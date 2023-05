Vivere non è un gioco da ragazzi: le Anticipazioni sull'Ultima Puntata della fiction

Anticipazioni TV

Si conclude questa sera 29 maggio la fiction di prima serata di Rai1 Vivere non è un gioco da ragazzi. Genitori e figli e la trappola della droga. Tutte le anticipazioni.

Siamo giunti alla resa dei conti, il momento in cui i rapporti fra genitori e figli a Bologna portano a una conclusione della loro lotta alla droga e del loro tentativo di ristabilire una comunicazione sincera fra generazioni. Vivere non è un gioco da ragazzi stasera, lunedì 29 maggio, giunge alla terza serata, quella definitiva, in prima serata su Rai1. Diretto da Rolando Ravello, a partire da una sceneggiatura di Fabio Bonifacci, è prodotto da Roberto Sessa in una coproduzione Picomedia e Rai Fiction.

La fiction è interpretata da Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Matilde Benedusi, Lucia Mascino, Stefano Pesce, Fabrizia Sacchi. Una storia, come dice lo sceneggiatore, su "un grande tema, quello della responsabilità. Il giovane Lele ha fatto una cosa orribile ma nessuno lo sa, quindi si trova di fronte a una scelta adulta, con grandi implicazioni etiche: è meglio pagare per le proprie colpe o tentare di nasconderle?

Le Anticipazioni sulla Puntata Finale di Vivere non è un gioco da ragazzi

Il gioco di mosse e contromosse delle varie forze in campo (ragazzi, genitori, scuola, polizia, criminali), genera una sorta di “epidemia di verità” che fa saltare maschere e uscire segreti, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Lele, per amore di Serena si decide ad affrontare le sue responsabilità e scopre il fine dell’ambiguo poliziotto che lo indaga. Ma l’amore per Serena ha un nuovo, imprevedibile ostacolo, e la minaccia dei criminali diventa una vera minaccia di morte.

I diversi personaggi sono costretti a regolare i conti sospesi con gli altri e con sé stessi, affrontando dolorose ma necessarie trasformazione o continuando a fuggire. Il finale però si apre alla speranza, la storia dimostra che crescere è difficile per tutti, non solo per i giovani: però se non scappi da ciò che sei, se stai lì e affronti quel che devi, ce la puoi fare.