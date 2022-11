X Factor 2022: Stasera su Sky Uno il Terzo Live Show, con due eliminati

Anticipazioni TV

Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now torna il Live di X Factor 2022, con due roster al completo e due no. A salutare il talent show saranno due concorrenti.

X Factor 2022 continua, coi i suoi Live Show al cardiopalma, i suoi strepitosi concorrenti, al momento ridotti a 10, e la tensione crescente fra i giudici, che hanno deciso di andare al tilt per ben due volte, lasciando che il pubblico eliminasse prima Matteo Siffredi, della squadra di Ambra, e poi Iako, della squadra di Rkomi. E proprio Rkomi si è dimostrato il giudice più esigente e polemico nei confronti della scelta tematica del Secondo Live, dedicato alla MTV Generation. Vedremo cosa dirà Mirko Questa Sera al Terzo Live Show di X Factor 2022, in onda su Sky Uno alle 21.15 e disponibile in Streaming su NOW.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

Il Secondo Live di X Factor 2022 ha visto dunque assottigliarsi il roster di Rkomi, che ha perso il suo Iako, andato al ballottaggio con i Tropea, della squadra di Ambra. Quest'ultima, ovviamente, ha votato a favore della sua band, mentre Rkomi ha scelto di salvare Iako. Dargen si è poi schierato a favore di Iako, ma Fedez, un po’ a sorpresa, ha invece voluto salvare i Tropea, avendo detestato la performance di Iako. Il pubblico da casa, quinto giudice del talent show, ha imitato Ambra e Fedez, e Iako, con le lacrime agli occhi e tanta delusione, ha lasciato la gara.

I giudici, costretti a scegliere fra i brani di un periodo che va dagli anni '80 a metà degli anni '90, hanno fatto del loro meglio nelle giornate che hanno preceduto la puntata, ma qualche scelta si è rivelata sbagliata. Ecco chi c'era nella prima e nella seconda manche della competizione.

Prima Manche

Beatrice Quinta con "Tutti i miei sbagli" dei Subsonica

con dei I Tropea con "Ray of Light " di Madonna

con " di I Santi Francesi con "Creep" dei Radiohead

con dei Dadà con "Toxic" di Britney Spears

con di Matteo Orsi con "Take On Me" degli a-ha

con degli Linda con "Chasing Cars" degli Snow Patrol

Seconda Manche

Iako con "Hyperballad" di Björk

con di I Disco Club Paradiso con "Salirò" di Daniele Silvestri

con di Lucrezia con "Barbie Girl" degli Aqua

con degli Gli Omini con "No Sleep Till Brooklyn" dei Beastie Boys

con dei Joėlle con "Destinazione Paradiso" di Gianluca Grignani

X Factor 2022: Anticipazioni del Terzo Live Show

Il Terzo Live del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle sarà decisamente un tutti contro tutti. Presenterà la serata Francesca Michielin, e Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen lasceranno che sul palco si esibiscano gli artisti del proprio roster, a cui hanno affidato brani non necessariamente legati a un genere, un paese o un'epoca. Andiamo a scoprire i titoli delle cover squadra per squadra, ricordando ancora una volta che, a fine puntata, i concorrenti rimasti in gara saranno 8. Al momento i grandi favoriti per la vittoria di X Factor 2022 sono Linda e i Santi Francesi.

Roster di Fedez

Linda : "Still Don’t Know My Name" di Labirinth

: di Dadà : "I' Te Vurria Vasà"

: Gli Omini: "Brainstorm" degli Arctic Monkeys

Roster di Ambra

Tropea : "Luna" dei Verdena

: dei Lucrezia: "Insieme a te non ci sto più" di Caterina Caselli

Roster di Dargen D'Amico

Disco Club Paradiso : "Laura non c’è" di Nek

: di Beatrice Quinta : "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

: di Matteo Orsi: "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

Roster di Rkomi

I Santi Francesi : "Ti voglio" di Ornella Vanoni

: di Joėlle: "Summertime Sadness" di Lana Del Rey

Saranno due gli ospiti del Terzo Live di X Factor 2022. Il superospite internazionale sarà Yungblud, star inglese del rock già diventata un'icona per i ragazzi della Generazione Z. Sul palco di X Factor Yungblud presenterà il suo ultimo singolo "Tissues", tratto dall’album "Yungblud" che ha debuttato alla prima posizione nella classifica in UK, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda. L'artista tornerà in Italia la prossima primavera, precisamente il 10 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per un concerto.

A X Factor 2022 anche Sangiovanni, che ha ottenuto un successo strepitoso con il suo singolo "Fluo". Con oltre 100.000 spettatori ai suoi concerti, ha saputo conquistare anche la Spagna, dove la sua canzone "Mariposas" ha raggiunto il primo posto in radio. L'artista si è inoltre esibito al Gala Dei Los40 Awards, che è l'evento musicale del paese.

Non mancheranno, come sempre, gli appuntamento con Ante Factor alle 21.10 e con Hot Factor subito dopo la trasmissione. A condurre entrambi sarà Paola Di Benedetto, una delle voci più note di RTL.

Il Terzo Live di X Factor 2022 sarà visibile in chiaro e in prima serata su TV8 il prossimo mercoledì.

Allora tutti pronti Questa Sera alle 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW per un'altra favolosa puntata del talent show. Mi raccomando, non perdetela, e che vincano i migliori!