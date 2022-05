Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Lulù Selassié e Dario Schirone

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin intervista Lulù Selassié, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, pronta a dare la sua versione dei fatti sulla rottura con Manuel Bortuzzo. Spazio a Dario Schirone, ballerino eliminato dal Serale di Amici, e ai due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, Gustavo e Jeremias Rodriguez.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 14 maggio 2022, la presentatrice incontra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, per un incontro che tralascia la politica e ci parla di vita personale. In studio anche Raoul Bova, pronto a tornare su Canale5 con la fiction “Giustizia per tutti. Spazio, poi, a Lulu’ Selassiè ovvero una delle protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio della rottura e il racconto di Manuel Bortuzzo a Verissimo, la principessa etiope è pronta a fornire la propria versione dei fatti.

Direttamente dall’Honduras, dopo l’esperienza nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Jeremias e Gustavo Rodriguez si raccontano a Toffanin in un’intervista padre-figlio. Infine, direttamente dal Serale di Amici il ballerino Dario Schirone e il dolce racconto di Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta. Domenica 15 maggio 2022 su Canale5, appuntamento con Verissimo - Le storie, ovvero una raccolta tra le interviste più emozionanti e divertenti realizzate da Silvia Toffanin nel corso dell’ultimo anno.

Verissimo ci aspetta sabato con una nuova puntata e domenica con Verissimo - Le Storie alle 16.30 su Canale5.