Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Stash e Crytical

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 16 e domenica 17 aprile 2022 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 16 e domenica 17 aprile 2022 su Canale5. A partire da questa settimana, l’appuntamento della domenica sarà dedicato alle interviste più belle dell’ultima stagione, mentre sabato saranno ospiti Stash, in procinto di diventare padre per la seconda volta, e gli eliminati dal Serale di Amici, Crytical e Aisha.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 16 aprile 2022, la presentatrice incontra la campionessa olimpica di sci Federica Brignone. Spazio poi a Stash, giudice del Serale di Amici, che ha annunciato di star per diventare padre per la seconda volta. Con lui ci saranno anche i cantanti Aisha e Crytical, ultimi eliminati dal talent show di Maria De Filippi. I due cantanti racconteranno l'emozionante percorso nella scuola più famosa d'Italia e i loro progetti per il futuro nel mondo della musica.

Direttamente da L’Isola dei Famosi, invece, l’irriverente opinionista Vladimir Luxuria, che come sempre è tra i volti pù amati dal pubblico, e Roberta Morise, naufraga che ha concluso prima di quanto sperato il suo percorso in Honduras. A partire da domenica, 17 aprile 2022, in occasione di Pasqua, il doppio appuntamento con Verissimo lascia il posto a Verissimo - Le Storie. Il pubblico di Canale5 potrà godere così delle interviste più belle realizzate da Silvia Toffanin nel corso dell’ultimo anno.

Verissimo ci aspetta sabato con una nuova puntata e domenica con Verissimo - Le Storie alle 16.30 su Canale5.