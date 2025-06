Una Voce per Padre Pio, gli ospiti e e le anticipazioni dell'evento con Mara Venier, stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 28 giugno alle 21.35 su Rai 1 torna "Una Voce per Padre Pio", condotto da Mara Venier.

Ventisei anni di storie ed esperienze di devozione e fede: da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn) sabato 28 giugno alle 21.35 su Rai 1 torna "Una Voce per Padre Pio", condotto da Mara Venier.

Una Voce per Padre Pio, ospiti e anticipazioni della serata

L’edizione 2025 di "Una Voce per Padre Pio", un programma nato da un'idea di Enzo Palumbo, riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Anna Oxa; Marco Masini; Orietta Berti e Fuck Your Clique; Settembre; Patty Pravo; Sal Da Vinci, Serena Brancale; Ivana Spagna; Drupi; Simone Grande

L'Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Non mancheranno anche quest'anno momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio.

Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus. Componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Fastweb, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa Twt, Convergenze e Postemobile o, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

“Una Voce per Padre Pio Onlus” sostiene iniziative dell’organizzazione “Una Voce per Padre Pio” sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole e nei Paesi in via di sviluppo in Africa