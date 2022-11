X Factor 2022: Questa sera su Sky Uno il Secondo Live Show, con Morgan e l'MTV Generation

Anticipazioni TV

Continuano i Live di X Factor 2022 e la puntata di Questa Sera sarà dedicata alla MTV Generation. Ospite del talent show sarà Morgan e i concorrenti presenteranno cover di famosi brani degli anni '90.

Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2022 con una nuova puntata, che ospita il Secondo Live di questa edizione del talent show.

Ambra, Dargen, Fedez e Rkomi saranno nuovamente seduti al tavolo dei giudici a valutare le performance dei vari cantanti e musicisti e a dare sfogo a un sano spirito competitivo.

Dopo l'eliminazione di Matteo Siffredi, Ambra ha soltanto due concorrenti in squadra: Letizia e I Tropea, mentre le formazioni di Rkomi, Dargen e Fedez sono ancora al completo. A presentare il Live Show sarà ancora Francesca Michielin, che ha aperto la scorsa puntata con un medley che ha messo in risalto la sua splendida voce. La vincitrice di X Factor 2012 ha esordito magnificamente ed è riuscita a far tornare la calma fra i giudici.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

Il primo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha registrato 598 mila spettatori medi con uno share del 3,1%, in crescita del +3% rispetto alla puntata con le Last Call. Ospiti della serata sono stati Elisa e Dardust, e concorrenti hanno avuto la possibilità di cimentarsi nelle cover di importanti brani sia italiani che internazionali. La puntata era divisa in due manche. Ecco chi si è esibito nella prima, al termine della quale è stata Letizia a prendere il minor numero di voti:

Gli Omini con "Blitzkrieg Bop" dei Ramones

con dei Iako con "Un'estate fa" di Franco Califano

con di I Disco Club Paradiso con "Stand By Me" di Ben E. King

con di Lucrezia con "Can't take my eyes off you" di Frankie Valli

con di Matteo Orsi con "Il posto più freddo" de I Cani

con de Dadà con il mash-up "Caravan Petrol/Pua” di Renato Carosone e Dengue, Dengue, Dengue

Questa, invece, è la formazione della seconda manche in cui è stato Matteo Siffredi a prendere meno voti:

Linda con "Escluso il cane" di Rino Gaetano

con di Matteo Siffredi con "Ancora ancora ancora" di Mina

con di I Santi Francesi con "Heavy Cross" dei Gossip

con dei Beatrice Quinta con "Believe" di Cher

con di Joėlle con "I'm With You" di Avril Lavigne

con di I Tropea con "Asilo Republic" di Vasco Rossi

Sono andati al ballottaggio Lucrezia e Matteo Siffredi. Ambra ha chiesto ai suoi colleghi giurati di andare in tilt, lasciando la decisione al pubblico. Matteo Siffredi è stato così eliminato.

X Factor 2022: Anticipazioni del Secondo Live

Sempre al Teatro Repower di Milano, gli undici concorrenti di X Factor 2022 dovranno nuovamente portare delle cover scelte dai loro giudici. Il Secondo Live del talent show sarà interamente dedicato alla MTV Generation. Infatti Fedez, Dargen, Ambra e Rkomi hanno scelto per i loro artisti i brani più iconici di un decennio incredibile della musica in televisione: gli anni '90. Mentre i ragazzi canteranno, in platea saranno seduti alcuni dei Vj che hanno reso celebre il canale MTV.

Ecco, roster per roster, i brani con cui ci delizieranno i concorrenti:

Roster di Fedez

Linda con "Chasing Cars" degli Snow Patrol

con degli Dadà con "Toxic" di Britney Spears

con di Gli Omini con "No Sleep Till Brooklyn" dei Beastie Boys

Roster di Ambra

I Tropea con "Ray of Light" di Madonna

con di Lucrezia con "Barbie Girl" degli Aqua

Roster di Dargen

I Disco Club Paradiso con "Salirò" di Daniele Silvestri

con di Beatrice Quinta con "Tutti i miei sbagli" dei Subsonica

con dei Matteo Orsi con "Take On Me" degli a-ha

Roster di Rkomi

I Santi Francesi con "Creep " dei Radiohead

con " dei Iako con "Hyperballad" di Björk

con di Joėlle con "Destinazione Paradiso" di Gianluca Grignani

L'ospite musicale del Secondo Live sarà Morgan, che, prima con i Bluvertigo e poi da solista, è stato uno dei più importanti artisti musicali proprio degli anni '90. Morgan è stato giudice di X Factor e questa è la prima volta che si presenta al talent show in un'altra veste. Canterà "Altrove", che è una delle sue canzoni più famose, e farà un omaggio a David Bowie.

A fine puntata andrà in onda Hot Factor e, prima dell'inizio del Live Show, ci sarà spazio per l'Ante Factor. Entrambi saranno condotti da Paola Di Benedetto.

Ricordiamo che i Live Show sono sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Appuntamento dunque, stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Secondo Live di X Factor 2022!