X Factor 2022 diventa Hell Factor al Terzo Live Show, che fa ascolti da capogiro

Anticipazioni TV

La doppia eliminazione e le liti fra i giudici hanno trasformato X Factor in Hell Factor, che ha registrato 664 mila spettatori. Adesso si combatte ad armi pari, mentre tutto è pronto per gli inediti.

Il Terzo Live Show di X Factor è stato un successone, oltre che un punto di svolta. A dirlo sono innanzitutto i numeri.

La puntata di ieri del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle ha registrato, su Sky Uno/+1, 644 mila spettatori medi con una share del 3,2%, in leggera crescita rispetto alla settimana scorsa e +24% rispetto all'omologo episodio dello scorso anno.

Passando ai social, grazie alle oltre 208mila interazioni social nella giornata di ieri (+5% rispetto alla scorsa edizione e +15% rispetto alla scorsa settimana) e 239 mila interazioni totali (rispettivamente +14% e +26%), l'hashtag ufficiale #XF2022 è entrato ancora una volta direttamente al primo posto dei Trending Topic di Twitter durante la messa in onda come argomento più discusso della serata, stazionando poi in classifica, sempre sul podio, fino alla mattina di oggi. In tendenza sono saliti, durante la serata, anche i nomi dei quattro giudici, e alcuni concorrenti tra cui Dadà e Tropea (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Il secondo appuntamento dei Live Show, nei 7 giorni, ha totalizzato - tra pay e free -1.413.000 spettatori medi.

X Factor è diventato Hell Factor

La puntata di ieri sera di X Factor 2022 è stata ribattezzata, da Francesca Michielin, Hell Factor. La conduttrice è dovuta più volte intervenire per placare le discussioni fra i giudici e ha sofferto insieme agli eliminati, che, a differenza di quanto accaduto nel primo e nel secondo Live, sono stati due.

Hanno concluso la loro esperienza a X Factor 2022 Matteo Orsi e Dadà. Il primo ha sofferto l'assegnazione di un brano troppo difficile, "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. Il cantante è andato al ballottaggio con i Tropea e a votare per lui è stato solo il suo giudice Dargen, mentre Ambra, Rkomi e Fedez hanno accordato la loro preferenza ai Tropea.

Anche Fedez ha perso un concorrente. Andata al ballottaggio con Joėlle, Dadà è risultata la meno votata. Adesso le 4 squadre di X Factor 2022 hanno ciascuna 2 concorrenti: I Tropea e Lucrezia per Ambra, gli Omini e Linda per Fedez, i Santi Francesi e Joėlle per Rkomi, i Disco Club Paradiso e Beatrice Quinta per Dargen.

L'appuntamento con il prossimo Live è per giovedì 17 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sarà una puntata molto importante, perché gli 8 concorrenti rimasti in gara presenteranno i loro inediti.