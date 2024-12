Vincenzo Malinconico 2: stasera su Rai 2 la terza puntata della seconda stagione

Anticipazioni TV

In prima serata su Rai 1 il penultimo appuntamento con Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, arrivato alla terza puntata della seconda stagione. La trama della puntata.

Va in onda stasera 15 dicembre su Rai 1 la penultima puntata, la terza, di Vincenzo Malincomico, avvocato d'insuccesso, la serie tratta dai romanzi di Diego Da Silva e interpretata da Massimiliano Gallo nel ruolo principale. Anche se la seconda puntata ha avuto ascolti in leggero calo rispetto alla prima, ha vinto comunque la sfida del prime time ancora una volta, ma l'impressione critica è che questa seconda stagione al momento abbia meno ritmo della prima e qualche difficoltà in più a gestire i molti personaggi in azione, privilegiandone alcuni a discapito di altri (noi vorremmo vedere di più il Tricarico di Francesco Di Leva e il Mister Fantasy di Carlo Masarini, ad esempio). Vediamo cosa ci riserva la puntata di stasera, ricordandovi che potete recuperarle tutte anche su Raiplay.

Vincenzo Malinconico 2: la trama della terza puntata

Alf (Francesco Cavallo) vuole realizzare un documentario su un santone, capo di una strana setta. Ma, quando si reca ad intervistarlo, lo trova morto. La sua reticenza a parlare è dovuta al fatto che ha visto Fareed, il suo primo amore, sulla scena del crimine e teme che il giovane possa essere coinvolto nell'omicidio. Dopo un'indagine al cardiopalma - essendo coinvolto anche il suo stesso figlio - per scoprire chi abbia ucciso davvero il santone, Malinconico farà un passo avanti fondamentale anche nell'indagine sulla morte di Venere, ritrovando una sua amica, Antonella, che sa qualcosa di molto importante. Nel frattempo, le analisi confermano che Ass (Lina Sastri) è guarita e il medico la convince a ritornare a vivere. Alagia (Chiara Celotto), piano piano, inizia ad aprirsi circa le sue difficoltà coniugali con Heidegger, il cui ritorno è previsto in tempo per il parto.

Dalle note dello scrittore Diego De Silva sul personaggio e sulla serie

Torna Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso che il pubblico televisivo (e prima ancora quello dei lettori dei romanzi che l’hanno reso uno dei personaggi letterari seriali più amati) ha conosciuto e apprezzato nella prima stagione, diretta da Alessandro Angelini. In questa seconda serie, di cui firma la regia Luca Miniero, il carattere sofisticato della commedia umana di Malinconico acquista un nuovo spessore estetico e una fluidità narrativa che confermano il profilo del personaggio, proiettandolo in una sequenza di episodi e d’intrecci che appassionano e divertono. Malgrado abbia accettato la proposta di associarsi al rinomato studio legale di un collega con cui aveva già condiviso qualche avventura e parecchie figuracce nella prima stagione (e dunque la sua carriera forense abbia registrato un notevole upgrade), Malinconico resta fedele al suo basso profilo professionale, come sempre attratto dalle vicende umane delle fattispecie legali di cui è chiamato ad occuparsi e poco interessato ad ambizioni di successo e di arricchimento. Intendendo il luogo comune in un’accezione nobile, si potrebbe dire che Vincenzo Malinconico è un avvocato delle cause perse, ma non per le sconfitte che rimedia: al contrario, per la sua ostinazione nel rappresentare le ragioni di chi non sa o non ha armi per difendersi, sposare una causa che - appunto - pare persa dal principio e invece nasconde il barlume dell’innocenza sepolto sotto il pregiudizio della colpa che Malinconico sa riconoscere e si ostina a difendere contro qualsiasi pronostico di sconfitta, riuscendo, attraverso le vie più sgangherate, a raggiungere la verità. Perché Malinconico non sarà - come recita il sottotitolo della nostra serie - un avvocato di successo, ma è di certo un avvocato capace di comprendere e farsi carico del dolore che una causa porta con sé, rappresentarlo, raccontarlo, farlo suo, conferendogli la dignità e il valore che merita, esponendosi anche a rischi che un avvocato rampante e cinico si guarderebbe bene dal correre