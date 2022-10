X Factor 2022: al via i Bootcamp con il momento delle Sedie e i temutissimi Switch

Anticipazioni TV

Dopo Le Audition, cominciano a X Factor 2022 i Bootcamp. Nella nuova puntata il numero dei concorrenti verrà dimezzato e solo 12 su 24 potranno accomodarsi sulle sedie che sono garanzia del passaggio alla fase successiva del talent show.

Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, X Factor 2022 si rinnova passando dalle Audition ai Bootcamp. A gareggiare saranno 24 concorrenti. Divisi in 2 gruppi da 12 si esibiranno davanti a 2 giudici (uno per gruppo) e a passare alle Last Call saranno in tutto 12. Non avranno vita facile e il loro destino potrà cambiare anche all'ultimo momento. Riusciranno a stare calmi o le loro esibizioni verranno compromesse dalla troppa emozione? Non possiamo saperlo, ma siamo certi che i giudici del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle saranno clementi e giusti, anche se molto schietti.

X Factor 2022: Dove eravamo rimasti?

Oltre ad aver dato il giusto spazio ai concorrenti, La Terza Puntata di X Factor 2022 è stata molto divertente. Il feeling fra i giudici si è rivelato ottimo e Ambra Angiolini ha parlato pubblicamente, con dolcezza e la giusta sferzante ironia, delle sue vicende sentimentali, scherzando con il pubblico e rivolgendosi direttamente alla sua psicologa.

Come è successo nelle altre due puntate con le Audition, si sono esibiti sul palco diversi artisti di grande valore, che hanno ottenuto con facilità 4 sì. La puntata si è aperta con la performance di Jacopo Rossetti detto Iaco, che ha introdotto un nuovo genere musicale, il cantautorato elettronico, e ha conquistato Fedez, Dargen, Rkomi e Ambra con una cover de "Il mondo" di Jimmy Fontana. Ecco gli altri concorrenti che hanno ottenuto il lasciapassare dai magnifici quattro del tavolo:

The Violet End con una cover di "Curami" dei CCCP

con una cover di dei Giulia Di Capua con l'inedito "Ghiaccio"

con l'inedito Arman Chaudig con l'inedito "Cow"

con l'inedito Michele Sechi con una cover di " Stay" di Post Malone

con una cover di " di Lina Lane con l'inedito "Wasabi"

con l'inedito Delì Lin con una cover di "Edge of Desire" di John Mayer

con una cover di di Luigi Baldi (in arte NoyezNo ) con l'inedito "Kairos"

(in arte ) con l'inedito Cinzia Zaccaroni con una cover di "Into the Groove" di Madonna

con una cover di di Disco Club Paradiso con l'inedito "Dcp"

con l'inedito Beatrice Maria Visconti con l'inedito "Se$$o"

con l'inedito Alessandra Benedetti con una cover di "Demasiadas mujeres" di C. Tangana

con una cover di di Martina Bonsignore con l'inedito "Killer"

con l'inedito I Deshedus con una cover di "Break on through (to the other side)" di The Doors

con una cover di di I Moise con una cover di "Altalene" di Bloody Vinyl

con una cover di di Martina Baldaccini con una cover del brano "Mi sei scoppiato dentro al cuore" , scritto da Lina Wertmüller e interpretato da Mina

con una cover del brano , scritto da e interpretato da Matteo Orsi con l'inedito "Per non perderci mai più"

La Terza Puntata di X Factor 2022 è terminata con le Room Audition. Diciannove concorrenti si sono nuovamente esibiti sul palco del talent show davanti ai giudici, che ne hanno dovuti scegliere soltanto 8. Sono passati ai Bootcamp:

Giulia Di Capua

Michele Sechi

I Nervi

Lina Lane

Manal Harchiche

Luigi Baldi

I Moise

Omar Ahmed

X Factor 2022: Anticipazioni della Quarta Puntata

Si cambia non tanto musica quanto genere di gara con la Quarta Puntata di X Factor 2022, perché stasera cominciano i Bootcamp. In questa fase i giudici lavorano separatamente e ognuno dovrà scegliere, fra 12 concorrenti, i 6 che accederanno a una sfida nuova nella storia del talent show, che al posto degli Home Visit ha messo le Last Call. Come certamente saprete, i Bootcamp sono caratterizzati da una specie di gioco delle sedie, solo che a occuparle non saranno i cantanti più veloci ma quelli preferiti da Ambra, Fedez, Dargen e Rkomi. Inoltre, grazie al famigerato Switch, chi inizialmente ha avuto il privilegio di potersi accomodare su una sedia forse dovrà alzarsi e andare via di fronte a un rivale più talentuoso. Il Switch manda sempre in crisi i giudici, e per i ragazzi è un momento di altissima tensione. Passare da 48 a 24 per loro è una cosa assai difficile da accettare, ma così vanno la vita e i talent show. A scandire i tempi e a incoraggiare o consolare i talenti in gara sarà, come sempre, la nuova conduttrice Francesca Michielin. E il pubblico? Sarà ancora una volta il quinto giudice e di certo farà sentire la propria voce in questa imprevedibile puntata di X Factor 2022.

Appuntamento quindi Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Chi volesse vedere X Factor 2022 in chiaro potrà farlo il mercoledì in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.