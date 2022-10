X Factor 2022: Questa sera al via il Primo Live Show, Su Sky Uno comincia la gara

Anticipazioni TV

Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, comincia il Live Show di X Factor 2022. La puntata sarà in due manche e arriverà un ospite sensazionale. Sul palco si alterneranno 12 concorrenti.

Finalmente è arrivato il giovedì, che da qualche settimana è il giorno di X Factor, il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle da cui sono usciti artisti famosi della canzone e della musica, ad esempio Marco Mengoni e i Maneskin.

Anche quest'anno i concorrenti hanno le carte in regola per diventare grandi artisti e imporsi sul mercato, visto che ad accompagnare il loro percorso saranno 4 giudici attenti e desiderosi di dare un'identità forte ai ragazzi.

Questa sera, alle 21.15, si partirà con il Primo Live Show di X Factor 2022, che si svolgerà nel Teatro Repower di Milano e sarà condotto da Francesca Michielin, che fino ad ora è rimasta nel backstage. Sul palco si alterneranno i componenti delle quattro squadre. A chi ha memoria corta vogliamo ricordare i nomi di tutti i fantastici 12.

Roster di Ambra : i Tropea , Matteo Siffred i, Lucrezia Maria Fioritti

: , i, Roster di Dargen : Beatrice Quinta , Matteo Orsi , I Disco Club Paradiso

: , , Roster di Fedez : gli Omini , Dadà , Linda Riverditi

: , , Roster di RkomI: i Santi Francesi, Iako, Joélle

Il Primo Live Show di X Factor 2022: Che succederà?

La Prima Puntata del Live Show di X Factor 2022 sarà divisa in due manche e i concorrenti porteranno le cover di celebri brani che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Come da tradizione, non mancheranno gli ospiti, e quest'anno si comincia con una cantante strepitosa: Elisa. Reduce dal successo del nuovo album "Back to the future", Elisa presenterà un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, porterà, in anteprima, un piccolo assaggio di quello che, dal 1° dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo "An Intimate Night". Ospite speciale del tour sarà proprio Dardust che, oltre a curare gli arrangiamenti, accompagnerà la cantautrice al pianoforte in tutte le date.

Proprio Dardust, nel corso della Prima Puntata del Live di X Factor 2022, proporrà un medley inedito estratto da "Duality", un doppio album che, nel 2023, sarà al centro di un grande tour in Italia e in Europa.

Il Daily, l'Ante Factor, Hot Factor

Anche quest'anno non mancheranno gli appuntamenti con il Daily di X Factor 2022. Si tratta del racconto quotidiano della vita dei concorrenti e dei loro giudici, con le assegnazioni dei brani, le prove, l'esibizione in diretta, le reazioni a caldo. Nel Loft di X Factor 2022, i ragazzi potranno fare foto e video con i loro smartphone che finiranno appunto nel Daily, che è già in onda dal giorno successivo alle Last Call.

Da giovedì 27, ripartirà Hot Factor, condotto da Paola Di Benedetto, voce di RTL 102.5. Sarà lei a guidare lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine di ogni Live Show.

In questo 2022 non bisogna dimenticare l'Ante Factor, che precederà le puntate dei Live Show e racconterà le emozioni in diretta dal backstage di X Factor 2022. Ci sarà sempre Paola Di Benedetto a condurre, e il primo appuntamento è fissato per Questa Sera alle 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Ricordiamo che i Live Show di X Factor 2022 saranno sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il talent show potrà essere visto in chiaro (e in replica) il mercoledì in prima serata su TV8.

Come si vota

A decidere quali concorrenti dovranno passare al Live Show successivo e quali dovranno invece tornare a casa non saranno solo Fedez, Dargen, Ambra e Rkomi ma anche il pubblico da casa, che, come da tradizione, potrà votare. Avrà a disposizione 4 modalità o canali, tutte gratuiti:

WEB - Accedendo al sito xfactor.sky.it da computer o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi;

- Accedendo al sito xfactor.sky.it da computer o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi; App XF2022 - Scaricando gratis l'App X Factor 2021 da Apple Store o Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per votare bisogna fare login con Sky ID o Facebook o Twitter;

- Scaricando gratis l'App X Factor 2021 da Apple Store o Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per votare bisogna fare login con Sky ID o Facebook o Twitter; Decoder Sky - Canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

- Canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q Sky Glass - canale interattivo/tasto interattività.

E ora che vi abbiamo dato tutte le informazioni necessarie, tenetevi pronti per il Primo Live Show di X Factor 2022. L'appuntamento è per Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.