Volevamo andare lontano: Stasera la seconda e ultima puntata della miniserie TV

Dopo i buoni risultati d'ascolto ottenuti dalla prima puntata andata in onda ieri, vista da oltre 3 milioni di spettatori, torna stasera alle 21.25 su Rai Uno Volevamo andare lontano, la mini serie tv in due puntate, scritta da Daniel Speck e tratta dal suo romanzo "Bella Germania" (pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer con il titolo "Volevamo andare lontano")

La storia, basata sulla storia degli immigrati italiani in Germania, dagli anni '60 a oggi, racconta di Julia, una giovane designer di Monaco, che scopre all'improvviso che la storia della sua famiglia di origine non è quella che ha sempre creduto.



Volevamo andare lontano: Trailer Ufficiale della Fiction TV - HD

Anticipazioni della trama della seconda puntata di Volevamo andare lontano:

Nella prima puntata avevamo lasciato Julia (Natalia Belitski) determinata a incontrare Vincenzo (Stefan Kurt), il padre, che aveva creduto morto.





Nella seconda e ultima puntata di stasera, intitolata "Il segreto", finalmente Julia riesce nel suo intento, grazie allo zio Giovanni (Alessandro Bressanello).

Dopo che Vincenzo aveva rifiutato di parlarle al telefono, la giovane donna va a Torino, per incontrarlo. Purtroppo l'incontro tra figlia e padre non va come la ragazza aveva sperato: i due finiscono per litigare.

Vincenzo, che da ragazzo (Rafael Koussouris), all'inizio degli anni 70, era arrivato con la madre in Germania pieno di speranze, ha rotto tutti i ponti con la sua vecchia patria. Julia vuole scoprire il perché, svelando i misteri e i drammi e segreti che portarono l'uomo a rompere tutti i rapporti col padre biologico e soprattutto cercare di ricomporre i lacerati vincoli familiari.

Grazie ai diari sua nonna Giulietta, Julia inizia a ricostruire ciò che è successo a Monaco, dopo che la donna vi si è trasferita con il figlio Vincenzo.

Giulietta (Silvia Busuioc), in fondo al cuore, sperava di rivedere Alexander (Christoph Letkowski), ma con sgomento scopre che anche per lui il tempo non si è fermato: ha ora una moglie e un figlio. Inoltre, scopre che il fratello Giovanni (Denis Moschitto) non è il ricco imprenditore che nei racconti alla famiglia pretendeva di essere, ma un semplice lavoratore dipendente. Però Giulietta è pronta a lottare per un futuro migliore. Però Giulietta è pronta a lottare per un futuro migliore. Con la sua energia e le sue idee aiuta Giovanni a realizzare finalmente il suo sogno di indipendenza e aprono un piccolo negozio di specialità alimentari nei pressi del mercato all'ingrosso di Monaco. Vincenzo intanto è diventato un adolescente e non riesce a inserirsi nella nuova realtà: si sente emarginato e soffre per l'ostilità di alcuni compagni di classe, in quanto figlio di immigrati ed esprime con il padre, al telefono, tutto il suo disagio e la nostalgia...

L'appuntamento con la seconda e ultima puntata di Volevamo andare lontano è per stasera, martedì 4 giugno, alle 21.25 su Rai Uno