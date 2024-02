Vertical Music: ecco chi sono i vincitori del Festival dedicato alla Musica Verticale

Anticipazioni TV

Il Vertical Music si è appena concluso. Scopriamo insieme chi è il vincitore del Festival dedicato alla Musica Verticale.

Si è concluso oggi - sabato 10 febbraio 2024 - il Vertical Music, il talent show dedicato alla musica verticale… e non solo. Sono state tre giornate intense, iniziate l’8 febbraio 2024, nella suggestiva e prestigiosa location di Casa Sanremo. E non poteva essere diversamente visto che il Vertical Music oltre a essere un progetto multimediale che unisce la piattaforma televisiva, con il web e con il device verticale, è anche un trampolino di lancio per i giovani artisti che si sono presentati con i loro videoclip, inediti o editi, o con le loro foto - tutte legate alla musica - scattate in formato verticale.

Abbiamo visto tutti i videoclip e un carosello di foto, abbiamo ballato e ci siamo emozionati per questa rassegna/festival che segue la rivoluzione degli smartphone e della visione di ciò che ci circonda. Il nostro modo di vedere il mondo è passata da orizzontale a verticale. Sì perché ormai le immagini della nostra vita non sono più in formato 16:9, quello televisivo, ma in 9:16, tipico delle stories di Instagram e di tik tok.

E dopo tre giorni in cui abbiamo conosciuto e gustato le clip dei talenti in concorso, è arrivato il momento di tirare le somme e di eleggere il vincitore di ognuna delle categorie in concorso. Ricordiamole prima di raccontarvi chi ha trionfato:

Vertical Clip Inediti

Vertical Clip

Vertical Music Photo

Ecco chi sono i vincitori del Vertical Music 2024:

Per la categoria Vertical Clip Inediti vince: Angela Nobile con Zagara, Miele, Sale

Per la categoria Vertical Clip Editi vince: Eva Marris con Moving Remix

Per la categoria Vertical Music Photo vince: Pierpaolo Caporielli