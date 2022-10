Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso: Stasera la Seconda Puntata della Nuova Fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Dopo il grande successo della prima puntata, torna stasera alle 21.2 su Rai 1 un nuovo episodio di Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, fiction con Massimiliano Gallo, dai libri di Diego De Silva.

Dopo il trionfo in termini di ascolti e il successo social della prima puntata, torna stasera 27 ottobre su Rai 1 alle 21.25 l'appuntamento con la nuova fiction Rai, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, interpretata nel ruolo protagonista da Massimiliano Gallo, dai romanzi di Diego De Silva. La prima puntata il 20 ottobre ha vinto la guerra dell'audience con 4 milioni e 100.000 spettatori, per un totale del 23 per cento di share. Complici la simpatia e la bravura del cast e l'originalità della storia, che hanno conquistato il pubblico nella fiction diretta da Alessandro Angelini. Nel cast con Gallo ci sono Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Giovanni Ludeno, Luca Gallone, Chiara Celotto, Francesco Cavallo, Ana Caterina Morariu, Giacomo Rizzo, Lina Sastri, Michele Placido, Gianfelice Imparato e Carlo Massarini.

Il regista Alessandro Angelini sull'ispirazione per il tono della storia

Durante la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, il regista Alessandro Angelini ha detto di essersi ispirato per i toni del racconto e il personaggi, a partire dai libri dello scrittore Diego De Silva (per la precisione da "Non avevo capito niente", "Mia suocera beve" e "Divorziare con stile", editi da Feltrinelli), ai film di un nostro grande regista di commedie a volte anche drammatiche:

Le mie ispirazioni sono più legate ai confini nazionali perché la storia era molto più vicina a noi, in particolare mi riferisco al cinema di Nanni Loy. Vincenzo Malinconico è un personaggio iperconnesso ma a un livello arcaico, rifugge dal contatto con le persone ma poi ne è conquistato. Penso ad esempio a un film come Mi manda Picone, con Lina Sastri e Giancarlo Giannini, e dove il personaggio è sempre preso e portato altrove. Malinconico è uno che ci mette una puntata per attraversare la strada, quello è il suo bello. Trovo che Loy sia un regista sottovalutato o non riscoperto abbastanza.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: la trama della Seconda Puntata

Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento (Giacomo Rizzo), preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla. Un taglio sulla mano di Giustino, però, insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l'appartamento della coppia rilevando delle macchie di sangue e dispone il fermo di Giustino, che continua a proclamarsi innocente. Malinconico inizia a scavare nell'ambiente frequentato dalla donna e, grazie anche ai contatti del figlio Alf, che sta girando una serie di documentari sui bassifondi di Napoli, appunta i propri sospetti su Ante, il fratello della donna al quale lei consegnava del denaro sottratto a Giustino e fa scarcerare quest'ultimo. Ma la soluzione del caso è ancora lontana...