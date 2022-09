X Factor 2022: La Terza Puntata, l'ultima dedicata alle Audition, questa sera su Sky Uno

Anticipazioni TV

Tutto è pronto per la Terza Puntata di X Factor 2022, che questa sera conclude l'avventura delle Audition. L'appuntamento con il talent show è alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Il giovedì è una magnifica giornata non solo perché il venerdì si avvicina e quindi anche il fine-settimana, ma perché la sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, c'è X Factor, il talent show più amato dal pubblico italiano.

Stasera, dunque, ritroveremo la nuova conduttrice Francesca Michielin, vincitrice di X Factor 2012, e i quattro giudici di questa edizione: Dargen D'Amico, Ambra Angiolini, Fedez e Rkomi, che secondo noi hanno già individuato chi vorrebbero nella loro squadra. Ma c'è tempo per pensare ai quattro roster, perché siamo solo alla Terza Puntata, l'ultima dedicata alle Audition.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

La Seconda Puntata di X Factor 2022, andata in onda il 22 settembre, era incentrata sulle Audition, che da tempo "stabiliscono" che per passare alla fase successiva del talent show sono necessari 3 sì da parte dei giudici.

Sono stati diversi i concorrenti che hanno saputo conquistare e spesso commuovere Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Ecco chi si è guadagnato il passaggio ai Bootcamp:

Francesca Rigoni (nome d'arte Inverno) con una cover di "Hang Up" di Madonna. 4 sì.

Giacomo Paris con l'inedito "Paracadute". 4 sì.

Valeria Agata Romeo con l'inedito "Drift". 3 sì

Colin Mac Donald con una cover di "Heart-Shaped Box" dei Nirvana. 4 sì.

Omar Ahmed con l'inedito "Immagine". 3 sì.

Clemente Guidi con "Friday I'm in love" dei Cure. 4 sì.

Andrea Ascanio con l'inedito "Margot". 4 sì.

Filippo Ricchiardi con l'inedito "1e3miles". 4 sì.

I Nitidi con l'inedito "Jah Rastafari". 3 sì.

Samuele Luciani & Satura Lanx con una cover di "Monna Lisa" di Ivan Graziani. 3 sì.

Rossella Monaco con una cover di "Shallow" di Lady Gaga e Bradley Cooper. 3 sì.

Gli Elephants In The Room con una cover in salsa rock di "Superstition" di Stevie Wonder. 3 sì.

Gaia Eleonora Cipollaro con l'inedito "Cavala". 4 sì.

Giorgia Turcato con la cover di "Nothing breaks like a heart" di Miley Cyrus 4 sì.

I Lost Kids con l'inedito "Attacco di panico". 4 sì.

Wiam Ait Bakrim con una cover di "Stay" di Rihanna. 4 sì.

Gli Hate Moss con l'inedito "Honey". 4 sì.

I Wepro con una cover di "Blue (Da Ba Dee)" degli Eiffel 65. 3 sì.

I Gemini Blue con una reinterpretazione di "Hey Joe" di Jimi Hendrix. 4 sì.

Cecilia Quaranta (nome d'arte Talea) con una cover di "Amandoti" dei CCCP. 4 sì.

I Tropea con l'inedito "Technicolor". 4 sì.

Tania Bornacin con la cover di "Ragazza di periferia" di Anna Tatangelo. 3 sì.

Luca Fallini con l'inedito "Oro Bianco". 3 sì.

Maria Chiara Leoni con la cover di "Elettroshock" dei Matia Bazar. 3 sì.

Marco Zanini con la cover di "Bruises" di Lewis Capaldi. 4 sì.

La Seconda Puntata di X Factor 2022 ha riservato agli spettatori anche una romantica sorpresa. Francesca Michielin e Fedez hanno cantato "Fantastico" in occasione di una proposta di matrimonio che riguardava due ragazzi del pubblico. Al termine dell'esecuzione del brano, un ragazzo e una ragazza sono saliti sul palco e lui si è inginocchiato di fronte a lei chiedendole di diventare la donna della sua vita e dandole l’anello di fidanzamento. Erano tutti emozionatissimi.

X Factor 2022: Anticipazioni della Terza Puntata

La Terza Puntata di X Factor 2022 ospita dunque le ultime Audition di quest'anno. Sul palco dell'Allianz Cloud si esibiranno gli ultimi concorrenti, in una varietà di generi in cui a dominare sarà il pop, tra cover di pezzi famosi e inediti di notevole personalità. Mentre i giudici staranno seduti al loro tavolo, Francesca Michielin sarà nel backstage e parlerà con i cantanti e musicisti prima e dopo la loro performance.

Fra le tante novità di quest'anno, a cominciare dalla presenza del pubblico fin dalla Prima Puntata, ci sono le Room Audition. Al termine proprio della Terza Puntata, i cantanti che non hanno convinto fino in fondo i giudici potranno esibirsi ancora una volta davanti a loro. I più bravi passeranno il turno e potranno partecipare ai Bootcamp, a cui saranno dedicate la Quarta e Quinta Puntata di X Factor 2022 e che vedranno gareggiare 12 concorrenti per ciascun giudice.

Appuntamento dunque, stasera alle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su Now, con la Terza Puntata di X Factor 2022. Il talent show sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per vederlo in chiaro, sintonizzatevi su TV 8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.