffo siparietto:





Ricordiamo che anche la prossima puntata di X Factor 2023, prevista per giovedì 28 settembre, sarà incentrata sulle Audition. Come già detto, potrete vederla alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La nuova edizione del talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.