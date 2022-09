X Factor 2022: la Prima Puntata del talent show questa sera su Sky Uno. Sono di scena le Audition

Anticipazioni TV

Comincia questa sera X Factor 2022, un'edizione ricca di cambiamenti e volti nuovi. L'appuntamento è su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su Now. Come di consueto si parte con le Audition.

Fan di X Factor: preparate i calici, perché oggi si brinda al ritorno del talent show prodotto da Fremantle e targato Sky che ogni anno si rinnova, stando al passo con i cambiamenti che interessano tanto la musica quanto il nostro paese. Questa sera, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, potrete vedere la Prima Puntata di X Factor 2022. Al tavolo dei giudici ci saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen e Rkomi, mentre la conduzione sarà affidata a Francesca Michielin, vincitrice dell'edizione 2012.

Il ritorno del pubblico

La novità più importante di X Factor 2022 è il ritorno del pubblico, che siederà alle spalle dei giudici e manifesterà come sempre il proprio entusiasmo per i cantanti in gara o la propria disapprovazione. Ben più clemente dei giudici, conterà 12 mila spettatori complessivi che andranno a riempire l'Allianz Cloud di Milano. Inoltre, il pubblico accompagnerà per la prima volta Fedez, Ambra Angiolini, Dargen e Rkomi fin dai primi ascolti, o Audition, assistendo alla scelta dei tre concorrenti che andranno a formare ciascuna squadra. Ciò significa che la tensione sarà più alta e che i ragazzi che si esibiscono sul palco di X Factor dovranno mantenere la calma e magari fare un po’ di training autogeno prima delle loro performance.

La fase di Last Call

X Factor 2022 sostituirà gli Home Visit con la fase di Last Call. Dopo le tradizionali Audition (previste per il 15, il 22 e il 29 settembre), durante le quali i concorrenti dovranno ottenere 3 sì per rimanere in gara e Francesca Michielin resterà dietro le quinte, ci saranno i consueti Bootcamp (il 6 e il 13 ottobre). Questa fase sarà caratterizzata dal meccanismo degli switch sulle agognate sedie, che quest'anno saranno 6. Infine, il 20 ottobre spazio al Last Call, che vedrà nuovamente sul palco le 6 sedie. I giudici riascolteranno i concorrenti e sceglieranno i magnifici 12 che accederanno al Live Show, che prenderà il via il 27 ottobre al Teatro Repower di Assago, a due passi da Milano.

La musica di X Factor 2022

Come lo scorso anno, X Factor non seguirà la divisione in categorie. Ogni giudice potrà prendere liberamente nella propria squadra gli artisti che preferisce, siano essi uomini, donne, giovani o meno giovani. L'unica regola è che ogni roster abbia almeno un gruppo e almeno un solista. Per quanto riguarda la scelta musicale del talent show, ci sarà il consueto mash up di generi. Ovviamente non mancherà il pop, da quello più elettronico a quello più tradizionale. Largo poi al rock indipendente, a una serie di cover di successi italiani sia contemporanei che di qualche tempo fa. Alcuni ragazzi si presenteranno con i loro strumenti e ci saranno anche la lirica e il rhythm and blues.

X Factor 2022: dove e quando vederlo

Ricapitolando, l'appuntamento con X Factor 2022 è ogni giovedì, a partire da oggi 15 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il talent show sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per vederlo in chiaro, basterà andare su TV8, al tasto 8 del telecomando. Il giorno è il mercoledì e si comincia il 21 settembre, naturalmente in prima serata.