Una Vita Anticipazioni Spagnole: Lolita ritrova l'amore. Ecco con chi

Lolita, superato il lutto per Antonio, trova nuovamente l'amore con la benedizione di Ramon.

Manca sempre meno al Gran Finale di Una Vita ma, prima di salutare tutti i protagonisti dell’amata soap spagnola di Canale 5, vi saranno dolci sorprese per Lolita Casado. Le Anticipazioni delle nuove puntate, infatti, ci rivelano che la donna compierà un gesto disperato per celebrare il dolore per la morte del marito Antonio, rimasto coinvolto nell’esplosione ad Acacias, trovando poi un grande alleato in Ramon Palacios. Inaspettatamente, per Lolita vi sarà anche un nuovo amore potente, in grado di farle tornare il sorriso dopo tanto tormento.

Lolita disperata nelle nuove puntate di Una Vita

Per Lolita Casado non è un momento semplice. Nelle puntate della soap spagnola di Canale 5, Antonio ha perso la vita a causa dell’attentato ad Acacias, rimanendo coinvolto nella terribile esplosione che ha scosso nel profondo tutto il quartiere. Lolita è disperata e a nulla sono servite le ultime parole del suo grande amore, che la pregava di prendersi cura del loro figlioletto Moncho e di aprire il cuore, per essere nuovamente felice. La Casado è depressa, al punto da allontanare il figlio e mandarlo a Cabrahigo e commettere un gesto che allarma tantissimo Ramon Palcios. Ecco cosa accadrà a Lolita nelle nuove puntate di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita: Lolita perde il senno?

Da quando Antonio è morto, Lolita non è più la stessa e a nulla valgono le parole di conforto di chi le ha sempre voluto bene. La donna, dopo aver allontanato suo figlio, si lascerà prendere dalla disperazione, tagliando i preziosi e lunghissimi capelli. Ramon la troverà accasciata con la chioma recisa in mano e rimarrà molto scosso da questo gesto, chiedendo a Lolita di scusarlo per essere stato poco presente, e di consideralo come un padre da quel momento in poi. Mentre la Casado si riprende, facendo anche tornare Moncho ad Acacias, nel quartiere arriva Fidel, un uomo in gamba, gentile e decisamente interessato a Lolita, ormai ripresasi quasi totalmente dalla depressione. Che accadrà tra i due?

Una Vita Anticipazioni: Lolita trova un nuovo amore

Nelle nuove puntatedi Una Vita, l’arrivo di Fidel sconvolgerà la vita di Lolita che, non solo scoprirà grazie a lui chi è il colpevole della morte di Antonio, ma finirà per innamorarsi del nuovo arrivato. Il flirt non sarà visto di buon occhio da Ramon, dal momento che per lui sarà impensabile pensare alla moglie del figlio defunto insieme ad un altro uomo, ma quando il rapporto si dimostrerà essere saldo, neppure il Palacios oserà dividere Lolita e Fidel. Dunque, per la Casado vi sarà un periodo di grande dubbio, dal momento che la memoria di Antonio è ancora radicata in lei, che si scioglierà con l’ammissione di sentimenti fortissimi - e fortunatamente ricambiati - per Fidel con il quale intraprenderà una bellissima storia d'amore.

