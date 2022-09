X Factor 2022: Stasera su Sky Uno la Seconda Puntata, dedicata alle Audition e con il pubblico presente

Anticipazioni TV

Questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now arriva la Seconda Puntata di X Factor 2022. Sono di scena le Audition e non mancheranno le sorprese.

Siete pronti per un nuovo appuntamento con X Factor 2022? Certo che lo siete, e saprete benissimo che la Seconda Puntata del talent show di Sky prodotto da Fremantle andrà in onda Questa Sera su Sky Uno alle 21.15 e che potrete seguirla anche in streaming su Now. E quindi preparatevi, perché lo show sarà bellissimo e sorprendente.

X Factor 2021: dove eravamo rimasti?

X Factor 2022 è partito alla grande, con 790 mila spettatori medi con uno share del 3,9% (5% in più rispetto al debutto dell'edizione 2021). Il merito è forse del rinnovamento che ha investito sia il tavolo dei giudici che la conduzione del programma. Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico hanno mostrato di andare d'accordo e nessuno ha cercato di prevalere sugli altri. I più emozionati erano Ambra e Rkomi, mentre Dargen D'Amico si nascondeva dietro ai suoi occhiali a specchio e Fedez sembrava perfettamente a suo agio. Da veterano della giuria, quest'ultimo, che al Festival di Sanremo 2021 ha cantato in coppia proprio con Francesca Michielin, è stato un po’ più severo.

I concorrenti, più che emozionati, erano un po’ spaventati, ma le loro performance hanno dimostrato quanto le giovani generazioni siano autoconsapevoli e determinate a realizzare i propri sogni. I cantanti della Prima Puntata di X Factor 2022 che hanno passato il turno sono:

Le Tigri da soggiorno , 4 ragazzi romani che hanno cantato "Prima di andare via" di Neffa

, 4 ragazzi romani che hanno cantato di Prim , ragazza ventiduenne di Scandiano (Reggio Emilia) che ha portato "Youth" dei Daughter

, ragazza ventiduenne di Scandiano (Reggio Emilia) che ha portato dei Holy Francisco , 17enne di Gela che ha proposto l'inedito super pop "Martina"

, 17enne di Gela che ha proposto l'inedito super pop Manel , 21enne bolognese di origini marocchine che ha interpretato "New Body" di Kanye West

, 21enne bolognese di origini marocchine che ha interpretato di Linda Riverditi , che ha incantato tutti con una cover di "Coraline" dei Måneskin

, che ha incantato tutti con una cover di dei Gli Omini , 3 torinesi di 18, 19 e 19 anni che hanno spaccato con "Tick, Tick... Boom!" dei The Hives

, 3 torinesi di 18, 19 e 19 anni che hanno spaccato con dei I Santi Francesi , duo milanese che si è presentato con l'inedito "Non è così male"

, duo milanese che si è presentato con l'inedito Matteo Siffredi, 20enne della provincia di Savona che ha scelto per le Audition "L'appuntamento" di Ornella Vanoni.

X Factor 2022: le anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata di X Factor 2022 è dedicata alle Audition. I concorrenti, che potranno accedere ai Bootcamp solamente se otterranno 3 sì, si esibiranno sul palco dell'Allianz Cloud di Milano e saranno giudicati non soltanto da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico, ma in un certo senso anche dal pubblico, con applausi e standing ovation. Gli spettatori saranno numerosi, e la loro presenza fin dalle Audition rappresenta forse la novità più importante dell'edizione di quest'anno del talent show.

Come sempre accade, i generi musicali scelti dai ragazzi saranno i più disparati. Nella nuova puntata le quote maggiori le avrà il pop, in tutte le sue declinazioni e contaminazioni. Diversi artisti presenteranno i loro inediti e qualcuno si lancerà nell'interpretazione di cover di grandi cantanti italiani. Rivedremo chi avrà convinto i giudici nelle due puntate dedicate ai Bootcamp (il 4 e l'11 ottobre).

Stasera, inoltre, com'è accaduto la settimana scorsa, Francesca Michielin accoglierà i concorrenti subito prima della gara e cercherà di rassicurarli, per poi complimentarsi con loro o consolarli a fine esecuzione. Infine, la Seconda Puntata di X Factor 2022 riserverà delle belle sorprese. Quindi non perdetela!

Ricordandovi che X Factor 2022 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata, vi rammentiamo ancora una volta che il grande spettacolo andrà in scena alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now .