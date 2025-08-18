TGCom24
Vasco Rossi – I Magnifici 7: torna in prima serata su Canale 5 l'omaggio al rocker di Zocca

Anita Nurzia
Oggi, lunedì 18 agosto 2025, Canale 5 ripropone in prima serata lo speciale dedicato a Vasco Rossi.

Lunedì 18 agosto, Canale 5 ospiterà in prima serata lo speciale Vasco Rossi – I Magnifici 7, scritto e diretto da Giorgio Verdelli e condotto da Claudio Amendola. Un omaggio al rocker di Zocca e ai suoi sette concerti memorabili a San Siro, tenuti a giugno 2024, che hanno radunato ben 400.000 spettatori da tutta Italia.

Vasco Rossi – I Magnifici 7: stasera su Canale 5, ospiti e anticipazioni

Lo speciale propone un film emozionante, con immagini dei sette show, testimonianze esclusive del pubblico e un’intervista a Vasco realizzata nello stadio vuoto, carica di un’intensa emotività. Un vero e proprio viaggio nel mondo del cantautore, tra le sue canzoni immortali – da Albachiara a Se ti potessi dire, da Siamo Solo Noi a Gli Sbagli che Fai, passando per Vita Spericolata, Basta Poco e Quanti anni hai – e nell’universo di fan che lo venerano, trasformando ogni concerto in un rito collettivo.

Claudio Amendola guida lo spettatore dietro le quinte dei sette show, rivelando angoli nascosti e i segreti della macchina perfetta che rende ogni performance un’esperienza quasi sacrale, più vicina a un pellegrinaggio che a un semplice concerto.

Tra il pubblico, amici e volti noti condividono ricordi ed emozioni. Eros Ramazzotti ricorda: “Abbiamo iniziato insieme 40 anni fa e siamo rimasti sempre legati”. Giuseppe Fiorello e il figlio Nicola raccontano: “Le canzoni di Vasco sono un appoggio e una boccata d’aria”. Luca Argentero ha dichiarato: “Vasco è la più grande storia della musica italiana e ha un minimo comune denominatore: le emozioni” “I concerti di Vasco sono lo show per antonomasia. La sua scaletta non è fatta di hit, ma di evergreen” , ha affermato Noemi.

Non mancano anche Roberto Bolle, innamorato di Albachiara, J-Ax, le ex tenniste Flavia Pennetta e Roberta Vinci, e l’attrice Ornella Muti. Tra i giovani cantautori, Tedua, Bresh, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Gazzelle e Olly raccontano come Vasco abbia formato la loro poetica, cantando insieme “Siamo solo Noi generazione di sconvolti che non ha più santi né eroi”, come fosse scritta per loro.

Vasco, nell’intervista a Verdelli, ha dichiarato:

“Mi piace pensare di essere la voce di chi non ha voce. Io sono la voce delle persone umili, normali che hanno 60.000 problemi, angustie. Io sono la loro voce e, alla fine, ci sentiamo tutti un po’ meglio”.

Tra il pubblico emergono storie divertenti, commoventi e a volte struggenti, ma sempre con un filo di speranza e senso di appartenenza.

“Nelle canzoni sono onesto e sincero, racconto quello che mi viene da dentro. Di errori nella vita ne ho fatti tanti e raccontarli mi ha liberato. Raccontando le mie debolezze pensavo di sfogarmi da solo e invece chi le ha dentro di sé si sente rappresentato e più leggero. La cosa più brutta è sentirsi solo”.
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
