Vanina - Un vicequestore a Catania: la terza puntata va in onda stasera su Canale 5

Stasera terzo e imperdibile appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania, la fiction di Canale 5 con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi.

Stasera, mercoledì 10 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della serie Vanina - Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi. Tensione e inquietudine emergono quando alla Centrale Omicidi si presenterà un nuovo misterioso e inquietante caso di omicidio, che riunirà le strade di Vanina e Manfredi.

Vanina - Un vicequestore a Catania: ecco la trama della nuova fiction con Giusy Buscemi

Dopo una brillante carriera nell'antimafia, Vanina (Giusy Buscemi) decide di lasciare Palermo e trasferirsi a Catania nel tentativo di cambiare vita. Alla Mobile di Catania, dove diventa capo della Omicidi, trova una nuova squadra con cui riesce subito a legare: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) ed il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). La verità, però, è che dietro alla sua grande energia e determinazione, si nasconde un passato doloroso da cui cerca di scappare, legato alla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, e alla fine della relazione con Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia. Siete curiosi di conoscere la storia di Vanina?

Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera la terza puntata in onda su Canale 5

Alla centrale Omicidi arriva telefonata anonima: una ragazza è stata uccisa, chiusa in una valigia e buttata in mare. Il nuovo caso riunisce le strade di Vanina e Manfredi (Corrado Fortuna), che proprio quella notte ha visto due uomini gettare dalla scogliera una valigia grossa e pesante intrisa del sangue dell’avvocata Lorenza Iannino. Della giovane avvocatessa, impiegata nello studio legale del potente Elvio Ussaro, però non si trovano tracce. A finire nel mirino degli inquirenti è un principe del foro. La polizia inizia subito a indagare, ma una macabra scoperta ribalta completamente il corso delle indagini. Intanto, proprio quando Vanina decide di aprire il suo cuore a Manfredi, un impegno di famiglia la riporta dal suo ex Paolo.

Vanina - Un vicequestore a Catania va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.