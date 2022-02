Verissimo Anticipazioni: Ospite in studio Robert Pattinson

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra il divo holliwoodiano Robert Pattinson. In studio anche Ana Mena, reduce dal Festival di Sanremo, e Kabir Bedi, ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 26 febbraio 2022, la presentatrice incontra una star internazionale, l’attore Robert Pattinson. Noto al pubblico per aver prestato il volto ad Edward Cullen nella fortunata saga cinematografica di Twilight, Pattinson sta per debuttare sul grande schermo nell’iconico ruolo di Batman nel film The Batman, dal 3 marzo al cinema, al fianco della talentosa Zoe Kravitz. La presentatrice intervista, in esclusiva, Beppe Signorini vera icona del calcio. In studio anche Maria Grazia Cucinotta e Ana Mena, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo. Spazio poi al racconto di Vanni Oddera e al suo impegno con la mototerapia, e alle storie di C’è Posta per Te.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 27 febbraio 2022, Toffanin incontra una grande coppia del tennis italiano: Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Largo poi a Kabir Bedi, eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip dopo un percorso breve ma ricco di emozioni. Spazio anche alle emozioni dei neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, insieme a quelle della nonna Eleonora Giorgi. Infine, ospiti del talk show Rita Pavone, Fausto Leali e l’attrice Giusy Buscemi.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.