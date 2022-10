X Factor 2022: le Last Call Questa Sera su Sky Uno, per scegliere chi andrà al Live Show

Anticipazioni TV

X Factor 2022 sostituisce agli Home Visit le Last Call, in cui verranno selezionati gli artisti che parteciperanno al Live Show. Sarà possibile seguirle Stasera su Sky Uno o in streaming su NOW.

Siete pronti per una nuova puntata di X Factor 2022? Avete voglia di scoprire chi saranno i 12 concorrenti che parteciperanno al Live Show e che, sotto la guida dei giudici, ce la metteranno tutta per vincere il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle? Se la risposta a queste due domande è sì, allora accendete il televisore e aspettate le 21.15, orario di messa in onda, su Sky Uno, delle Last Call, che potrete vedere anche in streaming su NOW.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata di X Factor 2022 è stata la seconda e ultima dedicata ai Bootcamp. Dopo Rkomi e Fedez, a scegliere il proprio roster da portare alle Last Call sono stati Dargen D'Amico e Ambra Angiolini. Per nessuno dei due è stato semplice ricorrere al temibile meccanismo delle sedie. Inoltre alcune eliminazioni non hanno incontrato l'approvazione del pubblico, che ha fischiato e protestato sonoramente, in particolare nel caso di Ambra. Ecco chi ha passato il turno, guadagnandosi un posto alle Last Call:

Roster di Dargen D'Amico

Irene Pignatti con una cover di "Hope There's Someone" di Antony and the Johnsons

Martina Baldaccini (Marla) con una cover di "Almeno tu nell’universo" di Mia Martini

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta) con una cover di "Nell’aria" di Marcella Bella

Matteo Orsi con una cover di "Jealous" di Labrinth

Cinzia Zaccaroni con una cover di "Glory Box" dei Portishead

I Disco Club Paradiso con una cover di "Svalutation" di Adriano Celentano

Roster di Ambra

Cecilia Quaranta (Talea) con una cover di "Dancing in the Dark” di Bruce Springsteen

Matteo Siffredi con l'inedito "Bianco e nero"

i Nervi con l'inedito "Tutte le sere"

Francesca Rigoni (Inverno) con l'inedito "Ansiaaaaa"

i Tropea con "Insieme a te sto bene" di Lucio Battisti

Lucrezia Maria con una cover di "Teardrop" dei Massive Attack

X Factor 2022: Anticipazioni della Sesta Puntata

Fra le grandi novità di questa edizione di X Factor c'è l’abolizione degli Home Visit, che prevedevano una location apposita e la partecipazione di importanti artisti, non solo della canzone, che avevano il compito di aiutare i giudici nella scelta dei cantanti da portare al Live Show.

Al posto degli Home Visit ci sono dunque le Last Call, che si svolgeranno alla presenza del pubblico dell'Allianz Cloud di Milano. Ovviamente sarà molto difficile per Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi dimezzare i loro roster, ma così vuole il talent show.

Le Last Call hanno un elemento in comune con i Bootcamp: le famigerate sedie. All'inizio delle quattro fasi della gara, i componenti del roster di turno saranno infatti seduti sulle sedie che sono state loro assegnate durante i Bootcamp. Si esibiranno tutti e sei e, di volta in volta, il loro giudice stabilirà se lasciarli sulla sedia oppure farli scendere dal palco. A fine Last Call, resteranno i magnifici 3 che accederanno al Live Show, la cui prima puntata è prevista per giovedì 27 ottobre con la conduzione di Francesca Michielin.

Insieme al Live Show, per la precisione dal giorno dopo il primo, e quuindi il 28 ottobre, partirà, sempre su Sky Uno e in streaming su Now, il Daily di #XF2022, un appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì alle 19.30) che vi permetterà di seguire nel dettaglio il percorso dei concorrenti. Li vedrete durante le assegnazioni e mentre provano. Inoltre potrete ascoltarli in una serie di interviste. Tutto questo sarà possibile anche perché, da quest'anno, gli artisti in gara tornano a vivere insieme nel Loft.

Non perdete, Stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, le Last Call di X Factor 2022.