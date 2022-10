Una Vita Anticipazioni Spagnole: Una nuova minaccia ad Acacias. Il suo nome è Gabriela!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che molto presto, ad Acacias, arriverà una nuova minaccia. Le puntate della Soap in arrivo su Canale5, ci rivelano che il suo nome sarà Gabriela e che sarà legata a Genoveva Salmeron.

Manca pochissimo all'arrivo della figlia segreta di Genoveva. Vi avevamo già rivelato, in un nostro vecchio articolo, che molto presto Acacias 38 e la Salmeron sarebbero state scosse da un inaspettata visita, quella dell'affascinante Gabriela. Le Anticipazioni di Una Vita ci dicono che dobbiamo cominciare il conto alla rovescia. Nelle prossime puntate della Soap potremo finalmente osservare, con i nostri stessi occhi, come la vita della Dark Lady Genoveva Salmeron, verrà letteralmente sconvolta. Ma soprattutto assisteremo al suo lento declino, in favore di un'altra potente signora, destinata a prendersi tutto quello che è appartenuto alla vedova di Samuel Alday.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva ha una figlia segreta

Vi avevamo già anticipato che tra i tanti segreti che custodisce Genoveva c'è anche una figlia. La Salmeron, reduce da un aborto, in passato ha già avuto delle gravidanze ma sembrava che nessuna di essere fosse andata a termine. Ebbene, le Anticipazioni di Una Vita ci hanno raccontato che la Dark Lady è diventata madre in giovanissima età e che è stata costretta ad abbandonare la sua piccola alle cure di una zia. Genoveva non ha mai raccontato a nessuno del suo passato, forse neanche al suo amato Samuel – l'uomo che più di tutti le è stato vicino – e proprio questo mistero finirà per ritorcersi contro di lei.

Una Vita Anticipazioni: Gabriela arriva ad Acacias

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che solo nelle puntate finali della Soap, Genoveva comincerà a riflettere sui suoi errori come madre e forse sentirà pure il peso della colpa per aver abbandonato la sua bambina. Il destino sembrerà ascoltarla e Gabriela comparirà ad Acacias cercando proprio di lei. La ragazza si presenterà da subito, senza troppi convenevoli, come quella piccola in fasce che la Salmeron ha abbandonato. Genoveva sarà molto felice di riabbracciare sua figlia ma il suo affetto arriverà un po' troppo tardi. Gabriela la raggiungerà nel quartiere non per recuperare il rapporto con lei, quanto per vendicarsi di lei e del suo abbandono.

Trame Una Vita: Gabriela vuole vendetta

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Gabriela non avrà perdonato sua madre per l'abbandono. La ragazza coverà per lei un odio talmente profondo da volerla uccidere. Nelle puntate della Soap in arrivo su Canale5, vedremo la giovane avvelenare piano piano la sua odiata mamma, nell'attesa che questo faccia effetto e faccia crollare definitivamente il regno di Genoveva Salmeron. Il piano di Gabriela subirà però un intralcio ma non tale da evitare che il suo obiettivo finale non venga raggiunto: Genoveva morirà... ma per mano di Aurelio!

Lydia Pavón interpreta Gabriela Salmeron

A prestare il volto alla subdola Gabriela è Lydia Pavón. La giovanissima attrice spagnola, conosciuta in Spagna per aver interpretato alcune altre serie TV famose nella sua patria, ottiene – in Una Vita – la sua prima parte da protagonista. E, ve lo anticipiamo, darà vita a un personaggio degno di tutti questi anni di intrighi e tradimenti, che hanno reso la Soap di Canale5 tra le più amate degli ultimi anni.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10