Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso: Stasera la Terza Puntata della nuova fiction di Rai 1

Stasera 3 novembre alle 21.25 torna Massimiliano Gallo nel ruolo protagonista in Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. La trama della terza puntata.

Torna stasera 3 novembre alle 21.15 su Rai 1 con la terza puntata, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, la nuova fiction diretta da Alessandro Angelini, tratta dai romanzo di Diego De Silva e interpretata da un bravissimo Massimiliano Gallo, contornato da un cast d'eccezione che comprende nei ruoli principali Teresa Saponangelo, Denise Capezza, Lina Sastri, Francesco Di Leva, oltre a un nutrito gruppo di caratteristi, alcune guest-star e a Carlo Massarini, alias Mister Fantasy. Dopo aver stracciato la concorrenza al debutto, il 27 ottobre gli ascolti hanno di pochissimo premiato (con meno di un punto percentuale di share) Il Grande Fratello Vip, ma Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso resta uno dei programmi più visti, anche considerando che molti lo recuperano successivamente su Rai Play.

Lo scrittore Diego De Silva sull'adattamento del personaggio per la tv

Nella serie c'è la cosiddetta rottura della quarta parete, quando Vincenzo parla direttamente al pubblico, e lo scrittore Diego De Silva ha così spiegato come si sia reso necessario, assieme ad altri espedienti narrativi, soprattutto all'inizio, in fase di presentazione dei personaggi, nella trasposizione dalla pagina scritta allo schermo:

.Questo è stato uno dei primi problemi drammaturgici che abbiamo affrontato. I romanzi sono pieni della sua voce, è tutto narrato in prima persona. Vincenzo ha una forma di disagio, un approccio filosofico non richiesto ai problemi. Si interroga seriamente sul senso delle cose che accadono, senza trovare una risposta. Abbiamo cercato di rendere questo, soprattutto nei primi due episodi, anche con l'uso della voce fuori campo, poi Massimiliano Gallo si è sempre più "malinconicizzato", è riuscito a sposare la sua forma mentis. All'inizio ero un po' preoccupato, ma a un certo punto c'è un evoluzione e lui comincia ad assumere gestualità, insicurezze, movimenti che raccontano la sua voce interiore. Anche il modo con cui abbraccia la valigetta, come se fosse una coperta di Linus, l'ha inventato lui. Questo accade quando un attore "ingoia" il personaggio.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: la trama della terza puntata

In tribunale, Malinconico conosce per caso l'ingegnere Romolo Sesti Orfeo, il padre di un giovane ucciso dalla camorra, che, esasperato dalla lentezza della giustizia, gli confida di essersi messo sulle tracce dell'assassino del figlio. Intanto, durante un duro confronto con Malinconico, il Burzone (Tony Laudadio) capisce di aver involontariamente provocato l'omicidio di Brooke e viene colto da infarto. Vincenzo scopre anche che Dylan si era messo nei guai con le scommesse clandestine e doveva dei soldi a un certo Teicheué. Nel frattempo riesce ad avere un'informazione importante per Sesti Orfeo e si reca da lui presso il centro sportivo frequentato dal killer del figlio, al quale l'uomo ha teso una trappola...