Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Prima Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda oggi, 30 settembre 2022, su Canale5.

L'attesa è finita. Stasera, venerdì 30 settembre 2022, arriva Viola Come il Mare, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. L'appuntamento con la prima puntata – delle dodici in programma – è alle 21.25 su Canale5.

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Se ne parlava ormai da mesi e finalmente è arrivata su Canale5, l'attesissima Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. L'attore turco, reso famoso dalle soap Bitter Sweet, Mr. Wrong e Day Dreamer, torna a farci compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset con la sua prima fiction italiana con un ruolo da protagonista. Accanto a lui Francesca Chillemi – che il prossimo anno vedremo tornare nei panni di Azzurra Leonardi in Che Dio ci Aiuti 7.

I due vestiranno i panni di Francesco Demir, un affascinante ma cinico capo ispettore di polizia e di Viola Vitale, una ragazza dotata di una grande capacità, la sinestesia, ovvero quello di capire la natura delle persone grazie ai colori. Viola e Francesco si incontreranno per caso a Palermo, dove Viola si è trasferita per cercare suo padre e scoprire qualcosa in più sul suo passato. Tra loro non ci sarà subito simpatia ma il loro rapporto è destinato a diventare molto forte sia professionalmente che sentimentalmente. La Vitale, giornalista di una nota redazione siciliana, si troverà ad affiancare il Demir e ad aiutarlo, con il suo dono, a risolvere i casa più intricati.

Viola Come il Mare: le Anticipazioni della Prima Puntata di Stasera su Canale5

Dopo aver vissuto per anni a Parigi ed essersi occupata di cronaca nera, Viola decide di trasferirsi in Sicilia, a Palermo, per trovare suo padre. Lui è infatti l'unico che può spiegarle come abbia ricevuto uno speciale dono: quello della sinestesia. La ragazza è in grado di associare a ogni persona che incontra, un colore e scoprire così il suo carattere o quello che prova in quel momento. Appena arrivata sull'isola e dopo aver trovato lavoro come giornalista nella redazione di Sicilia WebNews, Viola – in un momento di relax - incontra per caso il bel Francesco Demir, un capo ispettore di polizia. Tra i due scoppia immediatamente una forte inimicizia. Lui è burbero e cinico mentre lei è una donna idealista e che crede nel prossimo. Viola e Francesco si trovano però – nonostante il loro rapporto piuttosto turbolento – a lavorare insieme. In città è appena arrivata la notizia di un terribile omicidio e Viola si rivela determinante per la sua risoluzione. Lei sa leggere i colori delle persone e il colpevole non ha scampo.

Viola Come il Mare: ecco quando andrà in onda la Seconda Puntata

Saranno dodici gli appuntamenti con Viola Come il Mare e ci faranno compagnia per tutti i giovedì – salvo cambiamenti di palinsesto – sino ad autunno inoltrato. La seconda puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi andrà quindi in onda il 7 ottobre 2022, sempre alle 21.25 su Canale5.

Nel secondo appuntamento con la fiction, Viola Vitale è ancora alla ricerca del padre e, mentre tenta di trovarlo disperatamente, si accorge di provare una profonda attrazione per l’ispettore capo Francisco Demir. Lui, avendo vissuto un’infanzia difficile che l’ha segnato a livello personale, non crede nell’amore ed è diffidente nei confronti di Viola, pur accettando di aiutarla nelle ricerche.

Viola Come il Mare va in onda stasera alle 21.25 su Canale5.