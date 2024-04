Vanina - Un vicequestore a Catania: in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata

Anticipazioni TV

Stasera secondo appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania, la fiction di Canale 5 con Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Stasera, mercoledì 3 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della serie Vanina - Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi. La città di Catania verrà sommersa dalla sabbia nera dell'Etna e Vanina si troverà a dover fare i conti con la fine della sua relazione con Paolo Malfitano, magistrato operativo nell'antimafia a Palermo.

Vanina - Un vicequestore a Catania: la trama della nuova fiction di Canale 5

Dopo una brillante carriera nell'antimafia, Vanina (Giusy Buscemi) decide di lasciare Palermo e trasferirsi a Catania nel tentativo di cambiare vita. Alla Mobile di Catania, dove diventa capo della Omicidi, trova una nuova squadra con cui riesce subito a legare: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) ed il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). La verità, però, è che dietro alla sua grande energia e determinazione, si nasconde un passato doloroso da cui cerca di scappare, legato alla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, e alla fine della relazione con Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia. Siete curiosi di conoscere la storia di Vanina?

Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera la seconda puntata in onda su Canale 5

A Sciara, Alfio, nipote e futuro erede dell’anziana e ricchissima Teresa Burrano, trova il corpo mummificato di una donna in una villa, più precisamente chiuso dentro la cabina di un montavivande. Ma di chi si tratta? Vanina inizia subito le indagini e presto scopre che in quella casa, cinquant’anni prima, era morto assassinato Gaetano Burrano, marito di Teresa. Malgrado il capo della Mobile Tito Macchia cerchi di allontanarla dal caso, Vanina scopre un terribile passato che era rimasto sepolto per tanti anni insieme a quel cadavere. Un passato che tornerà più vivo che mai e provocherà ancora tanto dolore. Intanto Manfredi (Corrado Fortuna), continuerà la sua corte spietata al vicequestore.

Vanina - Un vicequestore a Catania va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.